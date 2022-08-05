Студенты из Индии, покинувшие Украину, хотят учиться в вузах Центральной Азии

08:00 06.08.2022

2 августа 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА



Индийские студенты медицинских вузов Украины думают о переводе в университеты стран Центральной Азии. В числе возможных вариантов для продолжения учебы есть университеты Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки КР.



По данным ведомства, переговоры по вопросу перевода ведутся дипломатами наших стран после обращения МИД Индии.



"Мы им предоставили список наших вузов, которые могут принять студентов. С их стороны ответа о числе готовых к переводу не поступало. Они сейчас выбирают среди вузов стран Центральной Азии", - уточнили в ведомстве.