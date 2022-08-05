Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt

00:01 08.08.2022

Мировой энергетический рынок лихорадит из-за стремления Европы найти альтернативу российскому газу



Мировой энергетический рынок лихорадит из-за стремления Европы найти альтернативу российскому газу. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.



В итоге из-за действий Европы развивающиеся страны сейчас испытывают дефицит в газе.



Действия ЕС привели к энергетическому кризису в государствах третьего мира. Отмечается, что местные импортеры уже не могут закупать газ по тем ценам, которые европейцы взвинтили до рекордных уровней.



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В итоге СПГ-танкеры стали реже заходить в азиатские порты. По мнению вице-президента британской нефтегазовой компании Shell Стива Хилла, в развивающихся государствах начался кризис, который может привести к росту социального недовольства, пишет "ИноСМИ".



Ранее сообщалось, что после новости об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" цены на газ в Европе пошли вверх и сегодня превысили 2000 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.