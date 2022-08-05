Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"

21:08 07.08.2022

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Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванные источники. По его данным, причиной тому послужили требования радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту предоставить ей ряд гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии.



Источники израильского телеканала "Channel 12" сообщают, что перемирие наступит не ранее полуночи или завтрашнего утра.



Сегодня, 7 августа, стало известно, что Египет выступил в качестве посредника между странами. Стороны договорились о перемирии, которое должно было вступить в силу сегодня, в 20:00 (совпадает с мск). Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа. Однако спустя несколько часов обстрелы со стороны Израиля были возобновлены. В результате обстрела анклава погиб 41 человек, среди них 15 детей и 4 женщины, говорится в заявлении Минздрава сектора Газа.



5 августа Израиль начал антитеррористическую операцию "Рассвет" против "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа. В результате были убиты два командира "Исламского джихада" - Халед Мансур и Тайсир аль-Джабари. В ответ по территории Израиля было выпущено более 580 ракет.



Об обострении палестино-израильского конфликта читайте в материале "Ъ" "Огненный "Рассвет" над Газой".



Ксения Аскерова