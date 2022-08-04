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Взлом аккаунта Дмитрия Медведева с прицелом взлома Казахстана, - ФСК
00:54 06.08.2022

Неуравновешенных в казахском обществе в очередной раз возбудили призраком "русского колониализма"

Провокацию со взломом страницы замглавы Совета безопасности РФ, бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в "ВКонтакте" должны будут рассмотреть с невероятным вниманием, не забывая, что тиражированием уже удаленного поста занималась и мадам Собчак. На кону очень многое.

Смысл появившихся записей известен: Россия "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов" возьмется воссоединять Грузию и "искусственное государство" Казахстан.

Результат 10-минутной провокации в казахстанских пабликах наблюдается уже четвертые сутки, причем государственная реакция в Казахстане была вполне сдержанной. Глава пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров намекнул, что не государственное это дело комментировать удаленный пост, предложив орущей публике дождаться официальных объяснений автора. И они появились.

По словам Дмитрия Медведева, взлом его страницы – это проявление информационной войны. Зампред Совбеза подчеркнул, что виновные не останутся безнаказанными.

"Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров... Очевидны и нехитрые методы такой "работы" – вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа, в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а "осадочек" остался",

– говорится в посте Д. Медведева.

Однако для невменяемых удаленный пост стал поводом к невероятной истерии; поднявшие ее переплюнули свою же ненависть, проявленную после заявлений Жириновского, Никонова и Федорова. "Вы пытались истребить мой народ, вы убивали его, морили голодом, миллионами, сотнями тысяч, но мы выжили, мы выстояли. Я могу сказать, все твои страшилки – хрень собачья" – это слова Армана Шураева, медийщика, коллеги Дариги Назарбаевой, члена исполкома Конгресса журналистов Казахстана, члена политсовета партии Нур Отан, выпускника Кокчетавского пединститута по специальности "Учитель русского языка".

Арман Шураев в ненавистной ему Москве

Арман Шураев в ненавистной ему Москве

Сегодня Шураев – борзый и быдловатый гопник-нацик, сумевший сформулировать свои требования о привлечении Медведева к ответственности лишь такой фразой: "Наша Генпрокуратура, наше министерство иностранных дел должно сделать все, чтобы этот идиот принес извинения. A то, что его якобы взломали, – это все бред "сивой кобылы"". Извиняться, конечно, этот аульный хам не будет. Однако печать на лбу он уже не смоет.

Очередной раз вляпался Азат Перуашев, многолетняя кукла Назарбаева, которой вручили руководство партии "Ак Жол". Перуашев уже требовал принять закон о "голодоморе", отличался русофобскими заявлениями. Теперь он, как самиздатовский потомок Чингизхана, грозит потребовать от Москвы дань Золотой Орде за 500 лет. Перуашев негодует, на "слова Медведева": "Это не "словесный понос" несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, то есть о персоне, вроде бы с большим политическим опытом". И обещает, что заставит МИД и кабмин жестко отреагировать на провокацию.

Казахстанские майданутые вроде Мухтара Тайжана заявили, что власти не способны реагировать на оскорбления казахов, а потому власть в Казахстане должна перейти в руки националистов.

Политолог Айнур Курманов пишет: "Отреагировали "цепные псы" Акорды – придворные национал-патриоты. Так, деятель национал-экологического движения "Антигептил" Мухтар Тайжан, заявлявший неоднократно об уходе из политики, вдруг осмелел и заговорил о необходимости прихода к власти истинных радикальных националистов. Видимо, себя имел ввиду".

Смысл и цели провокации понятны: неуравновешенных в казахском обществе в очередной раз возбудили призраком "русского колониализма". Увы, возбудили удачно. На этот раз возмущение казахов поддерживали и русские Казахстана, принявшие для себя тезис об "агрессивной России" и почти готовые к ассимиляции. Однако ярые русофобы, с которыми они встали в один ряд, случись взрыв, их не пощадят. А когда иллюзии испарятся, будет поздно.

Источник - fondsk.ru
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