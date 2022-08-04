Фальшивые дипломы кырдепутатов. Минобразования игнорирует запросы Центризбиркома, - 24.kg

00:36 06.08.2022

05 августа 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Министерство образования так и не прислало ответ на запрос Центризбиркома о подлинности дипломов о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша - Фархата Исмаилова (фракция "Ата Журт Кыргызстан") и Фарходбека Алимжанова (фракция "Альянс"). Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.



Без заключения профильного ведомства избирательная комиссия не может включать вопрос в повестку. Напомним, материалы ГКНБ в ЦИК получили еще 8 апреля. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмамилову диплом не выдавался, недостаточно.



ГКНБ в рамках работы по проверке подлинности дипломов проинформировал Центризбирком по документам о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша - Фархата Исмаилова (фракция "Ата Журт Кыргызстан") и Фарходбека Алимжанова (фракция "Альянс"). В соответствии с Законом "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" депутатом может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.



Во время предвыборной кампании утверждали, что у Фархата Исмаилова два высших образования. Одно он получил в КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2015 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию. Имеет степень магистра юриспруденции. Однако КНУ опроверг эти данные.