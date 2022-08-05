Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году

00:45 07.08.2022

В Кыргызстан прибыли специалисты из Китая для подготовки ТЭО ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан



CentralAsia (UZ) - В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая, в настоящее время уже начата работа по подготовке технико-экономического обоснования железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций КР.



Ведомство заявило, что руководство Кыргызстана твердо нацелено на скорейшую реализацию проекта, поэтому Минтранс прилагает все свои усилия для скорейшей разработки ТЭО.



В начале августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15-16 сентября в Самарканде, планируется подписание трехстороннего документа по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.



Ранее с инициативой подписать ТЭО на саммите ШОС выступил президент КР Садыр Жапаров. На встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, он подчеркнул, что строительство этой ветки является для Бишкека важным национальным проектом. В ответ глава китайского МИД сказал, что КНР готова "изучить возможности заключить трехсторонний документ по этому проекту на предстоящем саммите в сентябре в Самарканде".



Садыр Жапаров также заявлял, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году, а завершится через три-четыре года. До этого же глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров сообщал, что старт строительства планируется на осень 2022 года. А глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что приступить к строительству железной дороги планируется "в ближайшее время".



Инициатива о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан была озвучена еще в начале 2000-х, но реализация проекта стопорилась все эти годы.



