Казахстану неизбежно придется искать альтернативные "КТК" маршруты для экспорта нефти, - Минэнерго РК

12:06 07.08.2022

7 августа 20221



Казахстан рассматривает маршруты альтернативные "Каспийскому трубопроводному консорциуму" для экспорта нефти. Об этом журналистам 3 августа сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на пресс-конференции.



Диверсификация маршрутов, по словам министра, планируется не только в связи с перебоями работы "КТК", но и ввиду прогнозируемого роста добычи нефти в Казахстане к середине 2024 года.



"То есть если мы сегодня планируем порядка 85-87 млн тонн годовой добычи, то к 24-му году уровень добычи составит уже 100 млн и даже 103-107. В случае обнаружения новых запасов также может быть рост. Поэтому нам неизбежно придется решать вопросы по наращиванию наших транспортных возможностей", - сказал министр.



Б.Акчулаков добавил, что "КТК" на сегодня является наиболее экономичным и эффективным маршрутом для отгрузки казахстанской нефти.



"Тем не менее растущие объемы наверное все-таки нужно диверсифицировать и использовать иные маршруты. В том числе у нас есть два основных направления, это направление на восток - на Китай, в случае согласия наших партнеров по покупке объемов нефти и второй - это через Каспий, для того, чтобы эти маршруты реально были диверсифицированы с точки зрения маршрутов. Ну и есть какие-то возможности по поставкам морским путем в Иран, но это небольшие операции, которые исторически имели место в Казахстане. Мы делали своп до 5 млн тонн. Но сейчас это пока затруднительно сделать, но тем не менее тоже опция", - сказал министр.



Ранее, в марте на месяц была приостановлена работа двух из трех выносных причальных устройств морского терминала "КТК" в Новороссийске после шторма. Затем, с 15 по 25 июня также была приостановлена эксплуатация двух причальных устройств ввиду устранения минной опасности со стороны МЧС России. После этого 5 июля Приморский суд Новороссийска вынес решение о приостановлении работы АО "КТК-Р" на 30 суток по иску Ространснадзора. Однако затем Краснодарский краевой суд заменил приостановку деятельности штрафом в 200 тыс. рублей.



Справка:



Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), для загрузки танкеров на значительном удалении от берега.