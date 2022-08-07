В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии

00:06 08.08.2022

7 августа 2022

Нурсултан Кубанов выдвинул свою кандидатуру на пост посла Кыргызстана в Малайзии



Предприниматель Нурсултан Кубанов, выдвинув свою кандидатуру на пост посла Кыргызстана в Малайзии, обратился к президенту.



Он написал о том, что получил образование за рубежом, посетил более 30 стран, хорошо умеет вести переговоры, сотрудничать с международными партнерами и имеет достаточный опыт в менеджменте.



"Свободно говорю на английском и китайском языках. Если дадут возможность, то я хотел бы начать работать над привлечением зарубежных инвесторов, развитием туризма, образования и выйти на новый уровень в сотрудничестве двух стран.



Каждый руководитель должен показать стратегические изменения в течение 90 дней, поэтому я прошу столько же.



Если в течение этого времени не смогу показать положительные результаты и вы не увидите никаких изменений, то я готов сам уйти с поста", - подытожил Кубанов.