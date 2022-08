National Interest: США оказалось нечем воевать с Китаем. Все оружие - на Украине

Готовимся к войне в Тихом океане: время на исходе



Китай может бросить вызов господству США на море и в воздухе, пишет TNI. Автор статьи призывает Америку увеличить производство оружия, ведь быстро найти замену "Стингерам" и "Джавелинам", которых отправили на Украину, не получится.



Время для подготовки к конфликту в западной части Тихого океана истекло. Часы тикают.



Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, не считаясь с угрозами и озлобленностью китайского руководства. Время для предупреждений у нас закончилось. Началось время подготовки. Будем надеяться, что мир своевременно это осознает.



Концепция времени предупреждения весьма полезна, но у нее есть свои недостатки. Великобритания, понесшая огромные потери в ходе Первой мировой войны, утвердила правило планирования, которое гласит, что вооруженные силы должны следовать правилу десяти лет и не готовиться к ведению войны в этот период. Это даст экономию ресурсов, поскольку высокая готовность дорого стоит. А еще это позволит взвешенно и расчетливо разрабатывать военную технику и вооружение. Это правило анализировали и обновляли каждый год. Минфин был доволен, а министерство обороны не очень. Но как мы знаем, у стран Оси был иной график.



Конец 1930-х показал, а начало 1940-х подтвердило, что опасность заключается отнюдь не в непонимании того, что время предупреждения истекло, и началось время подготовки. Америка тоже не поняла, что время для предупреждения закончилось. Призыв в армию в мирное время начался только в 1940 году. Промышленность была не готова, что доказывает фильм о новобранцах, занимавшихся боевой подготовкой с деревянными винтовками. Более того, страна была не готова морально и психологически. Генерал Джордж Маршалл, занимавший должность начальника штаба сухопутных войск, был вынужден снимать весьма высокопоставленных офицеров, которые даже после поражения Франции кавалерию любили больше танковых войск.



Примером государства, правильно понявшего суть времени на подготовку, является Австралия, которая почувствовала дуновение военных ветров еще задолго до начала Второй мировой войны в Тихом океане. В 2021 году губернатор Западной Австралии и бывший посол в Соединенных Штатах достопочтенный Ким Бизли (Kim Beazley) прочел увлекательную и убедительную лекцию о подготовке Австралии к войне, которую возглавил тогдашний премьер-министр Джон Кертин (John Curtin).



Наше время предупреждения в западной части Тихого океана истекло. Начиная с 1945 года Соединенные Штаты обладали там неоспоримым превосходством в воздухе и на море. Они направлялись туда, куда хотели, и демонстрировали свою силу и мощь на берегу по своему усмотрению, что показали войны в Корее и во Вьетнаме. Линии коммуникации Америки в Тихом океане, позволявшие ей осуществлять материально-техническое снабжение, тоже были непревзойденными. Когда в середине 1990-х возникали кризисы вблизи Тайваньского пролива, мы беспрепятственно отправляли туда авианосные боевые группы.



Начавшееся в 1980-х годах при Дэн Сяопине военное строительство в 1990-е годы ускорилось. Возможно, это был ответ на весьма успешные действия Вашингтона. Китай в полной мере воспользовался слиянием гражданской и военной промышленности, обеспечив ей общенациональную поддержку в целях модернизации и увеличения вооруженных сил, что было сделано исключительно быстро. Технические достижения, особенно появление всепроникающих средств разведки и высокоточного даже на большом расстоянии оружия, позволило Китаю контролировать морские просторы с суши. Дополнительно осуществлялась колоссальная программа военно-морского строительства, создавались силы, которые можно перебрасывать в любую точку земного шара. Это расширило экспедиционные возможности КНР, чья армия может сегодня бросить вызов господству Америки на море. С декабря 2013 по октябрь 2015 года Пекин проводил в Южно-Китайском море масштабные строительные работы. Это была мастерски подготовленная и осуществленная демонстрация фактического контроля над морскими просторами. Несмотря на высокую вероятность экологического ущерба Китай создал на коралловых рифах острова общей площадью почти 1200 гектаров. Эти искусственные острова сегодня полностью освоены военными, имея длинные взлетно-посадочные полосы и глубоководные порты, хотя Китай обещал этого не делать. Один такой остров больше Перл-Харбора, а другой превосходит территорию, заключенную внутри кольцевой автострады вокруг Вашингтона. Реакция США и мирового сообщества оказалась приглушенной - и это еще мягко сказано. Единственным исключением стали Филиппины, но Китай их полностью проигнорировал. Сейчас морскому и воздушному превосходству Америки брошен вызов, что крайне негативно сказывается на сдерживании.



И что теперь делать? Как и все остальное, время на подготовку можно попусту разбазарить. Действовать надо срочно и безотлагательно.Надо разрабатывать руководящие указания, выстраивать оценки и предположения, доводя их до всеобщего сведения. Для начала мы должны отказаться от своих явных и тайных допущений о том, что война будет короткой и ожесточенной - две медали, одно повышение по службе, и все. Мы всякий раз допускаем ошибки. Доктор Хал Брэндс (Hal Brands) из Американского института предпринимательства выдвигает убедительные доводы в опровержение этих тенденций. Вот они, в сокращенном виде:



- Возможно, США готовятся не к той войне с Китаем. Китайско-американский конфликт, скорее всего, будет затяжным, а не скоротечным. У него будет обширная география, не ограничивающаяся Тайваньским проливом.



- В большинстве случаев столкновения современных великих держав представляют собой продолжительные войны, которые длятся месяцы и годы, а не дни или недели. А поскольку войны великих держав затягиваются, они зачастую становятся все масштабнее, хаотичнее и беспорядочнее. И найти из них выход все сложнее.



- Китайско-американская война чревата ядерной и неядерной эскалацией в гораздо большей степени, чем признают многие обозреватели.



- Продолжительная война в западной части Тихого океана создаст для США огромные проблемы, а также даст им весьма неожиданные возможности. Американское руководство должно продумать шесть ключевых вопросов: выносливость, способность к восстановлению, принуждение, прекращение войны, развитие успеха и непрерывность.



Заметим, что Брэндс отвергает еще одну нашу исходную посылку: что все вероятные конфликты в Азии будут ограничены своей территорией. Иными словами, корейский конфликт останется на Корейском полуострове. Напротив, конфликт, который начинается где-нибудь в Восточной Азии, вполне может распространиться повсеместно.



Далее, начинать надо с самого начала, а не с боевого звена, где всем нам нравится играть в фельдмаршалов, маршалов авиации и флотских адмиралов. Мы должны иначе смотреть на вооруженные силы без привычной разбивки на сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, морскую пехоту, космические войска, береговую охрану и так далее. Еще задолго до того, как мы доберемся до района боевых действий, где идет стрельба, мы должны проанализировать производство, понять, где формируются наши войска, где набирают людей, где комплектуют ими части и подразделения, где они проходят подготовку. Есть ли у США возможность увеличить производство кораблей, самолетов и систем вооружений? Предварительные оценки указывают на то, что США не смогут своевременно найти замену "Стингерам", "Джавелинам", реактивным системам залпового огня, которые были отправлены на Украину. Есть ли у нас подготовленные и обученные техники, которые смогут работать на заводах в три смены? Сможем ли мы набрать достаточно молодежи для службы в армии? Сообщается, что "в США 71 процент молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет негодны к военной службе, а из-за ожирения 31 процент молодежи не будет допущен к службе в армии, даже если они этого захотят". Опасное сочетание новых законов и технологий по поиску данных еще больше затруднит набор.



Далее - логистика, то есть, доставка войск и средств материально-технического обеспечения из США на театр военных действий. Топливо, ГСМ, вода, запасные части, узлы и агрегаты, продовольствие - все это необходимо доставлять в войска. Достаточно вспомнить первые дни Второй мировой войны, кода американские войска в западной части Тихого океана несли одно поражение за другим, так как не выполнялись планы по быстрой доставке пополнений. В планах ведения войны с Японией не предусмотрели последствия технических достижений, в частности, самолетов с оружием на борту.



Где промежуточные аэродромы подскока и базы сосредоточения? Где вблизи зоны соприкосновения сторон ремонтировать поврежденные корабли и самолеты? Где военные будут складировать топливо и боеприпасы? Где гарантии, что нас пустят в те многочисленные места, в которых действует инициатива "Один пояс - один путь", меняющая лояльность стран и правительств?



Район боевых действий там, где боеготовые силы совершают перемещения под звуки стреляющих пушек. Совершающие оперативный маневр войска надо защищать от нападения. Вот один показательный пример: десантные транспортные средства, доставляющие войска к месту боя, наиболее уязвимы как раз в тот момент, когда выходят в район цели.



Предстоит большая работа. Сила Америки - в ее союзниках, поэтому и их тоже следует активно привлекать к подготовке. В 1950-е годы, когда в США и союзных странах происходили масштабные геополитические и технологические перемены, президент Эйзенхауэр стал инициатором проекта "Солярий", который предусматривал привлечение экспертов из разных государственных ведомств и из общества к разработке требуемой стратегии. Этот исторический пример можно расширить, подключив к совместной работе Австралию, которая и без того является партнером по технологическим разработкам в рамках соглашения AUKUS. Япония размещает на своей территории большую часть направленных в регион американских войск и переходит к активной коллективной обороне. Большой вклад должна внести Индия, являющаяся четвертым членом Четырехстороннего диалога по безопасности. Если зарядить это объединение новой энергией и активно его задействовать, оно само по себе станет силой сдерживания, поскольку служит как раз этой цели.



Часы тикают.



Уоллес Грегсон – бывший помощник министра обороны по азиатским и тихоокеанским проблемам безопасности (2009-2011 гг.) В настоящее время он работает советником в консалтинговой фирме Avascent International и старшим директором по Китаю и Тихоокеанскому региону в Центре за национальный интерес (Center for the National Interest). Он служил в разных должностях в корпусе морской пехоты. Источник - ИноСМИ

