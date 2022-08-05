Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы

09:35 07.08.2022

Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

С 25 июля по 5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско- узбекской демаркационной комиссии, сообщили в пресс-службе МИД РК.



Стороны завершили согласование текста проекта договора между странами о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы.



Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.