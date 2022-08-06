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|Обвиненный в коррупции генерал КазМВД Халыкулы найден мертвым в камере СИЗО . Самоубийство?
08:25 06.08.2022
Генерал-майор найден мертвым в Алматинском изоляторе
Стало известно, что в СИ-18 нашли тело экс-начальника ДП Алматинской и Акмолинской областей (в 2009-2016 годах) - Жайлаубека Халыкулы. Предполагается, что генерал-майор совершил суицид.
Полицейский был задержан 23 мая. Он подозревался в получении обманным путем денег и имущества от некоего гражданина за прекращение уголовного дела. Подробности выясняются.
Напомним, генерал-майора полиции обвинили в коррупции.
23 мая Антикором изобличен генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек, в 2009-2016 годы возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.
Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина "К" за прекращение в отношении последнего уголовного дела. Он задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.
Генерал-майор полиции подозревается в коррупции - Антикор
23 мая Антикором изобличен генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек, в 2009-2016 годы возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.
Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина "К" за прекращение в отношении последнего уголовного дела. Он задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.
06.08.2022