Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь

13:02 07.08.2022

В провинции Фуцзянь полностью сгорела историческая реликвия



Лина Дорофеева



Конструкции 9 тыс лет



Деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь – национальная китайская реликвия. Древняя конструкция, имеющая более чем 900-летнюю историю, сгорела дотла, передает Китайская сеть новостей.



Строение просто обрушилось на глазах местных жителей. На распространенных в сети видео китайцы смеются над произошедшим. На место происшествия прибыли руководители уездного комитета партии и уездной управы, а также сотрудники профильных ведомств для проведения соответствующей работы, возгорание было ликвидировано в 22:45.



