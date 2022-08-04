Ереван и Баку одинаково недовольны российскими миротворцами в Карабахе, - Ю.Рокс

07:07 06.08.2022

Эскалация в Нагорном Карабахе случилась накануне встречи Путина и Эрдогана



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

4.08.2022



Никол Пашинян рассказал кабмину о тонкостях переговоров с Азербайджаном.

МИД Армении призвал международное сообщество пресечь действия Азербайджана, предпринявшего силовую попытку изменить правовой режим в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. По сообщению из Степанакерта, ситуация 4 августа в целом стабилизировалась. Ереван и Баку, обвинив друг друга в нарушении режима перемирия, высказали также недовольство действиями российских миротворцев.



Претензии Баку к российским голубым каскам сводятся к тому, что в их отчетах как нарушитель перемирия фигурирует Азербайджан. В этом Баку видит необъективность россиян. Руководство Азербайджана считает, что россияне не выполняют пункт соглашения о разоружении армянских формирований в Нагорном Карабахе.



Ереван, в свою очередь, недоволен тем, что российские миротворцы не воздействуют на ситуацию в Карабахе в той степени, чтобы азербайджанская сторона не помышляла о вооруженных вылазках. В частности, премьер-министр Никол Пашинян, комментируя обострение последних дней, заявил, что к миротворческому контингенту имеются определенные вопросы.



Несмотря на то что в фокусе внимания мировой общественности находятся события в Украине, а также некоторое обострение вокруг Тайваня, эскалация напряженности в Нагорном Карабахе тоже не осталась без отклика. США выступили с требованием к сторонам немедленно прекратить боевые действия, способные привести к полноценной войне. Соседствующий с зоной конфликта Иран перебросил к границе дополнительный контингент живой силы и заметное количество бронетехники. О прямом вмешательстве в конфликт Тегерана говорить не приходится. Это скорее акция, направленная на демонстрацию своих амбиций: Иран претендует на роль регионального лидера.



Азербайджанская и армянская стороны, как всегда, по-разному трактуют причины, приведшие к новым смертям и поставившие регион на грань очередной войны. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что официальный Баку через российских миротворцев потребовал изменить маршрут сообщения с Арменией, оставив Лачинский коридор. По сообщению регионального издания JAM-news, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что требование Азербайджана нелегитимно. Дело в том, что в трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, должен быть изменен до 2023 года. Таким образом, получается, что Баку торопит события.



Отказ армянской стороны, очевидно, провоцировал Баку на применение силы для того, чтобы добиться-таки своего. Если 1 и 2 августа шли локальные перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга, то 3 августа Азербайджан применил дроны, которые, напомним, сыграли решающую роль в 44-дневной войне. Только когда появились официальные сообщения о гибели и ранениях военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, в ситуацию стали вмешиваться внешние игроки. С призывами прекратить военные действия выступили Москва и Брюссель.



Между тем в экспертном сообществе Армении возникли подозрения, что Баку накаляет обстановку потому, что недавний телефонный разговор министров обороны России и Азербайджана выявил какие-то противоречия между ними. По наблюдению политолога Акопа Бадаляна, обострение происходит на фоне активизации дипломатических процессов. Он указывает, что эта эскалация произошла перед запланированной на 5 августа встречей между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Эксперт Тигран Григорян считает, что, создавая напряженность, Азербайджан пытается заставить Армению пойти на болезненные уступки. "Азербайджан будет добиваться позиционных успехов в ближайшие дни", – сказал Григорян изданию JAM-news.



У Баку своя трактовка событий. В заявлении МИД Азербайджана говорится, что 3 августа 2022 года позиции азербайджанских подразделений в Лачинском районе подверглись обстрелу со стороны армянских формирований, причем с территории, на которой временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии, отмечается в документе. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана напоминает, что Армения не выполнила обязательств упомянутого выше заявления от 10 ноября 2020 года: "Незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана".



К слову, на это обвинение у Еревана есть ответ: армянские призывники не направляются на службу в Арцах, а армия его обороны состоит сплошь из местных жителей. Такое положение Баку, конечно, не устраивает. И в своем заявлении Азербайджан возлагает ответственность за инцидент на политическое и военное руководство Армении. В заявлении также угадывается намерение Баку и впредь решать проблемы силовым путем, если не удастся договориться.



Свои действия Азербайджан назвал ответной операцией "Возмездие", в ходе которой под контроль было взято несколько важных высот, которые якобы собирались занять армянские формирования.



Армянская сторона обнародовала спутниковые снимки, утверждая, что эти высоты были заняты азербайджанской стороной задолго до 3 августа.



Бакинский политический обозреватель Шахин Джафарлы, комментируя последние события изданию JAM-news, заявил, что Россия не заинтересована в обсуждении проблем Азербайджана и Армении, подготовке мирного договора между ними и совершенно не заинтересована ставить точку в этом противостоянии. По его мнению, мирный договор сделает бессмысленной дислокацию миротворческого контингента РФ в регионе, а поэтому Москве якобы важно управлять напряженностью и даже позволять конфликтующим сторонам некоторые провокации. "Если Армения и Азербайджан действительно хотят решить свои проблемы, они должны избегать любых провокаций, не вставать из-за стола переговоров и обязаны продолжать диалог", – говорит Джафарлы. Но при этом он подчеркивает, что ситуация осложняется еще и тем, что карабахские вооруженные формирования не подчиняются правительству Никола Пашиняна, а потому "Россия может продолжить свою игру посредством Армии обороны Нагорного Карабаха".



Джафарлы признает еще одну проблему: позиции Пашиняна не очень прочны, у него серьезная пророссийская оппозиция, "а Россия в состоянии дестабилизировать обстановку в Армении и создать там хаос". "Поэтому правительство Пашиняна вынуждено вести диалог с Азербайджаном очень осторожно. Если резюмировать все сказанное – мы не можем выйти из замкнутого круга", – заявил Джафарлы.



На момент подписания номера в печать обстановка в Нагорном Карабахе была в целом стабильной. Общее количество жертв и раненых, к счастью, вроде бы не изменилось. Стороны потеряли трех военнослужащих, и еще 19 человек получили ранения.