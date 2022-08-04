Казахстан застроили финансовыми пирамидами..., - Серик Уалиханов

21:30 05.08.2022

Казахстан застроили финансовыми пирамидами



Лилия ИГЛИКОВА



Финансист Серик Уалиханов о том, что 98 % схем привлечения денег у граждан – мошеннические, а законное привлечение денежных средств определяется наличием бизнеса



