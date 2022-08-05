Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы

|16:58 Как потрошили КазНацФонд, - Ирина Галкина
16:54 Розенблюм перебрался из посла США в Ташкенте на аналогичную позицию в Нур-Султан
15:47 Прекрасная Россия. Вначале будет трудно и непривычно, потом всем даже понравится, - Александр Дугин
11:50 Бишкек утопает в мусоре. Чиновники в поиске решения проблемы
11:30 Американская мечта закончилась, - Батя Унгар-Саргон
11:28 Зеленский одобрил петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
10:14 У блатного сына экс-казспикера отняли вкусный пост главы ТОО "Казфосфат"
08:34 Из РФ депортирован на родину Тайчабаров - действующий глава СЭЗ "Бишкек"!
08:25 Обвиненный в коррупции генерал КазМВД Халыкулы найден мертвым в камере СИЗО . Самоубийство?
08:00 Студенты из Индии, покинувшие Украину, хотят учиться в вузах Центральной Азии
07:55 Прибалтийский вариант американского маккартизма и его жертвы, - А.Паулаускас
07:51 Казахская государственность "Алаш". Об исторической преемственности, - Данияр Ашимбаев
07:36 Когда Китай вернет Тайвань? - Александр Халдей
07:25 Величественное превосходство. Чем (ничем) увенчались переговоры Путина-Эрдогана в Сочи, - репортаж А.Колесникова
07:13 Газовая ловушка для Европы захлопнулась. Газпром ответил Шольцу за турбину, - Ольга Самофалова
07:10 Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева, - Андрей Полонский
07:07 Ереван и Баку одинаково недовольны российскими миротворцами в Карабахе, - Ю.Рокс
06:57 Третий сель за неделю опять закупорил Боомское ущелье (дорогу на Иссык-Куль) в Киргизии
00:54 Взлом аккаунта Дмитрия Медведева с прицелом взлома Казахстана, - ФСК
00:46 Мировой рынок продовольствия висит на ниточке, - Дмитрий Евстафьев
00:43 В Душанбе начался судебный процесс по делу о майских протестах в ГБАО
00:36 Фальшивые дипломы кырдепутатов. Минобразования игнорирует запросы Центризбиркома, - 24.kg
00:35 Поле битвы: Азия. Участники Восточноазиатского саммита разошлись во взглядах на Тайвань и Мьянму, - Къ
00:10 Над Эрдоганом нависло грозовое облако: связка Россия-Турция оказалась в опасности, - М.Ростовский
00:07 Как живут граждане России, уехавшие в Среднюю Азию? - АиФ
|Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы
09:35 07.08.2022
Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году, сообщает Zakon.kz.
С 25 июля по 5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско- узбекской демаркационной комиссии, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны завершили согласование текста проекта договора между странами о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы.
Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.