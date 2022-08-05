Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?

01:00 08.08.2022

Не бесплатно, как недавно заявлял министр здравоохранения Таджикистана, а в реальной жизни.



Во-первых, мы говорим только о государственных родильных учреждениях, во-вторых, приводим официальные и реальные суммы, в-третьих, в скобках указываем сумму в долларах по официальному курсу Национальных банков каждый республики на 5 августа.



Ну, а поводом собрать инфографику стало заявление главы таджикского Минздрава Джамолиддина Абдуллозода, который 27 июля на пресс-конференции сказал, что в Таджикистане роды (за исключением кесарево сечения) бесплатные.



Это заявление вызвало шквал негативных комментариев в сети. Молодые мамы делились информацией о суммах, в которые им обошлись роды. Бесплатно никто из них не родил.



Кроме того, при выписке в Таджикистане каждой роженицы приходится "благодарить" персонал больницы, на что уходит 100-150 сомони (9,75-14,6$).



Смотрим, сколько мы платим без учета отдельных "благодарностей".