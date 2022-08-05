Посольство КР в Пакистане опровергло, что глава "Аль-Каиды" был убит ударами с американского беспилотника, запущенного из Кыргызстана

11:02 07.08.2022

Предыстория: Талибы подтвердили удар беспилотников США по дому в Кабуле в ночь на 31 июля. Был убит лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири

Посольство Кыргызстана в Пакистане 6 августа опровергло информацию, распространяемую в зарубежных СМИ о том, что глава "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири был ликвидирован ударами с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), якобы запущенного из авиабазы имени Ганси ВС США, размещенной в международном аэропорту "Манас".



В посольстве заявили, что Центр транзитных перевозок в Международном аэропорту "Манас" (ЦТП "Манас") прекратил свою деятельность в 2014 году. Официальная церемония закрытия центра состоялась 3 июня 2014 года. Двустороннее соглашение между Кыргызстаном и США о деятельности ЦТП "Манас" прекратило свое действие с 11 июля 2014 года.



"В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории международного аэропорта "Манас" не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут.



Данная информация не соответствует действительности и является ложной", - заявило посольство.



В начале августа сообщалось, что в Афганистане погиб лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, сообщали СМИ.

После гибели в мае 2011 года в Абботтабаде (Пакистан) Усамы бен Ладена аз-Завахири стал лидером террористической группировки. В сентябре того же года Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к поимке или уничтожению аз-Завахири.

Его считают одним из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в США