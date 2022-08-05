В ФОМС Кыргызстана новый руководитель - Азамат Муканов

00:06 07.08.2022

3 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ФОМС сменился руководитель



Азамат Муканов назначен председателем ФОМС. Об этом сообщает пресс-служба президента.



По ее данным, Акылбек Жапаров подписал соответствующее решение. Прежний руководитель Артурбек Жуманазаров освобожден от занимаемой должности.



Азамат Муканов был директором Чуйского территориального управления ФОМС.