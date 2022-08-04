Израиль ракетами убил в секторе Газа лидера "Исламского джихада" Тайсира Джабари

21:01 05.08.2022

В секторе Газа заявили о гибели восьми человек, в том числе 5-летнего ребенка. Еще 55 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа. В радиусе 80 км от сектора объявлен режим ЧС, сообщает сайт Минобороны Израиля.



Во время операции "Рассвет" был ликвидирован главарь террористической организации "Исламский джихад" Тайсир Джабари, командующий северным районом сектора Газа. В Минобороны заявили, что Тайсир Джабари разрабатывал атаки на израильских граждан и солдат ЦАХАЛа.



Отмечается, что армия обороны Израиля развернула систему противовоздушной обороны "Железный купол" возле Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы на случай ответных ударов.



В свою очередь, исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило, что Израиль "заплатит за этот удар", сообщает издание Palsawa.



В секторе Газа сообщили, что в результате удара Израиля погибли восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, еще 55 человек ранены.