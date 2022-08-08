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Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:09 08.08.2022

Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном
В Египте объявлено о начале строительства там "Росатомом" одной из крупнейших в мире АЭС

В июле – августе с. г. исполнилось 80 лет "великой битве" под Эль-Аламейном в Египте, победу в которой над немецкой армией Роммеля западные союзники называют едва ли не главным событием Второй мировой войны не только в Африке, но и в целом. Безотносительно к адекватности подобных исторических оценок в наши дни в этих местах у англосаксов что-то не заладилось. Это ощущалось во время состоявшегося недавно турне по Африке, включая Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, министра иностранных дел России С. Лаврова.

На Западе, особенно в США, крайне недовольны тем, какую позицию заняло значительное число стран Африки по вопросам положения вокруг Украины и введения антироссийских санкций. Они отказываются осуждать Россию или присоединяться к блокаде против нее, а также голосовать за проталкиваемые Вашингтоном резолюции против Москвы на различных международных форумах. А ведь это 54 страны и 1 млрд 400 млн человек, которые подрывает западный нарратив о "единодушном осуждении" мировым сообществом российских действий.

Роммель и командир 21-й танковой дивизии вермахта Георг фон Бисмарк в Эль-Аламейне

Роммель и командир 21-й танковой дивизии вермахта Георг фон Бисмарк в Эль-Аламейне

Лавров в Египте

Лавров в Египте

Западные политики склонны считать такую линию африканцев следствием своих мелких недоработок или "интриг Кремля". Они не видят в ней традиционного недоверия Африки к бывшим колонизаторам, помноженного на неспособность прежних метрополий предложить африканцам хоть что-либо стоящее в жизненно важных областях от экономики до сферы безопасности. Простым давлением и шантажом былых времен в Африке уже мало чего можно достичь. Ее главным экономическим партнером давно является Китай, что положительно отражается и на политике стран континента в отношении Москвы. Последняя доказала принципиальную надежность в поддержке стабильности стран континента. Руководствуясь не западным принципом "разделяй и властвуй", а собственным ("африканским проблемам – африканское решение", как сформулировал Лавров), Москва сумела завоевать в Африке внушительный авторитет. И Россия проводит данный принцип себе не в убыток, а на взаимовыгодной экономической основе. К тому же она может предложить государствам региона то, чего не в силах поставить им даже Китай. Помимо ВТС и возрастающих продаж продовольствия, с производством которого на Западе становится все хуже, это и глобальные высокотехнологичные проекты общемирового значения.

Часть из них была названа во время африканского турне С. Лаврова. Например, была подтверждена неожиданная для многих готовность "Газпрома" построить два гигантских газопровода из богатой углеводородным сырьем Нигерии в Европу. Первый общей протяженностью в 5660 километров и расчетной стоимостью в $25-30 млрд должен пройти через 13 стран вдоль атлантического побережья в Марокко. Второй с близкой ценой прокладки – через Алжир. Никто в мире, кроме нас, не имеет ни опыта, ни компетенций для осуществления подобных проектов.

Проекты трансафриканских газопроводов

Проекты трансафриканских газопроводов

Европа больше не хочет закупать российский газ, вот, пожалуйста, пусть закупает африканский. Свою долю прибыли от его продажи Россия по этому проекту все равно получит, а собственное сырье направит туда, где ей не будут выдвигать политические претензии. Но это дело перспективы.

А сейчас в Египте объявлено о начале строительства там "Росатомом" одной из крупнейших в мире и самых передовых по эффективности, а также защищенности АЭС из четырех блоков типа ВВЭР мощностью по 1200 гигаватт. Ее годовая выработка может достигать 40 млрд квт-часов (почти в пять раз больше, чем на знаменитой Асуанской ГЭС), а стоимость возведения $25 млрд. Строиться она будет в местечке Эль-Дабаа в непосредственной близости от легендарного Эль-Аламейна.

Предполагается, что здесь на основе дешевой электроэнергии будут созданы высокотехнологичные производства, а также средиземноморская туристическая мегазона, которая по своему значению для экономики Египта превзойдет его знаменитые курорты Красного моря.

Место расположения АЭС Эль-Дабаа

Место расположения АЭС Эль-Дабаа

Таким образом, в новой битве при Эль-Аламейне побеждают не пушки, а мирный атом. С учетом значения этого объекта для всей жизни Египта, легко себе представить куда в первую очередь будет смотреть в будущем эта пока еще полностью не избавившаяся от американских пут страна. Каир недвусмысленно объявил уже о своих намерениях присоединиться и к БРИКС, и к ШОС, а Москва столь же определенно считает его первым кандидатом от Африки на занятие места постоянного члена СБ ООН в случае его реформирования. Вашингтон Египту таких обещаний не давал.

Президент Франции Э. Макрон в Африке

Президент Франции Э. Макрон в Африке

Вообще, Запад как-то все больше выпадает из "колесницы времени". Обеспокоенный потерей влияния в Африке он предпринимает шаги скорее странные, чем вразумительные. Параллельно с Лавровым ряд африканских стран посетил президент Франции Э. Макрон. Его турне включало Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау. Не привезя с собой ничего конкретного, он свел контакты с африканскими лидерами к высокомерным нравоучениям и малоуместным призывам занять "правильную позицию" по отношению к России. Французский публицист и специалист по Африке Антуан Глазер назвал взгляд Парижа на континент "историческим анахронизмом". Франция продолжает относиться к Африке с постколониальной слепотой, воображая, что все еще обладает на континенте исключительным влиянием. "Однако, как отмечает эксперт, времена, когда Париж мог диктовать свою волю африканским лидерам, ушли безвозвратно, в том числе из-за военных вмешательств в дела континента в последние годы". На совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя Макрон умудрился оскорбить чохом целый ряд африканских стран, заявив, что сотрудничество России с ними "это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам".

В этой аудитории Макрон вниманием еще пользуется

В этой аудитории Макрон вниманием еще пользуется

Швейцарский телеканал SRF отмечает, что больше всего России помогает то, что у нее самой никогда не было колоний в Африке. Африканцы до сих пор благодарны Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе. "Даже спустя три четверти века после падения европейских империй память об их колониальном господстве все еще можно использовать для зарабатывания политического капитала, и Москва делает это очень ловко".

После неуспеха Макрона в целях санации последствий поражения во "второй битве при Эль-Аламейне" и агитации против России в многодневное турне по Африке на днях собирается отправиться более "тяжелый танк" – госсекретарь США Э. Блинкен. Но если он намерен разговаривать с местными лидерами столь же надменно, а этого господина уже не переделать, результат, скорее всего, будет тот же неутешительный.

Э. Блинкен с послом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд на встрече с министрами африканских стран в Нью-Йорке: "Да как вы смеете!"

Э. Блинкен с послом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд на встрече с министрами африканских стран в Нью-Йорке: "Да как вы смеете!"

Кстати, в Африку с похожими целями собрался еще один персонаж – министр иностранных дел Украины Д. Кулеба. Вот уж воистину, куда Блинкен с копытом, туда и Кулеба с клешней!

Дм.Минин
8.08.22

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659906540


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