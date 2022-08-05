Бишкек утопает в мусоре. Чиновники в поиске решения проблемы

11:50 06.08.2022 Мария ОРЛОВА



Бишкекчане все чаще жалуются на горы мусора возле придомовых баков, потому что отходы не вывозят по несколько дней. Сообщения в рубрику "агент 024" приходят как от жителей центра, так и спальных микрорайонов и жилых массивов.



В мэрии к многочисленным жалобам и нареканиям со стороны горожан в адрес работы "Тазалыка" прислушались и уволили главу муниципального предприятия и его заместителя.



На своей должности уже бывший начальник Султан Алыбаев проработал всего ничего - три с половиной месяца. Его назначили после забастовки сотрудников предприятия. 15 апреля в основном грузчики и водители не вышли на работу и устроили акцию протеста. Они заявили, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы. Рабочие также рассказали, что им задерживают заработную плату и не выделяют деньги на ремонт машин.



К вывозу мусорных залежей привлекли частную компанию и обещали все убрать в течение нескольких дней. Но до сих пор горы отходов можно увидеть даже в центре столицы.



Тогда же муниципалитет сообщил, что рассматривает возможность передачи услуг по вывозу твердых бытовых услуг в аутсорсинг в двух столичных районах - Первомайском и Свердловском. И добавили, что в Октябрьском такая система действует уже несколько лет.



Однако и в этом районе ситуацию с вывозом отходов идеальной не назовешь.



В пресс-службе мэрии сообщили, что "Комтранском" устраняет завалы мусора в Октябрьском районе. В настоящее время идут судебные разбирательства между районной администрацией и ОсОО "Комтранском" в связи с допущенными многочисленными нарушениями и со срывом графика по вывозу твердо-бытовых отходов. В свою очередь, представители компании пояснили, что возникли технические проблемы и в настоящее время они урегулировали ситуацию".



Возникает резонный вопрос. Справятся ли частники, которых хотят привлечь к вывозу отходов в двух районах и как вообще муниципалитет допустил такой мусорный армагеддон.



Об этом редакция 24.kg спросила у вице-мэра, курирующего сферу ЖКХ, Олега Попикова.



По его словам, летний период всегда самый сложный для "Тазалыка", так как объем мусора увеличивается в несколько раз. В первую очередь это отходы от овощей и фруктов и строительный мусор, так как в это время активизируются ремонтные работы.



"Поэтому увеличивается нагрузка на транспорт. Сегодня у нас 52 единицы техники, которые занимаются вывозом. В связи с этой нагрузкой выход машин увеличился в два раза. В авральном режиме работали июнь и июль, и в середине июля техника начала выходить из строя. И физически не успевали ее ремонтировать. Кроме того, сейчас логистика доставки запасных частей и ценовая политика изменились, и все это наложилось вместе. Я сейчас не оправдываюсь, лишь называю определенные причины, по которым шло отставание по графику вывоза мусора", - сообщил он.



- Но раз были объективные причины, почему тогда уволили главу предприятия? Ведь доставка тех же запчастей от него никак не зависела.



- Он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию.



- В качестве пожарной меры вы привлекли частников и планируете в будущем отдать им на обслуживание районы столицы, но в то же время судитесь с "Комтранскомом". Нет опасений, что и новые партнеры не будут справляться с возложенными на них обязанностями?



- Мы ранее рассматривали возможность привлечения частных компаний на вывоз ТБО. Это было у нас на перспективу, мы рассчитывали провести конкурс на конец августа-сентябрь. Но из-за мусорного коллапса "Тазалык" привлек частную компанию "ЭкоПроф", у которой есть 15 машины. За три дня вопрос мусора решили. Сегодня во всех районах вывоз проводится по графику, завалов мусора нет.



Критика со стороны горожан заметно уменьшилась. Приношу извинения, это наша недоработка. Впредь такого не повторится.

Олег Попиков



Что касается "Комтранскома". Сейчас идут судебные разбирательства по вопросу пролонгации договора. В документе прописано, что он автоматически продлевается до проведения следующего конкурса. Мы хотим расторгнуть контракт по ряду причин. Со стороны районного акимиата много нареканий в их адрес по поводу вывоза ТБО. И жители жалуются, и муниципальная инспекция фиксирует завалы мусора. После расторжения договора мы планируем объявить новый конкурс в Октябрьском районе, и "Комтранском" сможет также принять в нем участие.



Что касается других районов, то мы приняли решение отдать на аутсорсинг только Первомайский. Акимиат уже объявил конкурс, рассмотрение документов будет 15 августа.



В новых договорах мы предусмотрим возможность досрочного одностороннего расторжения, если компания не будет выполнять указанные в нем пункте.



За то время, пока будет работать частник, "Тазалык" должен отремонтировать всю технику. Такая задача поставлена мэром. Когда будет проводиться следующий конкурс, муниципальное предприятие тоже сможет принять в нем участие. Победит сильнейший. В любом случае конкуренция должна быть. "Тазалык" должен стремиться подходить под определенные параметры.



Во многих странах мира вывозом ТБО занимаются частные компании, зарабатывают, приобретают новые машины, контейнеры.



- Какие требования к частникам выставляете?



- Чтобы у компании была техника, наличие ремонтной базы, финансы, так как вывоз ТБО связан с определенными затратами, и так далее.



- А зарабатывать фирма как будет? За счет абонентов или муниципалитета?



- Будут зарабатывать сами за счет абонентской базы. Механизм уже отработан в Октябрьском районе.



- А урны на улицах и остановках кто будет убирать, частник или "Тазалык"?



- Санитарной очисткой будет заниматься "Тазалык". Мы сейчас будем вносить изменения в правила благоустройства. Кроме того, у нас есть муниципальная санитарная инспекция. Сейчас по указанию мэра будем вносить изменения в штатное расписание и функциональные обязанности. Отдельно будут определены инспекторы, которые будут следить за исполнением норм правил благоустройства и контролировать выполнение муниципального заказа Бишкекзеленхозом и "Тазалыком".



- Еще часто горожане жалуются на работу дворников, отмечая, что многие территории в районах не убираются. Есть предложения вернуть дворников в МТУ, как это было ранее. Ваше мнение?



- Сегодня районы убираются по технологическим картам, где прописаны улицы, километраж, и они закрепляются за дворниками. Но эту систему планируем пересмотреть. Сегодня, например, в Октябрьском районе есть 236 технологических карт при потребности в 430. Получается, что половина района, грубо говоря, не убирается. А у нас появляются новые районы, улицы. Они тоже должны убираться, но, исходя из бюджета, это проблематично. Вносить изменения в бюджет тоже будем.



Один из вариантов, которые мы рассматриваем, - вернуть дворников в районы, МТУ, другой - отказаться от технологических карт и убирать исходя из объема улиц, закрепленных за районом. В этом плане будет определенная реформа. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659775800





Новости Казахстана

- Вопросы развития совместных туристических проектов обсудил Алихан Смаилов с главой МИД Андорры

- Кадровые перестановки

- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

- Аким Алматы встретился с жителями Бостандыкского района

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2022 года

- Автомашины, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки

- Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Кадровые перестановки

- Исполнение поручений Президента: Как обеспечивается энергетическая безопасность страны

