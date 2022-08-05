Третий сель за неделю опять закупорил Боомское ущелье (дорогу на Иссык-Куль) в Киргизии

06:57 06.08.2022

5 августа 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН

Сель в Боомском ущелье. Водителей просят воздержаться от поездки



В связи со сходом очередного селевого потока, милиция просит автовладельцев в ближайшие часы воздержаться от поездки через Боомское ущелье. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.



"В настоящее время на 135-136-м километрах автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт ведутся работы по расчистке дорожного полотна. Просим водителей временно воздержаться от поездки", - говорится в сообщении.



Отметим, что это уже третий сель, сошедший в ущелье за последние семь дней. Боомское ущелье затапливает грязевыми потоками с 30 июля.