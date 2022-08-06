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Прибалтийский вариант американского маккартизма и его жертвы, - А.Паулаускас
07:55 06.08.2022

Нужна храбрость, чтобы пойти наперекор массовому психозу

В Прибалтике аресты, запугивания, доносы, приглашения в "органы" для профилактических бесед, тотальный запрет на выражение личной точки зрения на причины, ход, будущий исход специальной военной операции ВС РФ на Украине стали неотъемлемой частью жизни.

В Латвии 1 августа агенты Службы государственной безопасности (СГБ) "за открытую поддержку России" арестовали бывшего депутата Рижской городской думы Руслана Панкратова. В Подмосковье он встречался с художниками, о чем рассказал в социальных сетях. Факты насторожили спецслужбы: посетил государство-агрессор и никак "не осудил его за развязанную войну на Украине"?

Удивляться нечему. Официальная точка зрения такова: если житель Латвии не осуждает руководство Российской Федерации, "страну-террориста", ее внешнюю политику и "преследование инакомыслия внутри РФ", следовательно, он "оправдывает и прославляет военные преступления, призывает к геноциду или агрессивной войне, разжиганию национальной или этнической ненависти", принадлежит к "путинскому электорату".

Рыба гниет с головы. Президент Эгилс Левитс 19 июля пригрозил не отягощенным явно отрицательным отношением к России жителям лишением гражданства за отсутствие у них русофобии. Иностранцев с видами на жительство, поддерживающих действия российских властей на Украине, Левитс назвал людьми "вне спектра демократии".

Сигнал был услышан. В местном парламенте по инициативе депутата Андрея Юдина уже рассматривают поправки к закону об иммиграции, позволяющие компетентным органам аннулировать вид на жительство заподозренным в "публичном прославлении войны, отрицании или попытке оправдать войну или военные преступления". Стоит одобрить нынешние действия ВС РФ на Украине, последует депортация.

Латышским вариантом американского маккартизма называют происходящее открытые оппоненты власти, количество которых объективно сокращается. Градус русофобии в стране настолько высок, что она занимает в соответствующем рейтинге шестое место в Европе и первое среди стран Балтии. В этом контексте ситуация с Русланом Панкратовым выглядит очень серьезно. Антифашист и правозащитник – первый кандидат в жертвы политики президента Левитса.

К слову, еще в апреле в Риге был арестован сподвижник Панкратова по "Партии действия" юрист Алвис Пилагс. Всего госбезопасность после начала СВО РФ на Украине возбудила более 100 расследований по фактам антигосударственной деятельности или поддержки политики вражеского государства. Первой ласточкой стал Айвис Василевскис. Его арестовали 7 марта (с начала СВО прошло всего 11 дней) за "целенаправленное и систематическое оправдание и поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа".

С тех пор спецслужбы регулярно призывают граждан при обнаружении "признаков упомянутой преступной деятельности" немедленно доносить как можно более подробную информацию. Портал Jauns.lv вывесил инструкцию, из которой "патриотически настроенные" могут почерпнуть сведения о том, как правильно оформлять доносы.

Рижский Владимир Линдерман так комментирует происходящее: "Создается сеть добровольных охотников на носителей "неправильных взглядов". Нужна храбрость, чтобы пойти наперекор массовому психозу".

Линдерман своей правдой до такой степени намозолил глаза СГБ, что та в отместку начала уголовный процесс по части 1 статьи 74 Уголовного кодекса "О прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений". Максимальное наказание – до 15 лет тюрьмы. 21 июня Линдермана задержали, 22-го Рижский суд заключил его под стражу. Последними его словами на свободе стали: "В Латвии творится беззаконие, но оно не продлится вечно. Большинство юристов и оппозиционных политиков либо запуганы, либо сами поддались истерике и приветствуют творящуюся расправу, которую одобрил Запад".

Действительно, по командам из Вашингтона и Лондона в Прибалтике занимаются стерилизацией общественно-информационного пространства. В Эстонии выгнали из партии "Отечество" Харри Раудвере, депутата волостного собрания острова Сааремаа. Для небольшой аудитории (на острове примерно 30 тыс. человек) Раудвере заявил, что Россия желает только разрушить военную инфраструктуру Украины, но не собирается оккупировать и стремится избегать жертв среди мирных жителей. Этого оказалось достаточно, чтобы получить ярлык "врага Эстонии", причем республиканская пресса пестрит фактами аналогичных разоблачений "полезных идиотов Путина".

"Термины "свобода слова" и "тюрьма" в Прибалтике скоро станут синонимами", – горько шутит Рафал Ковальски, которого в Литве преследуют за "пропаганду сепаратизма". Официальный Вильнюс намерен уничтожить всех инакомыслящих, а сейчас прессует активистов из Международного форума добрососедства. Руководство Департамента госбезопасности (ДГБ) подготовило для прокуроров секретную справку, в которой утверждается, что Форум представляет угрозу национальной безопасности.

Во-первых, председателем Международного форума добрососедства является осужденный "за шпионаж в пользу России" Альгирдас Палецкис. Во-вторых, учительница Эрика Швянченене, бизнесмен Дарюс Норкус, общественники Эдикас Ягелавичюс и Миндаугас Рамошка в конце июля посетили Москву, где в Общественной палате заявили: группа приехала ради прорыва информационной блокады. В-третьих, в стране должна быть только одна точка зрения на любое событие – правильная. Думающие иначе – враги государства и народа.

Как подчеркивает ДГБ, "никем не делегированные участники поездки" вредили Литве следующими утверждениями: много политиков поддерживают украинских нацистов; рядовые жители в массе своей сторонники иных ценностных ориентиров, но запуганы и деморализованы националистами до такой степени, что боятся за свои жизни и жизни близких. Эти люди помогали "кремлевским пропагандистам чернить имидж Литовского демократического и правового государства".

Атташе Генпрокуратуры Рита Стундене заявила: "На данном этапе идет анализ документов". Однако итоги завтра не появятся, поэтому горячие литовские парни из сейма требуют гильотины и крови здесь и сейчас.

1 августа депутат Матас Малдейкис обратился в Генпрокуратуру с письмом, в котором подчеркнуто: бред, который прозвучал во время московского визита самозванцев, – это действия против Литвы, за ложь полагается уголовная ответственность.

Член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне отставной генерал-лейтенант Арвидас Поцюс предлагает поднять вопрос о депортации: "Пусть думают, что делают. Надо прекратить игры с такими гражданами, поскольку понятно, на кого они работают и чьи интересы представляют", – сказал Поцюс в интервью радиостанции Žinių radijаs ("Радио новостей").

Его слова – один из классических примеров нарастания вала

политических репрессий. Антифашисты в Прибалтике говорят: кроме Москвы надеяться не на кого…

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 06.08.2022

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659761700


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