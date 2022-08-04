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Над Эрдоганом нависло грозовое облако: связка Россия-Турция оказалась в опасности, - М.Ростовский
00:10 06.08.2022

"Друг Владимир" должен помочь

Листая недавно телеграмм-каналы, я натолкнулся на "фото с историей": молодой, не такой величественный как сейчас, но в тоже время вполне узнаваемый мэр Стамбула Реджеп Эрдоган открывает в 90-ы годы в своем городе площадь Джохара Дудаева. Какими же ироничными иногда оказываются зигзаги истории! Несколько десятилетий тому назад финские политики конкурировали, пытаясь завести "своих людей" в советском посольстве в Хельсинки: это считалось очень серьезным подспорьем в карьере. А сегодня Финляндия устраивает трансграничную звуковую пропаганду в поддержку Украины, а Турция - некогда один из самых жестких оппонентов Москвы среди государств НАТО - превратилась в мост России в западный мир. Но рандеву президентов Путина и Эрдогана в Сочи прошло вовсе не на фоне взаимного умиления. Политическая карьера нового "лучшего друга России" (какое время - такие и "друзья") находится сейчас в тени мощного черного грозового облака. Лидер Турции надеется, что "друг Владимир" поможет ему пережить шторм.

"Друг Владимир" должен помочь

По словам тех, кто успел посетить Турцию в этом курортном сезоне, все там сейчас как обычно: щедрый шведский стол в отеле, масса туристов вокруг, настойчивые зазывания "зайди, дорогой!" со стороны продавцов магазинов. Но если кризис не виден курортнику, который только и думает о том, чтобы поскорее снова нырнуть в морскую гладь, это еще не значит, что его нет. В результате сочетания нескольких различных факторов, не последнюю роль среди которых играет "гениальная экономическая политика" президента Эрдогана, Турция находится сейчас во власти мощного экономического кризиса. Например, в июле инфляция в этой стране достигла уровня в 79,6% ( для сравнения: в России в 2022 году инфляция тоже оказалась рекордной за последние годы, но этот "рекорд" пока равняется 15%). И надо же такому случится! В июне 2023 году Эрдогану придется обновить свой "ярлык на правление". Следующим летом в Турции одновременно пройдут президентские и парламентские выборы. Экономический кризис, который пока не демонстрирует склонности к затуханию, это не самая лучшая "наглядная агитация". Соответственно, Эрдогану нужно добиться как можно большего количества зрелищных успехов в самых разных областях. И он рассчитывает, что Россия посодействует ему добиться таких успехов.

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Если бы такая ситуация имела место в более спокойные годы, политики в Москве ( и, что в данный момент более важно - в Сочи) имели бы полное моральное право подумать про себя "а нам какое дело, на что он рассчитывает!" Но сейчас Кремль не может себе позволить подобной роскоши. На фоне крушения отношений России с ее традиционными партнерами в странах НАТО Турция сейчас превратилась для нашей страны в чуть ли не основной мостик в западный мир. Неподсанкционный импорт из Европы в Россию? Это возможно через Турцию (Тсс! Это большой секрет!) Выгодная для России ( а также для всех остальных) договоренность об экспорте украинского зерна на мировые рынки? И здесь тоже помогла Турция...Перед началом переговоров в "летней столице России" Владимир Путин даже публично предложил Европе поблагодарить Эрдогана за ее "счастливое газовое детство": "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев". Это предложение ВВП вряд ли будут воспринято на Западе. В отличие от президента РФ, Эрдоган в странах НАТО по-прежнему воспринимается как "свой" - но тот "свой", который вызывает не меньше раздражения, чем самые оторванные и злокозненные "чужие". Но в шутке президента РФ есть очень значительная доля серьезности.

Очень важная особенность нынешнего кризиса отношений между РФ и Западом состоит даже не во взаимном раздражении, а в утрате способности договариваться с друг другом хоть о чем-то. Но даже конфронтация должна быть управляемой. Следовательно переговоры - пусть опосредованные - все равно являются неизбежными. Эрдоган сумел занять нишу такого "неизбежного переговорщика". И объясняется это достижение не только спецификой международного положения Турции и ее внешнеполитических интересов. Не менее важная причина - взаимная совместимость Путина и Эрдогана как лидеров. При всем том объеме противоречий, который накопился ( и по-прежнему копится) между Москвой и Анкарой, эти два политика разговаривают на одном языке, знают, понимают и уважают друг друга. Не верю в то, что, если вдруг в 2023 году в Турции появится новый лидер, он обязательно будет обладать аналогичными качествами. В этом случае нельзя исключать, что отношения между двумя странами начнут развиваться по "израильскому сценарию". Пока у власти в Тель-Авиве был харизматичный и своевольный "альфа-самец" Нетаньяху, его стране неизменно удавалось договариваться с Москвой. Но как только в премьерском кресле друг друга начали менять более традиционные ( и блеклые) политики, объем взаимной договороспособности начал стремительно падать.

Уверен, что Эрдоган еще не раз докажет Москве: поворачиваться к нему спиной - не самая разумная идея. Но в нынешней ситуации выбирать не приходится. Сохранение Эрдогана у власти в Анкаре однозначно отвечает интересам России.

Мих.Ростовский

Источник - московский комсомолец
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