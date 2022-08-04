В Душанбе начался судебный процесс по делу о майских протестах в ГБАО

00:43 06.08.2022

В следственном изоляторе (СИЗО) Душанбе 3 августа начался судебный процесс по делу о майских протестах в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом сообщает журналистка Анора Саркорова.



Как рассказали на пресс-конференции представители Генеральной прокуратуры Таджикистана, по делу проходят около 80 человек, в том числе - бывший старший советник командующего Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, генерал-майор Холбаш Холбашов (Холбашев).



По данным Саркоровой, Холбашову предъявлены обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, родственников обвиняемых в зал заседаний не пустили.



"Источники в СИЗО сообщают, что генерал Холбаш Холбашев и примерно 20 человек во время заседания были помещены в клетку, а остальные подсудимые стояли рядом", - информирует журналистка. Она добавила, что "Европейский суд по правам человека помещение человека в клетку на судебном заседании объявлял нарушением презумпции невиновности. В клетках и "аквариумах" человек, который еще не признан судом виновным, уже находится в таком положении, как будто он виноват".



Холбаш Холбашов был задержан 18 мая, в тот же день, что и его бывшая супруга, журналистка и правозащитница Улфатхоним (Ульфат) Мамадшоева. Холбашов известен тем, что в 1990-е годы спас жизнь президенту страны Эмомали Рахмону во время покушения на него в Рушанском районе. Теперь его обвиняют в организации преступного сообщества, убийстве, покушении на убийство, терроризме и ряде других преступлений.



Ранее сообщалось, что противостояние жителей Горного Бадахшана и властей обострилось 14 мая после митинга в Хороге, на котором местные жители требовали отстранить от должности главу автономии Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, наказать силовиков, виновных в гибели троих местных жителей в ноябре 2021 года, а также прекратить запугивать и преследовать население региона.



18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по сообщению МВД, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе - Хорог, чтобы большая колонна силовиков не смогла проехать в административный центр Горного Бадахшана, началась антитеррористическая операция. В результате, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, погибло более 40 местных жителей.



В июне Эмомали Рахмон утвердил Алишера Мирзонабота в должности главы ГБАО.



В ходе спецмероприятий в Хороге Военные и сотрудники МВД Таджикистана арестовали или убили ряд неформальных лидеров Горного Бадахшана, задержали десятки человек. Сообщалось об исчезновении в Москве памирских общественных активистов, которые позже обнаружились в Душанбе. Судьба еще одного пропавшего 29 июля в российской столице уроженца ГБАО - Руслана Пулодбекова – остается неизвестной.