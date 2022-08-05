Прекрасная Россия. Вначале будет трудно и непривычно, потом всем даже понравится, - Александр Дугин

15:47 06.08.2022

Сегодня довольно легко понять, как будет выглядеть Россия завтра.



Глобальных соцсетей не будет вообще. Их будет импортозамещать что-то отечественное, не слишком привлекательное. Но тем лучше - общество откроет забытое обаяние оффлайна. Это конец миграции в двухмерье и киберпространство и возврат к трехмерью.



Доллар и евро отменят. Начнется царство рубля. Его можно будет поменять только на товары и услуги. Или просто поделиться с тем, кому надо больше.



За коррупцию - прежде всего связанную с предательством Родины - начнут вначале сажать, потом сажать надолго, а потом (так как первые меры не слишком помогут) и вообще отправлять в ДНР.



Россия будет своего рода Имперскими Штатами.



Зеленский будет сидеть там же, где сидит еще один клоун цветной революции. Но только срок будет настоящий. Пожизненный.



Вначале будет трудно и непривычно. Потом всем даже понравится.



Ни одного из современной попсы в ТВ и на радио не останется. Ни одного. На всех каналах будет этно-фолк - русская и евразийская психоделика. А также Петр Лещенко и Вадим Козин.



Во власть придут новые люди. Обычные наши люди. Не сволочь.



В экономике будет восстановлен Госплан. Всех, кто думает короткими циклами, отправят работать в ресторан официантами.



Поскольку мы любим ныть, то многим все будет не нравиться. С ностальгией будут вспоминать что-то из прошлого (на выбор). Но на это как сейчас никто внимания не обращает, так и завтра не будет.



Будет очень много продуктов из Белоруссии. Еще больше, чем сейчас. Включая текстиль и косметику. А также тазы. Но Белоруссия будет Имперским Штатом.



Резко возрастет число свадеб, так как жениться это интересно. По Москва-реке и другим рекам будут плавать целые флотилии свадебных кораблей. Отовсюду будет раздаваться брачная музыка. Люди войдут во вкус.



Правительство будет расположено в воздухе, в роскошной подвесной конструкции, приделанной к огромному дирижаблю. Дирижабль будет плавать над Имперскими Штатами, оттуда власть будет наблюдать в бинокль - все ли в порядке, все ли по плану. Как в Древнем Китае будет введен пост Министра Облаков, а также Главы Департамента Федеральных Сновидений и многие другие завораживающие должности - Господин Леса, Хранитель Вод и т.д. В правительстве будет довольно много женщин. Красивых и строгих.



Качественный скачок произойдет в теории музыки. Будет восстановлено троичное деление доли - то есть четверть снова будет делиться на три восьмых, а не на две (как в Модерне). Так будет побеждена музыка Нового времени. Послушав, как это звучит, люди будут лучше понимать мироздание, друг друга и решения властей.



Маски станут одевать только по праздникам - зверей, птиц, сказочных существ и неизвестных еще предметов и фигур. Чтобы все могли угадывать, чья это маска.



Определение вещи в толковом словаре новой страны будет таким: вещь - это риторическая фигура, иронический троп, энтимема. Такая дефиниция исправит печальное положение дел в естественных науках, сделает их веселыми и увлекательными. Между квантовой механикой и Traumdeutung будет учрежден дисциплинарный континуум (новый научный разум Гастона Башляра ).



Стены домов - даже высоток - будут увиты плющом.



Да, еще. Верховной властью будет наделен Dasein и его Selbst. Das Man завершит свою диктатуру. Население будет экзистировать аутентично.



Все остальное, о чем я забыл, большого значения не имеет и иметь не будет.



2 авг. 22