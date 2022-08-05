Зеленский одобрил петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

11:28 06.08.2022

Дно дна: Зеленский одобрил петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе



Павел Бадаев



Итак, петиция о сносе памятника Екатерине II (Основателям Одессы) авторства некой не-одесситки Стефании Цегельник, набрала нужное количество голосов - 25000. И трудящийся "аки пчела" на войне Зеленский подмахнул ее в два счета.



Напомним, что свидомая гражданка потребовала прекратить "выделять миллионы на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов" и "насадила диктат чужой культуры, превратив вольных украинцев в рабов"



"Место памятникам тиранам и убийцам на свалке", - донесла свою позицию Цегельник.



И этого оказалось достаточно, чтобы президент поручил Одесскому горсовету выполнить ее "хотелку" немедля.



"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции за активную гражданскую позицию по защите национальных интересов и очищению общественного пространства от объектов и памятников, которые закрепляют в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы", - раскудахтался гарант для начала.



Понятно, ведь, представляя Зеленского возле данного символа Одессы - памятника Екатерине, на ум сразу приходит:



"Ты как челобитную царю подаешь, смерд?!".



Но что же теперь начнется в одесском горсовете, и как все эти чинуши, годами добивавшиеся внесения красивейшей Екатерининской площади в список культурного наследия ЮНЕСКО, поскачут первыми расписываться в своем внезапно проснувшемся украинстве.



Ведь главклоун постановил:



"С учетом норм Закона Украины, электронная петиция направлена в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией".



Напомним однако, что петиций с требованием снести Екатерину на президентском сайте зарегистрировано несколько. И одна из них - с извращенной просьбой. Причем она победила - то есть набрала 25 тысяч голосов - гораздо раньше. Ее автор - активист ЛГБТ-сообщества Алексей Матвеев, который недалеко ушел от своей коллеги по разуму.



"Каждый день дальнейшего существования памятника сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния", - заявил он и предложил установить на месте демонтированного монумента скульптуру актера гей-порно Билли Херрингтона.



"Это станет четким сигналом, что Украина поддерживает гей-сообщество. Это весело и смешно".



Да и от себя добавлю: потому что Украина - страна п-сов.



Многие ошибочно - притом так уверенно! - подумали, что Зеленский одобрил именно этот текст петиции. То есть такой вариант развития событий не удивил бы. С другой стороны, может там Зеленский с Ермаком каким или Арестовичем эти петиции в карты разыграли? Только факт остается фактом - они всерьез собираются рушить город и сочиняют петиции по сносу Екатерины в промышленных объемах и под одну копирку.



Ну и главарь Южного межрегионального отдела института нацпамяти Сергей Гуцалюк, который предлагал "отстреливать русню" прямо из окон, когда это еще не было мейнстримом, "одвичный" борец с памятниками, тоже не подвел.



Интервьюер спросил его, как он относится к тезису о неуместности переименования улиц и сносу памятников во время войны?



"Когда я такое слышу, то это люди, которые или не понимают в какой период времени мы живем, или хотят законсервировать то, что привело к нынешним кровавым событиям. Екатерина не была основательницей Одессы - точка!", - как всегда криво и малопонятно, как и полагается ученым, отрезал Гуцалюк.



Он добавил, что следующий на очереди под снос - памятник Суворову, а в стихах Пушкина и подавно "много шовинистического и неприемлемого".



Ну, вы поняли - Пушкиных-то в Одессе тоже хватает. Также Гуцалюка попросили прокомментировать фразу мэра Труханова, сказанную журналистам "Нью-Йорк Таймс":



"Меня волнует увеличение ненависти ко всему русскому".



"Это он так сказал, потому что мэр города и хочет быть равноприближенным ко всем горожанам".



Это ж надо было так спалиться! А я всегда удивлялась - зачем этого "проФФесора" с ружбайкой в эфиры пускают, всегда же забьет гол в собственные ворота. Потому что, да, Труханову все равно приходится задумываться о следующих выборах (самонадеянно), и он прекрасно знает, что "ненависть ко всему русскому" такое вот рагулье, как Гуцалюк, в Одессу и привезли. Хотя истинное свое лицо он еще покажет - когда на цедулку Зеленского по Екатерине отреагирует.