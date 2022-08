Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов

Одним из главных богатств Украины являются его сельскохозяйственные земли, преимущественно черноземы. На территории Украины находится почти треть мирового чернозема, лучшей почвы для сельского хозяйства. Но анализ структуры собственности на эту землю показывает, что на самом деле она принадлежит частным компаниям из Соединенных Штатов. То есть США на Украине защищают не мифическую демократию, а вполне реальную собственную территорию.



Украинцы сопротивлялись, но силы были неравны…



С того момента, как Украина стала "самостийной", там началась борьба за то, чтобы узаконить права иностранцев на приобретение этих земель. Власти Украины на протяжении трех десятилетий самостийности сдали иностранному капиталу все, что можно было сдать, но вот земля оставалась "крепким орешком": народ был категорически против продажи земли иностранцам, поэтому власти Украины были вынуждены из года в год откладывать принятие закона, легализующего такую продажу.



Между тем США и некоторые другие страны Запада активно продавливали вопрос о праве иностранных физических и юридических лиц на приобретение в собственность украинских земель, особенно сельскохозяйственного назначения. В качестве орудия продавливания использовали Международный валютный фонд (МВФ). Каждый раз на переговорах с киевскими властями МВФ выдвигал в качестве условия кредитования Украины принятие закона о разрешении иностранцам покупать землю.



Капля камень точит: в марте 2021 года под давлением МВФ и благодаря стараниям президента Украины Владимира Зеленского была запущена непопулярная среди украинского народа земельная реформа, которая наконец открыла иностранцам лазейки для скупки черноземов.



1 июля 2021 года ознаменовалось вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", что означает снятие многолетнего моратория на продажу сельскохозяйственных земель и запуск рынка земли. Формально иностранцы и сейчас (на время переходного периода, растянутого до 2024 года) не могут вступать в прямую собственность на землю.



Вопрос о предоставлении им такого права будет решаться путем проведения всенародного референдума. Но в упомянутом законе есть лазейка: в порядке исключения он предусматривает покупку земли иностранными гражданами и компаниями, которые арендуют ее по меньшей мере в течение трех лет. А таковых на Украине очень много, и земли они арендуют не три года, а порой еще с прошлого века.



Узаконили реальность



На самом деле все страсти-мордасти вокруг вопроса о праве иностранцев на приобретение украинской земли – лишь дымовая завеса, прикрывающая тот факт, что эта самая земля давно уже находится в руках крупного западного капитала.



Во-первых, иностранцам не возбраняется заключать договоры долгосрочной аренды земли, и они этим правом активно пользуются. Итальянский политик, журналист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза (1940–2020) сообщал, что в январе 2014 года, т.е. еще при Януковиче, земли в пяти областях Украины были переданы в аренду на 50 лет с правом продления договора аренды (то есть, как он выразился, "навсегда") англо-голландской Shell и американской Chevron. Правда, указанные корпорации собирались на арендованных землях заниматься не сельским хозяйством, а добычей сланцевого газа. Заявление политика, по его собственному утверждению, основывается "на достоверных источниках", подтверждающих его секретность и невозможность публичного разглашения.



Во-вторых, на Украине учреждаются фирмы, зарегистрированные как украинские юридические лица, но контролируемые иностранным капиталом. Зачастую они даже не скрывают того, что являются "дочками" крупных транснациональных корпораций. И вот такие якобы "украинские" фирмы, имеющие западных "родителей", жадно скупают украинские черноземы. Чаще всего "родители" имеют американское и западноевропейское "гражданство".



Грузите гектары миллионами



И это не предположение. В конце мая 2022 года в издании Australian National Review (ANR) появилась резонансная публикация под названием "Три большие американские мультинациональные компании приобрели 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли" (Three Large American Multinationals Bought 17 Million Hectares of Ukrainian Agricultural Land). Австралийское издание сообщило, что три крупные транснациональные корпорации, имеющие штаб-квартиры в США, купили 17 из 62 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель – почти треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий. Для сравнения: во всей Италии имеется 16,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.



Иными словами, три американские компании купили на Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии.



Речь идет о компаниях Cargill, Dupont и Monsanto. Все они являются крупнейшими игроками на рынках зерна, семян и агрохимии и уже в конце прошлого века открыли свои представительства в Киеве. Все это время они вели подготовку к скупке земли и проводили лоббистскую деятельность в Верховной раде по вопросам земельной реформы. Годовой оборот одной Cargill (134 миллиарда долларов) сравним со всем ВВП Украины в докризисном 2019 году (137 миллиардов долларов).



Отмечается, что среди основных акционеров этих трех компаний – крупнейшие в мире финансовые холдинги Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых зарегистрированы в США. Каждый из указанных холдингов управляет по всему миру активами, величина которых измеряется триллионами долларов. Издание ANR обращает внимание, что Cargill, Dupont и Monsanto заключили между собой соглашение и действуют на Украине как консорциум.



Украинцы на службе иностранного капитала



Впрочем, еще до создания упомянутого американского консорциума на Украине уже обосновались агрохолдинги из ряда других стран. В частности, владельцами агрохолдингов на Украине являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC). После введения закона об открытии рынка еще 5 процентов украинских пахотных земель были приобретены ("взяты в аренду") китайскими компаниями. Однако, по оценкам экспертов, ведущие позиции в украинском агросекторе на сегодняшний день занимает все-таки американский триумвират Cargill, Dupont и Monsanto.



На службе консорциума и других иностранных любителей украинского чернозема находились и находятся украинские олигархи – Косюк, Веревский, Бахматюк, Вадатурский, Ахметов. Их нередко называют украинскими латифундистами – они скупали земли, площади которых измеряются сотнями тысяч и даже миллионами гектаров. Земли сосредотачивались на балансах формально украинских фирм, которые первоначально находились в собственности украинских латифундистов. Через некоторое время эти компании становились совместной собственностью украинских компаний и иностранных корпораций. Первые постепенно покидают эти фирмы, со временем там может остаться лишь иностранный капитал.



Уже в конце прошлого десятилетия западный капитал широко присутствовал в украинском аграрном секторе. По оценке украинского координатора мониторингового проекта Land Matrix (Италия, Швейцария, ЮАР) Михаила Амосова, на Украине



… более 50 иностранных инвесторов обрабатывают землю. Зафиксировано 208 сделок, в результате которых контролируются большие массивы земель… Агрохолдинги покупают целые предприятия. Арендуют землю по низким ценам. В земельном банке иностранных компаний – около 10% украинских с/х земель.



Итак, на Украине уже отработана простая схема доступа иностранного капитала к украинским черноземам. Нерезиденты приобретают не саму землю, а украинские агрохолдинги, которые эту землю купили еще в 1990-е годы.



Кому война, кому мать родна



Эксперты полагают, что после начала спецоперации на Украине процесс слегка камуфлируемой скупки земель иностранным капиталом ускорился. Военные операции не могли не понизить рыночные цены на землю – удобный момент для покупок! Цена гектара украинской пахотной земли сейчас составляет не более 2,5 тыс. долларов, ближе к зоне боевых действий – лишь тысячу долларов. Для сравнения: в Европе цена за гектар сельскохозяйственной земли находится в диапазоне от 4 до 70 тыс. долларов США. Елена Афанасьева в недавней статье "Землю Украины выкупили американские и немецкие офшоры" отмечает, что под грохот войны на Украине идет скупка земли иностранцами, которая будет иметь катастрофические последствия для народа страны:



Скупка за бесценок украинского чернозема может не только привести к разрушительным последствиям по отношению к местным фермерам, и так переживающим из-за военных действий на территории страны не лучшие времена, но и катастрофическим образом повлиять на весь рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции Украины, приведя к острому дефициту, безудержному росту цен и даже голоду.



Что с того?



По-новому начинаешь смотреть на всю шумиху вокруг вопроса вывоза 20 миллионов тонн украинского зерна. Как известно, в дело вмешался даже президент США Джо Байден. Видимо, речь идет о вывозе не украинского, а уже американского зерна.



Сегодня на Украине идут боевые действия. Зеленский и его окружение говорят солдатам и офицерам ВСУ, что они воюют за украинскую землю.



Нет, они воюют за американскую землю. Источник - царьград

