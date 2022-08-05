У блатного сына экс-казспикера отняли вкусный пост главы ТОО "Казфосфат"

10:14 06.08.2022

В ТОО "Казфосфат" новый Генеральный директор



С июня 2021 года и до настоящего времени Евгений Шибанов являлся исполнительным директором по производству ТОО "Казфосфат", сообщает Zakon.kz.



6 августа в ТОО "Казфосфат" был представлен новый генеральный директор. Должность занял Евгений Юрьевич Шибанов.



Председатель Наблюдательного совета Эдуард Огай отметил, что прежний гендиректор Нурхан Нурланов проделал большую и важную работу в увеличении производственной мощности предприятия, объемов экспорта, осуществил программу полной модернизации и капитального ремонта всего основного оборудования.



Большое внимание было уделено развитию социальных проектов. Впервые за 30 лет работы компании к 30-летию Независимости в Каратау Жамбылской области сдали в эксплуатацию 72-х квартирный жилой дом. Ключи от квартир получили работники предприятия, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды труда.



По словам председателя Наблюдательного Совета, теперь Нурхан Нурланов сосредоточится на вопросах стратегического развития компании.



Новый гендиректор ТОО "Казфосфат" Евгений Шибанов имеет большой опыт работы в горнодобывающей, промышленно-производственной отрасли.



Прошел путь от начальника отдела до главного инженера АО "Апатит" (РФ), работал заместителем гендиректора – директором по производству ЗАО "Корпорация ТольяттиАзот" (РФ), гендиректором Самаркандского химического комплекса.