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Израиль начинает войну: Макаревич в окровавленных трусах, - МК
08:07 07.08.2022

"Тот, кто нам угрожает, будет уничтожен"

Вот министр обороны заявляет: "Наша политика однозначна – тот, кто нам угрожает, будет уничтожен". И вот уже авиация наносит удары по жилым многоэтажкам (на видео видно) соседней страны. Одним только этим ударом убиты семь человек, в том числе пятилетняя девочка, полсотни раненых. Но удары продолжаются.

"Тот, кто нам угрожает, будет уничтожен"
КАДР ВИДЕО ИЗРАИЛЬСКОГО УДАРА ПО ВЫСОТКЕ В СЕКТОРЕ ГАЗА.
Мало того, в 80-километровой зоне вокруг соседей вводится чрезвычайное положение, а чтобы успешнее воевать, объявляется мобилизация – на службу срочно призывают 25 тысяч резервистов.

И вот уже на агрессора как из рога изобилия сыплются санкции, мировые СМИ заполняют первые полосы жуткими фотографиями, из страны бегут толпами западные бренды и прочий бизнес, а также свои певцы, актеры, шоумены, журналисты, политики, бывшие чиновники, олигархи и прочие граждане, которые не могут жить "в этой стране, убивающей соседей" из которой "ушла цивилизация" и от которой "отвернулся весь мир".

Ладно. Предыдущий абзац – чистая фантазия. А все, что до него – чистая правда. Просто министра обороны, однозначно уничтожающего всех, кто угрожает, зовут Бени Ганц. А страна называется – Израиль.

В Израиль, как мы знаем, уехала из России самоназначенная "совесть нации". Музыкант Макаревич даже считает, что он нас, дурачья (в оригинале другое слово), "уехала Россия". Уехала, громко хлопая дверью – раздавая русофобские интервью, сочиняя "совестливые" песни, рассказывая хохмы о "дремучих русских". Уехала именно по причине невозможности жить в стране, начавшей военную операцию у соседей.

Но раз так болит совесть, то почему он до сих пор не вышел в окровавленных трусах к Стене Плача (ну или на какую-нибудь европейскую площадь, где он там гастролирует) с перформансом об ужасах войны? Может Гребенщиков написал высокодуховную и наполненную двойными-тройными смыслами песню, навроде "По Сектору Газа метет суховей, Израиль как свинья жрет своих сыновей"? Может тот же Макаревич, советовавший родителям погибшего русского солдата поставить ему на могилу машину, купленную на "гробовые", в новом телеинтервью посоветовал израильтянам что-нибудь издевательское по поводу могил убитых в бою солдат? А у Урганта в соцсети не появилась ли черная аватарка? Может они антивоенное обращение какое записали? Или может никому неизвестные, но прогрессивные дизайнеры уже предложили новый "демилитаризованный" флаг Израиля – такой же бело-голубой (как они предложили для России, "стерев" красную полосу) только без звезды Давида?

Ничего этого нет и не будет. Очевидно же, дело не в том, что страна воюет с соседями. Не в невыносимом национализме (Израиль по этой части даст фору кому угодно). А в том, что это за страна и что это за народ.

Если Россия и русские (вне зависимости от национальности) – то… Да вы и сами все поняли.

Дм.Попов

Источник - МК
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