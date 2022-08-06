Обвиненный в коррупции генерал КазМВД Халыкулы найден мертвым в камере СИЗО . Самоубийство?

08:25 06.08.2022

Генерал-майор найден мертвым в Алматинском изоляторе

Стало известно, что в СИ-18 нашли тело экс-начальника ДП Алматинской и Акмолинской областей (в 2009-2016 годах) - Жайлаубека Халыкулы. Предполагается, что генерал-майор совершил суицид.



Полицейский был задержан 23 мая. Он подозревался в получении обманным путем денег и имущества от некоего гражданина за прекращение уголовного дела. Подробности выясняются.



Напомним, генерал-майора полиции обвинили в коррупции.



23 мая Антикором изобличен генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек, в 2009-2016 годы возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.



Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина "К" за прекращение в отношении последнего уголовного дела. Он задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.



Генерал-майор полиции подозревается в коррупции - Антикор



23 мая Антикором изобличен генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек, в 2009-2016 годы возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.



Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина "К" за прекращение в отношении последнего уголовного дела. Он задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.



06.08.2022