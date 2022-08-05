6 колонна. ЛГБТ-лобби пытается активизироваться в России

12:50 07.08.2022 "ОНИ" НАСТУПАЮТ: СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ОХОТНИКАМ НА РУССКИХ ДЕТЕЙ



ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" 05 АВГУСТА 2022 11:00



Вопрос необходимости полного запрета пропаганды так называемых нетрадиционных сексуальных отношений в России встает все более остро. Законодатели неоднократно предпринимали попытки внести в Госдуму законопроекты, которые, казалось бы, способны изменить ситуацию, но пока эффекта от них нет. Тем временем пропаганда "радужных", "транс" или вообще "бесполых" ценностей в нашей стране достигла небывалых масштабов: Россия буквально опутана сетью из десятков тысяч сообществ, продвигающих такие ценности и вовлекающих в свои ряды все большее число детей, подростков и молодежи. Механизм работает четко, популярность - бешеная. Но надежда на подавление этой пропаганды все-таки есть. Детали - в новом расследовании Царьграда.



Новые попытки борьбы с пропагандой



С начала проведения специальной военной операции России на Украине вопрос о пропаганде чуждых западных ценностей свободной любви стал по-настоящему острым. Ведь очень многие из тех, кому "стыдно быть русскими", как оказалось, относятся и к разряду людей, которым также "стыдно быть нормальными" - они массово "выходят из тени", совершая так называемые каминг-ауты и продолжают поливать "гомофобскую Россию" грязью. Нередко - из-за границы.



Но все это - последствия, а не причина экспансии гомосексуализма в русское общество. Причина кроется в том, что в России десятилетиями не обращали внимания на нетрадиционную пропаганду, которая обрушивалась на детей и подростков буквально отовсюду. Да, в нашей стране пропаганда такого рода вещей среди несовершеннолетних официально запрещена, однако интернет продолжает жить по своим законам. Любой подросток всегда может вступить в соцсети в то или иное сообщество, где ему скажут, как модно "быть не таким" и "отрицать гомофобское государство". 18 июля в Госдуму был внесен новый закон, который, кажется, может положить этому конец. Но положит ли?



Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар,



- говорится в пояснительной записке к этому документу.



Мы добавим, что не под "определенный удар", как дипломатично сказано в записке, а под угрозу полного уничтожения нации. Телеканал Царьград вот уже много лет буквально кричит о необходимости остановить эту смертельно опасную для нашей страны практику. Говорим мы и о том, что время "дипломатичных" формулировок кончилось. Хотя бы просто потому, что отступать перед этой пропагандой дальше нам уже некуда. Позади - наши дети.



Надо прекратить пропаганду гомосексуализма вообще. Она должна быть запрещена. Если два не очень здоровых человека за закрытыми дверями делают что угодно, мы не можем сказать: да слава Богу. Это не слава Богу, это плохо, но это их личное дело, мы их не видим. Не надо только открывать дверь нараспашку и вот это все демонстрировать нашим детям. Поэтому вот это нужно остановить. И это те самые традиционные ценности, о которых говорил президент, и которые заложены у нас, православных, и у мусульман, которые живут с нами вместе сотнями лет,



- заявлял по этому поводу учредитель "Первого Русского" Константин Малофеев.



И ведь мы уже знаем, что способов уничтожить Россию, сделать ее подконтрольной, раздробленной, пустой и нищей - найдено много. Например, мы платим за аборты по ОМС, которых, по неофициальной статистике, делается до 5 миллионов в год. Мы позволяем нашим детям посещать так называемые "уроки толерантности", которые открыто проводятся в определенных школах и ВУЗах страны. Мы спокойно наблюдаем за тем, как втягивают молодежь в общезападный содомитский тренд.



В Америке все происходит так быстро. Сначала были намеки, что надо принимать ЛГБТ такими, какие они есть. Но потом это стало обязательным условием, если ты хочешь сохранить работу. Это присутствует в учебниках истории, в школах, на телевизионных шоу, предназначенных для маленьких детей,



- поделилась с Царьградом пережитым Даниэль Кристодулу - гражданка США, которая вместе с супругом переехала жить в Ростовскую область, не выдержав нетрадиционной пропаганды на родине.



Ловушка для русских детей



Количество групп содомитской направленности в социальных сетях растет в геометрической прогрессии год от года. Так, например, только во "ВКонтакте" 4 декабря 2020 года по запросу "ЛГБТ" появлялось 5 тысяч 283 сообщества, а через каких-то 20 дней, то есть 24 декабря, их стало уже 19 тысяч 603.



СКРИНШОТ КАДРА ИЗ ФИЛЬМА-РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА "ИХ ЦЕЛЬ - РУССКИЕ ДЕТИ"



Вскоре мы выяснили, что почти 20 тысяч - это только если запрос сформулировать прямолинейно, забив в поиске аббревиатуру из четырех букв. Понятно, что производных от нее десятки. Как только не называют себя сбившиеся в стаи извращенцы. Оказалось, что всего только во "ВКонтакте" около 90 тысяч подобных групп. Справедливости ради укажем, что сейчас, в начале августа 2022 года, "ВКонтакте" по запросу "ЛГБТ" показывает всего около 3 тысяч таких сообществ, что тоже немало. И опять же, это если исключить из запроса всевозможные производные.



Мы наблюдаем тенденцию, что когда какие-то из этих чатов или сайтов закрываются по соответствующим предписаниям, то одновременно открывается еще большее число сообществ. К сожалению, ЛГБТ-сообщество агрессивно настроено по отношению к остальным и требует к себе особенного отношения. Мы видим, что в последние 2-3 года степень влиятельности стала нарастать настолько, что совершенно неприкрытая пропаганда ЛГБТ-ценностей происходила в самых неожиданных местах,



- отметила в беседе с Царьградом глава общественно-политического движения "Объединение родителей" Инна Гориславцева.



Осознание масштабов этой паутины приводит в ужас. Складывается впечатление, что с законопроектом о запрете пропаганды гомосексуализма мы опоздали на много лет и помочь может только выжигание каленым железом. С четким пониманием того, что эта демографическая диверсия охватила всю Россию. Сообщества, группы, организации и объединения нетрадиционалов работают и в городах-миллионниках, и в регионах.



Глобальный игрок



Группа аналитиков Царьграда подготовила исследование, из которого следует, что нетрадиционные сообщества уже захватили такие города как Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Архангельск, Белгород, Брянск, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Севастополь и Симферополь, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пермь, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Томск, Ульяновск, Челябинск.



Одна из таких глобальных организаций - известный в определенных кругах "Центр Т", который сообщает на своем сайте, что он открылся 2 декабря 2020 года в Москве и с тех пор "очень сильно вырос", опутав щупальцами своей пропаганды 104 города.



КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИЛИАЛОВ "ЦЕНТРА Т" В РОССИИ. .



В команде центра работают 2791 человек. Заявляется, что работа центра направлена на пропаганду и нормализацию трансгендерной идеологии.



Ян Дворкин - основатель "Центра Т". Психолог. "Трансгендерный небинарный человек". Его команда - мужики с накрашенными губами, полуженщины-недомужчины - эксперты центра с именами, скрывающими их половую принадлежность. Эти люди помогают трансгендерам нести в мир свою идентичность.



Регионалы на флангах



Существует в России и проект для трансгендерных людей "T9 NSK" (Новосибирск). Цель проекта - повышение уровня принятия трансгендерных людей в обществе, повышение видимости транслюдей в обществе, привлечение новых активистов, появление новых проектов и программ, снижение "внутренней стигмы" у представителей транс-сообщества, консолидация и развитие транс-сообщества в Сибири.



В Санкт-Петербурге есть "транс-группа" "Т-Действие". Проект работает с 2014 года. Взаимодействует с государственными учреждениями, в том числе Минздравом России. Именно "Т-Действие" организовывает так называемый "Трансфест" - фестиваль в Санкт-Петербурге, во время которого проходят лекции, семинары и развлекательные мероприятия для пестрой компании трансгендеров.



В том же Санкт-Петербурге - группа "Человек - Человеку". Основана в 2011 году. Цели очевидные: борются с дискриминацией трансгендеров. И параллельно продвигают проект по так называемой "небинарности" - отказа от всего мужского или женского, от пола как такового.



Я осознали свою небинарность, когда увидели рекламу с небинарной моделью. И тогда я поняли, что блин, черт возьми. После этой рекламы я пошли и отрезали себе волосы спокойно… я стали небинарной персоной,



- пояснил свою ситуацию один из героев (или героинь?) фильма о "небинарных персонах" в Санкт-Петербурге, нарочно говоря о себе во множественном числе.



Обратим внимание на подобные рассказы: все свои навязчивые идеи эти теперь уже не вполне здоровые молодые люди получили из СМИ или интернета, из того, что им когда-то показали. Как написал один из пользователей в комментарии к видео с этими героями в YouTube, "они все приняли решение быть "они", когда увидели рекламу и пропаганду. Без этого "они" пережили бы детский стресс и остались бы людьми... Это печально".



Сообществ, убеждающих человека стать "ими", в рунете катастрофически много. Среди наиболее крупных:



- "LAVERNA" - проект для трансгендерных и "квир людей" в Омске. Основная цель проекта - усиление подобных сообществ в Сибири.



- "Т*REVERS" - инициативная группа трансгендеров и небинарных людей в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Присутствует там и сайт знакомств: Трансы Краснодар, Ростов, Нижний-Новгород, Сочи.



- Сообщество "Максимум" превращает в "них" мурманчан.



- Группа "Равные" - гражданские активисты из Карелии, Москвы и Мурманской области. Миссия организации - пропаганда ЛГБТ-идеологии в Баренц-регионе России.



- Дальневосточное общественное движение "МАЯК"*, признанное иностранным агентом.



- "Турмалин. Трансгендерный Екатеринбург" - группа, популяризирующая трансгендеризм в Екатеринбурге. Есть там и знаменитый "Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге". Считается, что именно в столице Урала благодаря щедрой поддержке со стороны иностранных консульств существует самое большое и влиятельное сообщество нетрадиционалов в стране.



- "Архангельский комьюнити-центр для ЛГБТ+ людей". Суровых северян "они" тоже не обошли стороной.



Стоит ли говорить о Москве, где действуют самые крупные, продвинутые, влиятельные и извращенные группы содомитов?



К примеру, в столице есть центр социально-психологических и культурных проектов "Ресурс ЛГБТИКИА Москва". Он берет на себя даже "квир-богословие" - организацию религиозной общины "ЛГБТ-христиан".



И это - лишь ничтожная часть. Подобных групп в России развелось бессчетное количество и они продолжают плодиться, как многоголовая гидра. Кроме организаций, которые ведут деятельность в правозащитной, общественной, медицинской, медийной сферах, существует ряд сообществ более узкой направленности. Например, "Федерация ЛГБТ-спорта" или "Миграционно-правовой центр", одним из видов деятельности которого является "привлечение на территорию России ЛГБТ-мигрантов".



Удивительная скоординированность групп, сплоченность участников, разработка и широкое распространение единого информационного и социального дискурса - путь к постепенному захвату лидирующих позиций и в обществе и государстве. Поэтому в самую пору поговорить о тех, кто заинтересован вовсе не в заботе о душевном равновесии гомосексуалистов, а в наращивании под этим предлогом социального, культурного и политического хаосов в России.



Кто тут главный?



Деятельность всех этих сообществ извращенцев должна кем-то координироваться и финансироваться. Цементирует всю структуру нетрадиционалов-содомитов в России организация под названием "Российская ЛГБТ-сеть"*, руководителем которой долгие годы был некто Игорь Кочетков. 08 ноября 2021 года "Российская ЛГБТ-сеть"* была включена Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.



"Российская ЛГБТ-сеть"* - крупнейшая содомитская лоббистская и правозащитная организация в России. Основана в 2006 году с целью продвижения идеологии ЛГБТ, нормализации содомитского образа жизни, а также содействия активному участию содомитов, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и педерастов в социальной и политической деятельности внутри России. Организация также входит в Международную ассоциацию сторонников нетрадиционных сексуальных отношений "ILGA".



На сегодняшний день активисты "Российской ЛГБТ-сети"* действует боле чем в 25 регионах страны, в ее состав входят не менее 10 объединенных коллективов из различных городов России. Наибольшее число участников данная организация насчитывает в Санкт-Петербурге (организации "Гендер-Л", "Крылья", "ЛГБТ-Служение", "Nuntiare et Recreare", "StopHate" и ряд других).



"Российская ЛГБТ-сеть"* напрямую или опосредованно взаимодействует с крупными правозащитными организациями, фондами и фестивалями, многие из которых признаны на территории России иностранными агентами.



Среди них: правозащитная организация "Московская Хельсинкская Группа", правозащитный общественный центр "Мемориал"*, общественная организация "Сахаровский Центр"*, информационно-аналитический и правозащитный центр "Сова"*, правозащитный центр "Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ", московский "Комьюнити-Центр для ЛГБТ+ Инициатив"*, правозащитное движение секс-работников "Серебряная Роза"*, московская ЛГБТ-инициативная группа "Стимул", московский фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер", ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок"*, международный фестиваль "КвирФест"*, общественная площадка клуб-лекторий "Agriculture club", федерация ЛГБТ-спорта России.



Под руководством Кочеткова "Российская ЛГБТ-сеть"* в различное время занималась крайне любопытными проектами. Например, совместно с "Мемориалом"* добивалась признания пострадавших от уголовного преследования в СССР гомосексуалистов жертвами политических репрессий. Доходило до абсурда. Так, в рамках 75-й годовщины введения уголовного преследования 2009 год ими был объявлен "Годом памяти геев и лесбиянок - жертв политических репрессий".



В 2017 году эта организация совместно с редакцией "Новой газеты"* организовывала расследование и проводила резонансные акции в поддержку "чеченских геев".



Затем Сеть* неоднократно патронировала и проводила "Международный фестиваль квир-культуры"* и ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок"* в Санкт-Петербурге (а также в регионах). Примечательно, что в после срыва проведения кинофестиваля "Бок о Бок"* в 2018 году в Санкт-Петербурге Кочетков был замечен следующим на прием в консульство Швеции.



Кто оплачивает танцы?



С 2011 года по 15 декабря 2020 года Кочетков являлся директором фонда "Сфера"*, занимающегося предоставлением социально-правовых услуг содомитам. С 2016 года фонд "Сфера"* признан иноагентом. Именно эта организация открыто занимается финансовым обеспечением "Российской ЛГБТ-сети"*. В аудиторской декларации за 2021 год фигурируют очень интересные доноры, выделявшие фонду деньги.



СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА "РОССИЙСКОЙ ЛГБТ-СЕТИ"*



Например, фонды "Открытое общество"* (Open Society Foundations) - сеть грантодателей, основанная известным американскими бизнесменом Джорджем Соросом. В 2014 году фонд "Сфера"* получил от фондов Сороса 3,2 млн рублей. В 2015 году сумма поступлений от этой структуры составила уже 6,3 млн рублей. В 2017 году - 6 млн рублей.



Помимо фондов Сороса организация получала поддержку от Еврокомиссии, консульства Великобритании, консульства Швеции, посольства Нидерландов, посольства Канады и других иностранных государственных подразделений. Не обошлось, конечно, и без поддержки со стороны Amnesty International.



Freedom House, OAK Foundation и Sigrid Rausing Trust относятся к числу ключевых грантовых партнеров фондов Сороса "Открытое общество"*, о чем последний прямо сообщает в своих публичных документах. "ILGA" также получает финансирование от "Открытого общества"* и его партнеров - Freedom House и Sigrid Rausing Trust. И все эти конторы указаны в качестве поставщиков денег для фонда "Сфера"* и, как следствие, "Российской ЛГБТ-сети"*.



Вот так просто открывался этот ларчик. Показательно, что нетрадиционалы всех мастей не пытаются скрывать, что получают деньги от западных фондов, общественных, политических и правозащитных организаций. Складывается впечатление, что они даже гордятся этим, а к тому же западные кураторы наверняка потребовали от них соответствующей маркировки и публикации движения средств. И это даже хорошо. Тем проще будет поймать эти структуры за руку в ситуации, когда закон о полном запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в России будет принят.



Надежда есть?



Еще раз зафиксируем внимание на главном. Все это пышное цветение нетрадиционных сообществ, щедро финансируемых из-за границы открытыми врагами России, стало возможным благодаря попустительству государства. И сейчас складывается впечатление, что законотворчество снова буксует - законопроекты не выдерживают натиска противников, которые пользуются слабыми местами, широкими трактовками, общей непродуманностью.



Но недавняя законодательная инициатива по запрету нетрадиционной пропаганды (как и ряд более ранних - костромская или севастопольская инициативы) - не единственная. Уже осенью 2022 года в Госдуму, как ожидается, может быть внесен еще один проект, который оценивается близким к нижней палате источником Царьграда как более полный и не содержащий в себе каких-либо компромиссов.



Например, разрабатываемый закон в своей преамбуле впервые вводит идеологическую базу, констатируя, что идеология международного "ЛГБТ-движения" не просто отравляет пропагандой подрастающее поколение, но и имеет целью разрушение институтов традиционного брака и семьи, снижение рождаемости и нарушение органической смены поколений. Снова возвращаемся тут к "дипломатичным" формулировкам законопроекта от 18 июля, который говорит лишь о постановке вопросов демографии и экономического роста "под определенный удар". Кем и когда определенный, и в каких вообще единицах измеряется сила этого "удара"?



Ожидаемый осенью проект также поднимает важнейший вопрос о зависимости медицинской системы России от решений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в новой классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) требует от нашей страны уже не считать болезнью такие тяжелые заболевания как педофилия, транссексуальность или гомосексуализм.



Читайте большое расследование Царьграда о том, как ВОЗ через МКБ-11 фактически требует от России легализации извращений и одобрения новой системы на государственном уровне



Новая инициатива к тому же четко обозначает, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений вводится для всех возрастных групп. А кроме этого - требует от федеральных органов исполнительной власти включать в этот запрет и сексуальные расстройства.



У критиков предыдущих законопроектов можно было услышать вопрос: как определить нетрадиционный характер отношений, если закон не регламентирует, что считать традиционными. Этот пробел отныне закрыт: впервые предложено определение традиционных сексуальных отношений (базирующееся на понятиях психиатрии и поправках к Конституции) как добровольных отношений между достигшими половой зрелости мужчиной и женщиной, не наносящих физического и морального вреда их здоровью и здоровью других лиц.



Достоинством законопроекта является также перечисление видов медиа, через которых может осуществляться пропаганда: медиа-искусство, электронные игры, индустрия моды, популярная музыка, телевидение, кинематограф, мультипликация, социальные сети. Кстати, именно в социальных сетях оголтелые нетрадиционалы и проводят свою основную охоту на подрастающее поколение.



Делаем выводы



Ситуация, в которой находится наша страна сейчас, во многом сравнима с той, в которой оказалась Россия во второй половине XIX - начала XX века. Как тогда, так и сейчас по всей территории страны действует сеть полулегальных и финансируемых из-за рубежа антиправительственных организаций, цель которых - подрыв вековых традиционных основ существования народов России.



Но если в прошлом такой силой выступали всевозможные социал-революционеры, действующие топорно, через террор в отношении представителей власти, то сейчас настало новое время, которое требует новых решений. Главным инструментом воздействия является информационная пропаганда, проводимая в наиболее подверженных стороннему влиянию социальных группах - среди детей, подростков и студенческих сообществ.



Экспансия проходит небезуспешно. Координируется процесс через выработку и максимальное распространение единого информационно-социального дискурса, который постепенно захватывает лидирующие позиции в обществе и государстве. Ярким примером тут могут служить США, где дошло до того, что учителя в школе могут уволить только потому, что он не готов принять гендерную самоидентификацию учащегося, считающего себя кошкой.



Именно в таких сообществах крепнут враги собственного государства, которым механизм саморазрушения диктует разрушать все сложившиеся устои в обществе. И в России таких врагов уже - целая армия, как мы показали вам выше на конкретных примерах. На самом деле закон о полном запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации нужно было принимать уже вчера. Теперь же, видимо, придется выжигать последствия попустительства каленым железом. И вполне вероятно, что уже с четвертой попытки и начиная с осени этого года.



* Организация, выполняющая в России функции иностранного агента. Источник - Царьград

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