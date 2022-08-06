Огненный "Рассвет" над Газой. Очередная арабо-израильская войнушка, - М.Беленькая

11:11 07.08.2022 6.08.2022,



Израиль начал военную операцию против палестинского движения "Исламский джихад"



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Израиль объявил о новой военной операции в секторе Газа. В этот раз не против своего традиционного противника палестинского движения "Хамас", а еще одной влиятельной группировки - "Исламский джихад". Менее чем за сутки погибли более десяти человек, в том числе гражданские лица. Число жертв продолжает расти. В ответ палестинцы выпустили десятки ракет в сторону Израиля.



"В 16:15 (время совпадает с московским.- "Ъ") Армия обороны Израиля начала операцию "Рассвет". По нашей оценке, убиты около 15 террористов. Убит командир "Исламского джихада" в северной части сектора Газа. Уничтожены два отряда с противотанковым оружием, которые намеревались осуществить нападение",- сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе израильской армии.



Убитым командиром оказался Тайсир аль-Джабари командующий "Бригад аль-Кудс" (боевого крыла "Исламского джихада"), отвечающий за северную часть сектора Газа. После его похорон группировка открыла огонь по территории Израиля. По данным израильской армии на сегодняшнее утро, "Исламский джихад" выпустил около 160 ракет, 130 из них перелетели из сектора Газа на территорию Израиля, 60 ракет были перехвачены. Двое израильских солдат получили легкие ранения.



В свою очередь, израильская армия продолжила обстрелы сектора Газа.



По данным Минздрава Палестины на сегодняшний день, число погибших в секторе Газа выросло до 15 человек, среди них пятилетняя девочка и молодая женщина, по меньшей мере 125 получили ранения, в том числе женщины и дети.



Кроме того, в ночь на субботу Израиль провел массовые аресты членов "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан, задержаны более 20 человек.



Сегодня утром министр обороны Израиля Бени Ганц по итогам совещания с участием начальника Генштаба армии и других высокопоставленных военных отдал приказ продолжать точечные операции против "Исламского джихада". Согласно заявлению Минобороны, Бени Ганц распорядился сосредоточить внимание на предотвращении ракетных обстрелов Израиля из Газы.



В то же время официальный представитель армии Ран Кохав отметил в интервью израильскому порталу Ynet, что военные готовятся "к неделе действий". "Пока не будет другой директивы с политического уровня, мы не намерены завершать операцию досрочно и до достижения поставленных целей",- подчеркнул он. Накануне Бени Ганц одобрил мобилизацию 25 тыс. резервистов.



Пока к обстрелам "Исламского джихада" по израильской территории не присоединилось движение "Хамас", которое контролирует ситуацию в секторе Газа с 2007 года. Это дает надежду израильтянам, что боевые действия не затянутся.



Возможность операции в секторе Газа в Израиле обсуждали всю текущую неделю, после того как израильские военные арестовали в понедельник в Дженине одного из лидеров "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан, Бассама ас-Саади. Это стало очередным звеном в серии израильских рейдов по задержанию палестинцев по подозрению в террористической активности на Западном берегу, начатых еще в апреле в ответ на серию терактов в Израиле, в результате которых были убиты 20 человек.



Как Израиль ответил авиаударами на обстрел своей территории в апреле

По информации израильских СМИ, ранее Бассама ас-Саади задерживали не менее семи раз, самый длительный срок за решеткой он провел в начале 2000-х во время второй палестинской интифады (восстания). Израильская Служба общей безопасности ("Шабак") и военные в последнее время не раз выражали обеспокоенность в связи с вооруженной активностью "Исламского джихада" в районе Дженина, а также укреплением его связей с другими группировками, в том числе боевым крылом основного палестинского движения "Фатх".



Да и в целом в последнее время наблюдается тенденция радикализации среди палестинской молодежи на Западном берегу реки Иордан, а также на территории самого Израиля. Израильские эксперты связывают это с ослаблением влияния палестинской администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом.



Опасаясь возмездия за арест Бассама ас-Саади, Израиль еще во вторник установил блокпосты вокруг сектора Газа, были заблокированы автомобильные дороги в этом районе, а также остановлено железнодорожное сообщение между Сдеротом и Ашкелоном (города на юге Израиля).



Одновременно представители египетской разведки, которые постоянно посредничают между Израилем и палестинскими движениями в Газе, попытались предотвратить возможный виток насилия.



Очевидно, переговоры не увенчались успехом, а руководство Израиля не стало ждать начала действий со стороны "Исламского джихада" и впервые за долгое время пошло на опережение.



В Израиле не исключают, что решение о начале военной операции было принято в том числе в контексте предвыборной кампании. Напомним, что в ноябре в стране предстоят пятые за три с половиной года выборы в Кнессет. Действующему руководству страны надо продемонстрировать решимость в борьбе с терроризмом. В то же время известно, что Египет продолжает посредническую миссию, включая переговоры с "Хамасом".



Журналистка погибла во время операции израильской армии

"Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны",- заявил в пятницу в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он также подчеркнул, что Израиль "не ведет войну против жителей сектора Газа". По его словам, "Исламский джихад" - это "агент Ирана, который хочет уничтожить еврейское государство". "Глава "Исламского джихада" находится в Тегеране в эти минуты, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ",- отметил господин Лапид.



Генсек "Исламского джихада" Зияд ан-Наххала прибыл в Тегеран в среду вечером, чтобы обсудить с иранским руководством, которое субсидирует движение, программу дальнейших действий, а также текущую ситуацию после ареста Бассама ас-Саади. Неудивительно, что Тегеран одним из первых осудил действия Израиля. "Ответственность за это преступление и последствия этой атаки на сектор Газа лежат полностью на израильском режиме",- заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи. В свою очередь, Зияд ан-Наххала в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" подчеркнул: "В этой битве нет красных линий, и я заявляю палестинскому народу, что Тель-Авив будет под ударами ракет сопротивления". Он также отметил, что Израиль проигнорировал египетское посредничество и Каир это должен учесть в дальнейшем.



В свою очередь, специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил обеспокоенность эскалацией "между палестинскими вооруженными формированиями и Израилем, в том числе целенаправленным убийством лидера палестинского "Исламского джихада" в Газе".



По его словам, нет никакого оправдания атакам в адрес гражданского населения. Он также предупредил, что военные действия могут свести на нет прогресс последних месяцев в постепенном снятии блокады с сектора Газа. С призывом ко всем сторонам воздержаться от дальнейшей эскалации выступил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В пятницу также состоялся телефонный разговор Бени Ганца с министром обороны США Ллойдом Остином, которому была передана оперативная информация о ситуации.



Россия и Евросоюз также призвали все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность.



Марианна Беленькая Источник - коммерсант

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