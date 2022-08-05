Газовая ловушка для Европы захлопнулась. Газпром ответил Шольцу за турбину, - Ольга Самофалова

07:13 06.08.2022 Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину



Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют "Северный поток – 1" работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар?



Канцлер Германии ранее обвинил Россию в том, что отремонтированная турбина до сих пор остается в Германии, а не качает газ в Европу. В Siemens Energy прямо сказали о недостоверности заявления Газпрома, что проблемы с транспортировкой турбины из Германии в Россию связаны с ограничением со стороны ЕС, Канады и Великобритании.



Газпром подробно ответил, каким же образом санкции ЕС, Канады и Великобритании мешают. То, что капитальный ремонт в заводских условиях газовых турбин обязателен после 25 тыс. часов работы (график ремонта установлен заранее), даже не обсуждается. Проблема в том, что контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде заключен именно с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited, которая входит в группу компаний Siemens Energy. Именно эта британская компания нарушила контракт: срок окончания ремонта двигателя №073 был в мае, и он сразу должен был быть передан Газпрому. Никакой Германии – как промежуточной остановки – по контракту не предусмотрено.



Тем не менее, рассказывает Газпром, из-за истории с канадскими санкциями двигатель вместо России был отправлен в Германию. Это не соответствует условиям контракта. И это не было согласовано с Газпромом. Что касается документов, то канадские власти выдали документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited. Эта компания не является стороной по контракту и документы никак не связаны с действующим контрактом. Что это значит? Если Россия примет у себя эту турбину, Канада может посчитать это нарушением или обходом условий выдачи разрешения и отозвать разрешение на эту турбину и на ремонт других турбин. Это риск, что Газпром не сможет больше ремонтировать другие двигатели КС "Потовая" в Канаде. Это доходчиво объясняет неверующей Германии, почему Газпром боится санкций Канады.



Как санкции ЕС мешают возврату турбины в Россию? Дело в том, что санкции ЕС (Положения Регламента ЕС 833/2014) запрещают продажу, поставку, передачу (прямую или косвенную) газотурбинных двигателей, технологий и других санкционных товаров. А если турбина отправится из Германии в Россию, то это можно рассматривать как нарушение санкций ЕС. Можно парировать, что турбина же произведена и отремонтирована в Канаде, но дело в том, что санкции ЕС действуют на товары и технологии вне зависимости от того, произведены они в ЕС или нет. Евросоюз сам вырыл себе яму.



Наконец, как санкции Великобритании мешают возврату турбины в Россию? Как выше отмечалось, контракт на ремонт турбин в Канаде заключен именно с британской компанией – дочкой Siemens, поэтому британская компания попадает под санкции своей же страны. А они аналогичны европейским – поставка газотурбинных двигателей в Россию запрещена.



Газпром указывает, что официальных разъяснений от ЕС и Великобритании о применении их санкций нет. То есть они официально должны заявить и прописать, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС "Портовая" не подпадет под экспортные ограничения. Аналогичные риски сохраняются в отношении подлежащих капитальному ремонту двигателей №072, №074 и №121.



"Таким образом, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя №073 на КС "Портовая" невозможной", – делает вывод Газпром.



Это значит, что на КС "Портовая" продолжит работать только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов. И "Северный поток – 1" сможет транспортировать не более 33 млн кубометров газа в сутки.



Надежда на то, что Россия до конца июля получит отремонтированный двигатель для газоперекачивающей турбины и мощность прокачки вырастет вдвое – провалилась. Более того, шансы на то, что и остальные три агрегата отправятся на ремонт в Канаду и вернутся на КС "Портовая" осенью или хотя бы к началу отопительного сезона, тоже резко снизились.



Зато вероятность того, что Европа будет жить не только ближайшие месяцы, но и во время отопительного сезона с огромным дефицитом газа, выросла в разы. Что будет, если "Северный поток – 1" теперь будет работать только на 20% своей мощности и прокачивать не более 33 млн кубометров газа в сутки весь отопительный сезон?



Есть несколько факторов, которые будут влиять на энергетическую ситуацию зимой в европейских странах. Во-первых, это объемы прокачки.



Сейчас в сумме Газпром качает в Европу 110–120 млн кубометров газа в сутки по трем маршрутам: "Северному потоку – 1", украинскому маршруту и второй нитке "Турецкого потока". Тогда как его суточные поставки газа зимой превышают 300 млн кубометров. Мощность "Северного потока – 1" позволяет поставлять 170 млн кубов газа в сутки, но сейчас поток сократился до 33 млн кубометров в сутки. По украинскому маршруту по контракту надо прокачивать 109 млн кубометров, но сейчас транзит идет только через КС "Суджа" в объеме 42 млн кубометров в сутки. Киев продолжает отказывать в прокачке газа через КС "Сохрановка". Только вторая нитка "Турецкого потока" работает спокойно: по ней возможен транзит 43 млн кубов в сутки, и поставки идут на уровне 40–43 млн кубов. Газопровод "Ямал – Европа" через Польшу, как известно, недоступен.



Таким образом, поставки Газпрома в ЕС кратно сократились. И есть риски, что они сократятся еще больше. Во-первых, срок работы газоперекачивающей турбины на КС "Портовая" не безграничен, и ей, несомненно, тоже потребуется ремонт в срок. А сейчас ремонт невозможен из-за санкций.



Во-вторых, есть риски остановки транзита через Украину. В украинской прессе украинский депутат Дмитрий Разумков призывает начать отбор газа из транзитный трубы уже сейчас, в относительно спокойный период, а не зимой. Если Киев начнет воровство газа, который предназначен европейским потребителям, то Газпром будет вынужден перекрыть транзит через Украину, как это было в 2009 году.



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Но даже сохранение поставок газа в ЕС на уровне в 110–120 млн кубометров в сутки, как сейчас – это уже вызов для европейской энергетики и экономики. Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев сомневается, что все европейские страны смогут справиться с управлением своей энергетической системы в такой ситуации.



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Еще один важный фактор: будут ли готовы европейские страны помогать друг другу в сложной энергетической ситуации зимой? "Если ситуация будет ухудшаться, то национальные правительства начнут брать на себя больше ответственности. Мы это видим уже сейчас. Польша не хочет делиться своими запасами газа в ПХГ с Германией. Этот тренд на обособленность будет только нарастать", – считает Сергей Кондратьев.

Еще один фактор, от которого зависит судьба европейцев этой зимой. Удастся ли европейским странам реализовать задуманные проекты для получения альтернативного газа. Например, указывает эксперт, смогут ли Нидерланды в срок запустить плавучие СПГ-терминалы и наладить транспортировку газа в другие страны, в первую очередь в Германию? "Если срок запуска терминалов сдвинется хотя бы на несколько недель, это может стать дополнительным испытанием для рынка", – поясняет Кондратьев.



Сможет ли вовремя заработать газопровод Baltic Pipe из Норвегии в декабре этого года на 10 млрд кубометров в год? Потому что даже заполненные ПХГ и наличие СПГ-терминала не решат все проблемы Польши с нехваткой газа. Даже если труба заработает, то неизбежна драка за норвежский газ. На него претендует не только Польша, но и Литва. При этом Норвегия собирается поставлять по этой трубе не "новый" газ – добыча норвежского газа не растет, а "старый" газ, который экспортируется сегодня в ту же Германию. Отдаст ли его Германия Польше в текущих обстоятельствах? Вряд ли.



Важный вопрос – что будет происходить с поставками СПГ из США и Ближнего Востока зимой? Возможностей для увеличения объема СПГ на рынке нет.



"Сейчас поставки СПГ в Европу по-прежнему выгоднее, потому что спотовые цены на 500–600 долларов выше, чем на азиатском рынке. Но эта разница очень быстро может сократиться. Некоторые азиатские потребители, например, Япония и Южная Корея, могут отказаться перепродавать свой СПГ европейцам, как это происходит сейчас, так как газ нужен будет на домашнем рынке,



– отмечает собеседник.



"Еще один фактор: пока не до конца понятно, может ли Европа частично заменить газ на котельных и газовых электростанциях резервным топливом, например, мазутом или дизелем. Насколько такая замена может быть масштабной?" – добавляет эксперт.



Последствия для Европы будут печальными. "Некоторые страны будут вынуждены ограничивать поставки газа промышленным потребителям, в том числе потребителям в электроэнергетике, чтобы попытаться сохранить поставки газа населению", – говорит Кондратьев.



По его мнению, часть промышленных потребителей просто уйдет с европейского рынка безвозвратно из-за таких высоких цен на газ. Кто-то просто закроется, кто-то перенесет свое производство. Европа станет в итоге импортировать ряд товаров, например, минеральные удобрения, стекло, строительные материалы, потому что европейские заводы закроются навсегда.



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"Думаю, что ограничения коснутся и большей части населения. Будут вербальные ограничения, когда население призывают экономить. Де-факто уже сейчас, в спокойное время, наблюдаем ограничения для людей – это отказ от поставки горячей воды и закрытие социальной инфраструктуры, например, бассейнов. Этот тренд будет только усиливаться к началу отопительного сезона. То есть комфорт для людей будет принудительно снижен", – ожидает собеседник.



Наконец, он ждет, что европейские страны начнут перекладывать затраты на газ на простых граждан, которые сейчас все-таки зачастую не платят рыночную цену.



"Если люди будут вынуждены оплачивать газ по спотовым ценам, которые сейчас есть, то они начнут переключаться на электроэнергию (обогреватели) и дрова, чтобы сэкономить. Проблема в том, что у большинства европейских стран нет больших резервных мощностей, и они не могут резко увеличить выработку электроэнергии", – говорит Кондратьев.



"Любопытно, что еще несколько месяцев назад нельзя было представить, что такие ограничения вынуждены будут вводить страны Западной Европы. Потому что традиционная картина показывала большую зависимость и уязвленность от России таких стран, как Чехия, Польша, Венгрия, тогда как Германия и Франция, считалось, находятся в более выигрышном положении. Но теперь мы увидим картину, когда западноевропейским потребителям будет тяжелее пережить зиму",



– отмечает Сергей Кондратьев.



И дело не только в том, что запасы газа в ПХГ в Западной Европе ниже. "Проблема в том, что роль газа в энергобалансе стран Западной Европы выше, чем, например, у Чехии или Польши. У той же Польши есть угольная энергетика, а у Чехии – атомная и угольная", – поясняет собеседник.



Кто же из стран Западной Европы рискует этой зимой замерзнуть? "Со сложностями могут столкнуться Германия и Италия, а также Франция и Бельгия в случае проблем с атомными электростанциями. В последние два года атомную энергетику в этих странах преследуют проблемы: выросло количество внеплановых ремонтов, снижается выработка электроэнергии. Это станет серьезным вызовом и для газового рынка. Потому что, например, на юге Франции традиционно больше 70% домохозяйств используют электроотопление. И дефицит электроэнергии приведет к росту спроса на газ", – поясняет эксперт Института энергетики и финансов.



Проблемы могут возникнуть в странах Западной Европы, которые сильно зависят от поставок СПГ. Это в первую очередь Испания и Великобритания. Зимой есть риск, что СПГ начнет уходить в Азию, отмечает эксперт.



"Все эти страны – крупнейшие экономики Европы. Сложности этой зимой могут нанести серьезный удар по экономической активности Евросоюза", – говорит Кондратьев.



В Восточной Европе, по его мнению, с определенными сложностями в отопительный сезон могут столкнуться Словакия и Венгрия. Потому что у Венгрии низкая заполняемость ПХГ, а Словакия сильно зависит от поставок газа по украинскому коридору, здесь имеются риски прекращения транзита.



"Разрулить ситуацию Европе будет очень сложно, потому что большая часть лета уже пройдена. Осталось совсем немного времени до начала отопительного сезона в октябре. Судя по заявлениям Газпрома, вряд ли мы увидим быстрое восстановление потоков газа ближайшие месяца два. А у европейцев каждая неделя на счету. Поэтому европейские политики и энергетики настраиваются на то, чтобы пережить эту зиму в кризисном режиме", – резюмирует эксперт.



5 августа 2022, Ольга Самофалова Источник - vz.ru

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