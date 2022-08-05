Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами

12:57 07.08.2022

В Нидерландах продолжаются протесты фермеров



Лина Дорофеева



К подавлению демонстраций привлекли военных



В Нидерландах, где фермеры протестуют против новой экологической политики уже больше месяца, начала действовать полиция. По всей стране проходят все более жесткие задержания, а к подавлению демонстраций привлекли местных военных, пишет Dutchnews.



