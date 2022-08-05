Израиль в споре за газ готов уничтожить половину Бейрута, - Игорь Субботин

00:20 07.08.2022

Конфронтация с Ливаном из-за морской границы может перерасти в войну

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



4 авг. 22



Военно-политический кабинет Израиля допустил превращение спора о морских границах с Ливаном в многодневную войну в том случае, если он не будет разрешен мирно. Несмотря на попытки представить Бейруту компромиссные предложения по урегулированию, ситуация по-прежнему находится в дипломатическом тупике, который усугубляется диверсионной активностью беспилотников "Хезболлы" вблизи спорных месторождений. На министерском уровне Израиль предупредил соседа о рисках того, что ситуация может выйти из-под контроля, а часть Бейрута будет полностью уничтожена.



Израильские официальные лица просчитывают сценарий, при котором столкновения с Ливаном из-за морских границ могут затянуться не на один день. Об этом рассказали ивритоязычные издания со ссылкой на чиновников, присутствовавших на заседании военно-политического кабинета еврейского государства. По этим данным глава Генштаба израильской армии Авив Кохави предупредил членов правительства, что для лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы вопрос с борьбой за спорную акваторию представляет собой способ мобилизовать своих последователей, из-за чего ситуация может действительно стать очень нестабильной и выйти за рамки ограниченного обмена ракетными ударами.



С отдельным предупреждением выступил министр финансов Израиля Авигдор Либерман, который в прошлом занимал пост главы оборонного ведомства. "Последнее, что нам нужно, – это конфронтация с Ливаном, – подчеркнул он. – Но мы дадим понять Хасану Насралле самым недвусмысленным образом: если он захочет нанести удар по газодобывающей платформе "Кариш" (месторождение в Восточном Средиземноморье, права на которое отстаивает еврейское государство. – "НГ"), ограниченного обмена ударами не получится. Мы просто сотрем часть Бейрута с лица земли". Министр подчеркнул, что у Израиля, у "Хезболлы" есть "опыт того, как быстро подобные события выходят из-под контроля".



На днях Бейрут посетил старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн (см. "НГ" за 02.08.22), который передал ливанской стороне компромиссное израильское предложение: признание за ней исключительных прав на месторождение "Кана" в обмен за признание за еврейским государством прав на "Кариш". Несмотря на то что, по словам источников портала Axios, по итогам визита между соседями были уменьшены некоторые противоречия, некоторые ливанские официальные лица дали понять, что категорически не хотят бартера – они претендуют на передачу их стране более широкого участка территории. Через пару недель Хохштейн должен повторить поездку в Бейрут.



Для Израиля ситуация усложняется тем, что любой вопрос о демаркации и делимитации с Ливаном должен быть вынесен на общенациональный референдум. Как обращает внимание местный аналитический центр Kohelet Policy Forum, законодательство еврейского государства предписывает, чтобы договоренность, по которой меняются контуры юрисдикции, получила одобрение на общенародном голосовании. Несмотря на то что спорный участок находится за пределами территориальных вод Израиля, к нему применяются израильские законы, подчеркивают в Kohelet Policy Forum. Аналитический центр считает важным, чтобы израильские переговорщики предупреждали своих коллег из Ливана о сложности процедуры.



Факт, что Израиль видит в ситуации вокруг морских границ повышенные риски полномасштабной вооруженной конфронтации, был воспринят близкими к "Хезболле" медиаресурсами как признак слабости. Так, издание "Аль-Ахбар" выступило 4 августа с заявлением, что выводы военно-политического кабинета еврейского государства являются не чем иным, как признаком, что "партии Аллаха" удалось посеять страх у соседей и подтолкнуть их к принятию ливанских условий разрешения спора. Не исключено, что потенциально возможная уступчивость израильтян будет влиять на увеличение политического капитала шиитской военно-политической организации на внутренней арене.



Майские выборы в парламент Ливана отбросили "Хезболлу" на скромные позиции во властной иерархии, заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. "Создавать абсолютный тупик внутри парламента "Хезболле" невыгодно с учетом риска навлечь на себя общественный гнев в условиях стагнирующей экономической ситуации. Гораздо более прагматичным выглядит постепенное восстановление конфигурации сил в свою пользу за счет умеренных средств", – пояснил эксперт, подчеркнув, что потерю мандатов "партия Аллаха" вполне способна компенсировать игрой на противоречиях своих оппонентов.



Еще одним инструментом для "Хезболлы" становится сознательное движение в сторону эскалации с соседями, тем более что речь в этой ситуации идет о проблеме, от которой гипотетически зависит появление у Бейрута возможностей в сфере энергетики. "Руководство "Хезболлы" могло бы максимально капитализировать спор с Израилем, представив себя в качестве защитника экономических интересов Ливана", – рассуждает Мардасов. По его словам, важным в этой ситуации для сторонников шиитской группировки будет то, где локализован очаг потенциального конфликта. Для нее лучше, если он "переедет" подальше от ливанской территории. Морской характер спора может сыграть в этом роль, подчеркивает собеседник "НГ".



Но практика предыдущих столкновений с Израилем показывает, что конфронтация без нанесения ущерба ливанской инфраструктуре практически невозможна, подводит итог Мардасов.