Поле битвы: Азия. Участники Восточноазиатского саммита разошлись во взглядах на Тайвань и Мьянму, - Къ

00:35 06.08.2022 ...

Азиатский регион на этой неделе вновь проявил себя как поле нарастающего противостояния США с одной стороны и КНР с Россией с другой. В пятницу Пекин дал ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: были приостановлены восемь механизмов сотрудничества с США. При этом глава МИД КНР Ван И, принимавший участие в заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже, пообещал: "петля на шее независимости Тайваня" будет затягиваться все туже. Россия своего китайского союзника в этом конфликте полностью поддерживает. Еще один спор разгорелся вокруг Мьянмы, где власть полтора года контролируют военные: США обвинили РФ в подрыве усилий по прекращению насилия в этой стране, связи с которой Москва активно развивает.



В пятницу Пекин обнародовал целый ряд ответных шагов на визит Нэнси Пелоси на Тайвань - остров, который Китай считает своей неотъемлемой частью (см. "Ъ" от 3 и 4 августа). По инициативе Китая отменены консультации по вопросам морской безопасности и рабочие встречи с представителями Минобороны США, приостановлены диалог на уровне региональных военных командований, контакты по вопросам правосудия, по изменению климата, а также по борьбе с незаконной миграцией, наркотиками и международной преступностью.



В Пекине всячески дают понять, что намерены и дальше жестко отстаивать свои принципы.



Так, в пятницу в ходе визита в Пномпень глава МИД КНР Ван И заявил: "Фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела (национального.- "Ъ") воссоединения, петля на шее "независимости Тайваня" может лишь затягиваться туже и туже". Ван И посетил Камбоджу для участия в заседании глав МИДов стран Восточноазиатского саммита - международного форума для обсуждения широкого круга политических и экономических вопросов, встречи в рамках которого традиционно привязаны к мероприятиям Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Почему долетевшая до Тайваня Нэнси Пелоси нанесла сокрушительный удар по отношениям США с Китаем

Как обычно, представители США и РФ также приняли участие в заседании ВАС и проходящих на его полях многочисленных двусторонних контактах - и тайваньский вопрос они, естественно, тоже не могли обойти стороной. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай, который в ответ на визит Нэнси Пелоси начал масштабные военные учения разного рода, в эскалации кризиса: "Ракеты упали в исключительной экономической зоне (Японии.- "Ъ"). По понятным причинам это серьезно обеспокоило как их (японские власти.- "Ъ"), так и всех нас. Народно-освободительная армия (КНР.- "Ъ") объявила о создании ограниченных районов близ Тайваня и заявила о проведении учений с боевыми стрельбами до понедельника. Эти провокационные действия являются значительной эскалацией". Глава американской дипломатии перечислил претензии к китайским властям, сказав: "Мы видели, как Пекин старался поменять статус-кво Тайваня в течение некоторого времени, например увеличив за два года более чем вдвое число воздушных судов, пролетающих через серединную линию Тайваньского пролива, которая разделяет остров Тайвань и Китай, занимался экономическим принуждением, вмешательством в политические дела и совершал кибератаки против Тайваня".



При этом господин Блинкен заверил, что США "не стремятся к кризису и не хотят его".



Таким заявлениям, однако, по-прежнему не верят ни в Китае, ни в странах, публично поддержавших его по тайваньскому вопросу,- Сирии, Иране, Северной Корее, Белоруссии и России. Также будучи в Пномпене, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что на заседании ВАС "было немало искрящих заявлений по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси": "Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем. И были встречные заявления Соединенных Штатов и Японии о том, что это (поездка госпожи Пелоси.- "Ъ") не дело Китая и что декларированная политика поддержки принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань". "Странная логика, конечно",- резюмировал Сергей Лавров. Эту же тему он поднимал и на двусторонних переговорах со своими коллегами. Например, на встрече с Ван И российский министр критиковал "американских коллег" за демонстрируемую ими "вседозволенность" и стремление "с каждым разом утвердить свое доминирование" все в новых точках земного шара.



Точно так же в Москве восприняли заявления Энтони Блинкена по другому вызывающему споры вопросу - можно ли сотрудничать с руководством Мьянмы. Напомним, что там в феврале 2021 года в результате переворота к власти пришли военные.



Как заявил американский дипломат, недавняя поездка в Мьянму Сергея Лаврова и встреча с нынешними властями этой страны "напрямую противоречат усилиям АСЕАН, направленным на прекращение насилия".



Речь шла в первую очередь о жестком подавлении протестов в этой стране. Особое внимание господин Блинкен обратил на состоявшуюся в Мьянме в конце июля казнь четырех демократических активистов. "Призываю коллег-министров продолжать оказывать давление на режим, чтобы он прекратил жестокое насилие, освободил несправедливо задержанных, открыл гуманитарный доступ и восстановил путь Мьянмы к демократии,- заявил глава Госдепартамента.- Решительно призываем международное сообщество не одобрять фиктивные выборы, которые режим планирует провести в следующем году. В нынешних условиях они не могут быть ни справедливыми, ни свободными". Также дипломат указал на необходимость "делать больше, чтобы остановить поток оружия и прибыли", текущий в контролируемую военными страну.



У Сергея Лаврова в Мьянме, которую он посетил 3 августа, были прямо противоположные цели. "Контакты развиваются достаточно интенсивно. Скоро здесь, в Мьянме, состоится заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Позднее в этом месяце в России запланировано заседание комиссии по военно-техническому взаимодействию, создана рабочая группа по энергетике. Так что связи становятся все более эффективными",- заявил глава российской дипломатии после встречи с лидером Мьянмы Мин Аун Хлаином.



Собравшиеся в Пномпене члены АСЕАН (в объединение входит десять стран, но Мьянма с прошлого года отстранена от участия в мероприятиях) в этом споре скорее поддержали Энтони Блинкена.



Как Байден искал новых союзников на Востоке в противостоянии с Россией и Китаем

"Мы подробно обсудили недавние события в Мьянме и выразили обеспокоенность по поводу затянувшегося политического кризиса в стране, включая казнь четырех активистов оппозиции,- говорится в итоговом заявлении.- Мы были глубоко разочарованы ограниченным прогрессом и отсутствием приверженности властей Нейпьидо своевременному и полному осуществлению "Консенсуса из пяти пунктов"". Речь идет о принятом в прошлом году документе, в котором звучал призыв к сторонам политического кризиса "проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога".



Впрочем, по мнению руководителя Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, никакого серьезного давления на Мьянму страны АСЕАН оказывать не будут, как и не будут присоединяться к санкциям против России, чего от них ждет Вашингтон. "Базовый принцип АСЕАН - невмешательство,- напомнил эксперт в беседе с "Ъ".- Эти страны пытались быть медиаторами, составляли "дорожную карту" по примирению в Мьянме, но точно не будут проводить политику жесткой изоляции или осуждать военный режим". Кроме того, господин Мосяков отметил: хотя страны АСЕАН "находятся в западном информационном поле", Сергею Лаврову, похоже, удалось донести до них российское видение ситуации на Украине, что позволяет Москве продолжать активное сотрудничество не только с Мьянмой, но и с ее соседями по региону.



Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко

№142 от 06.08.2022, Источник - Газета "Коммерсантъ"

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