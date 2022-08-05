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|В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:04 08.08.2022
На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте получен промышленный приток природного газа из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров, сообщает издание Nebit-Gaz.
По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное.
Основной характерной особенностью продукции нового месторождения является отсутствие в составе природного газа сероводорода, отмечает издание.
В данное время на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.
Также в велаяте ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.
В январе этого года президент Туркменистана по итогам своей поездки в Марыйский велаят распорядился увеличить добычу газа в этом регионе.
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