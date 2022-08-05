Розенблюм перебрался из посла США в Ташкенте на аналогичную позицию в Нур-Султан

16:54 06.08.2022

Назначен новый посол США в Казахстане



Должность посла занял Дэниэл Розенблюм, сообщает Zakon.kz.



Сенат США утвердил кандидатуру Дэниэла Розенблюма на должность посла в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства.



C 2019 года Дэниэл Розенблюм был послом США в Узбекистане.



С октября 2021 года обязанности главы диппредставительства в Казахстане временно исполняла Джуди Куо. Она выполняла работу Уильяма Мозера, который завершил дипломатическую миссию в стране.



Данияр Кунафин