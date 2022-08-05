 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
13:02 07.08.2022

В провинции Фуцзянь полностью сгорела историческая реликвия

Лина Дорофеева

Конструкции 9 тыс лет

Деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь – национальная китайская реликвия. Древняя конструкция, имеющая более чем 900-летнюю историю, сгорела дотла, передает Китайская сеть новостей.

Строение просто обрушилось на глазах местных жителей. На распространенных в сети видео китайцы смеются над произошедшим. На место происшествия прибыли руководители уездного комитета партии и уездной управы, а также сотрудники профильных ведомств для проведения соответствующей работы, возгорание было ликвидировано в 22:45.



Точную причину возгорания еще не выяснили. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Readovka писала о том, что на Кубе уже сутки не могут потушить пожар на нефтехранилищ.

Источник - Readovka
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