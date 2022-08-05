 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доллар, прощай! Путин и Эрдоган переиграли Америку
10:07 07.08.2022

ДОЛЛАР, ПРОЩАЙ! ПУТИН И ЭРДОГАН ПЕРЕИГРАЛИ АМЕРИКУ
Президент Турции Эрдоган рассказал о том, что обсуждал накануне с президентом России Путиным использование в Турции карты "Мир", и уже есть серьезные подвижки. Эксперты уверены - Москва и Анкара нанесли по Вашингтону новый сокрушающий удар. На этот раз валютный.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал накануне с президентом России Владимиром Путиным применение в Турции нашей карты "Мир". При этом политик подчеркнул, что в данном вопросе имеются серьезные подвижки.

Кроме того, по словам Эрдогана, Москва и Анкара подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству. Стороны намерены довести товарооборот между Турцией и Россией до $100 миллиардов.

Ранее вице-премьер правительства России Александр Новак подтвердил, что оба лидера в ходе переговоров в Сочи обсудили дальнейшее развитие денежно-финансовых отношений. Коснулись и темы обмена денег, которыми пользуются туристы.

Эксперты весьма положительно отзываются о решении, отмечая, что своим решением Путин и Эрдоган фактически нанесли еще один серьезный удар по США и американскому доллару в частности.

"Друг Реджеп" сегодня подтвердил, что Россия и Турция переходят на торговлю в рублях, - отметил публицист Борис Рожин в своем Telegram-канале "Сolonelcassad". - С учетом неизбежного наращивания объемов торговли с Турцией (как белой, так и серой) данные договоренности, безусловно, помогут процессам переориентации экономики РФ и ее дальнейшей дедолларизации.

Политолог Марат Баширов в Telegram-канале "Политджойстик" высказался примерно в том же ключе, озвучив свой прогноз на ближайшее время:

То есть в Турции будут повсеместно работать российские карты в межбанковской системе, которая заменит западную Swift (сегодня карты "Мир" принимают не везде), и произойдет интеграция банков Турции и России. Российские компании начнут активно открывать филиалы в Анкаре и Стамбуле, что принесет и рабочие месте, и налоговые доходы. И все это вне американской банковской системы, без корреспондентских счетов в банках США.

По мнению эксперта, таким образом "Турция становится хабом не только зерновым, но и финансовым", что "принесет дополнительные очки Эрдогану на предстоящих выборах главы их государства".

Русские своих не бросают! Давайте поможем нашим людям в Донбассе и на Украине! Пожертвуй рубль - спаси жизнь

Источник - tsargrad.tv
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