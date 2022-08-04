Не справился. Одиозный Азимбек Бекназаров освобожден от должности посла Киргизии в Малайзии

15:15 05.08.2022

5 августа 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Азимбека Бекназарова освободили от должности посла Кыргызстана в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба президента.



По ее данным, глава государства Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.



Уточняется, что решение принято в связи с тем, что Азимбек Бекназаров не смог справиться с поставленными внешнеполитическими задачами, в том числе по укреплению политического диалога между Кыргызстаном и Малайзией.



Отметим, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров назначен был послом Кыргызстана в Малайзии в декабре 2019 года.