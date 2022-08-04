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Религиозные фанатики захватили и разгромили посольство Азербайджана в Лондоне
21:41 05.08.2022

Узбекистан осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании и Ирландии
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан осудило провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве считают абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.

"Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности", - говорится в сообщении МИД РУз.

Узбекская сторона выразила поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом.

4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.

По данным Ворвавшиеся в дипмиссию Азербайджана в Великобритании являются членами радикальной религиозной группировки "The Mahdi Servants Union".

По данным местных Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана, речь идет о базирующейся в Лондоне организации мусульман-шиитов.

На опубликованных в социальных сетях видео члены группировки размахивают флагами с балкона посольства Азербайджана, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг.

В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что члены группировки совершили акт вандализма, ворвавшись в здание дипмиссии.

До соответствующих структур Великобритании доведена позиция Баку по необходимости выполнения требований международного права по вопросу обеспечения защиты дипмиссий и дипломатов, отметили в ведомстве.

Источник - centralasia.media
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