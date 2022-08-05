 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:03 08.08.2022

Китайский "Летящий лебедь" сведет с ума технику НАТО
Пентагон не знает, что делать с нацеленными на него миллионами китайских беспилотников

Константин Ольшанский

Китайские авиабазы скоро получат уникальный дрон "Летящий лебедь". Несмотря на мирное название, беспилотник вселяет страх в сердца натовских генералов - это самое передовое на сегодняшний день средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Его использование на поле боя способно переломить ход любой войны. Интерес к китайским дронам уже проявляют многие страны - от Сербии до Саудовской Аравии.

Беспилотники, глушащие вражеские сигналы, - новое слово в войне



Про летные испытания нового беспилотника Feihong 95, он же "Летящий лебедь" рассказала китайская официальная газета Global Times. Испытания прошли на военной базе на северо-западе Китая, название которой предпочли не сообщать. Эксперты были обескуражены возможностями нового дрона в области радиоэлектронной борьбы.

Дрон был разработан компанией Aerospace Times Feihong Technology Co (ATFTC), которая входит в госкорпорацию China Aerospace Science and Technology Corp.

Беспилотник имеет взлетный вес в 1 тонну и может нести более 250 килограммов полезной нагрузки. В воздухе дрон способен продержаться более 24 часов, что позволяет оператору ставить сложные боевые задачи. Это, например, всесторонняя разведка в сложных условиях боя.

Как и другие БЛА, "Летящий лебедь" способен выполнять традиционные миссии, такие как вооруженная разведка, пограничное патрулирование и наблюдение за акваторией. Однако Feihong 95 может работать в так называемом "рое" беспилотников: пока другие дроны выполняют иные миссии, "Летящий лебедь" будет прикрывать их за счет РЭБ.

Радиоэлектронная борьба - это неотъемлемый элемент современного боя, рассказал в интервью Global Times Чэнь Цзяньго из компании-разработчика ATFTC.

Современные популярные беспилотники в основном предназначены для разведки и нападения. А вот дроны, способные вести РЭБ, - это новое слово в военном деле, говорит Чэнь. Такие беспилотники незаменимы в бою. Во-первых, они способны осуществлять дистанционное обнаружение за пределами обороняемой зоны. Во-вторых, они могут выполнять тактические маневры и наземные атаки в координации с пилотируемыми самолетами.

Китайские дроны будут охранять Сербию от натовской агрессии

Во время летных испытаний перед "Летящим лебедем" была поставлена задача - обеспечить прикрытие для Feihong 97, высокоскоростного беспилотника-невидимки. Feihong 97 предназначен для глубокого проникновения в тыл противника и уничтожения оборонительных линий.

Ну а Feihong 95 должен создавать электромагнитные помехи, чтобы его "напарника" не обнаружила вражеская система ПВО. Кроме того, "Летящий лебедь" способен вести глубокую разведку - собирать и мгновенно анализировать сенсорные данные с наземных станций противника.

Дрон может и сам выполнять боевые задачи. Он может нести управляемые боеприпасы с GPS либо лазерным наведением.

Беспилотник Feihong 95 совершил свой первый испытательный полет в 2017 году, а уже в прошлом году Китай заключил первый экспортный контракт на поставки уникального дрона.

Интерес к дрону проявила, в том числе, Сербия. Все больше китайского вооружения заступает на боевое дежурство на Балканах: так, недавно, Сербия получила китайскую систему ПВО Jiangnan Space Industry FK-3.

Китай ежегодно производит более 3 миллионов дронов

Китай - один из мировых лидеров по разработке беспилотников. Дроны из Китая пользуются огромной популярностью во всем мире. Закупает их, в частности, Саудовская Аравия. Саудиты потратили уже более $126 млрд на закупки иностранного вооружения, пишет профильное издание Air Force Magazine. Закупались, в том числе американские Patriot и Apache, Chinook, Blackhawk и легкие ударные вертолеты.

При этом саудиты не купили ни одного американского беспилотника. Вместо них закупались китайские дроны Wing Loong II, который может нести до 480 кг полезной нагрузки на 12 жестких точках крыла. Именно эти дроны Саудовская Аравия использует сейчас в спецоперации в Йемене против повстанцев-хуситов.

Задача Китая - попытаться захватить значительную часть рынка. И китайцы особенно нацелены на те рынки, где традиционно доминирует Россия, в центральной, южной и юго-восточной Азии, говорит аналитик Дэвид Марков из Института оборонного анализа.

Распространение китайских беспилотников - все более серьезная проблема для ВВС США. Дроны настолько дешевые, а эксплуатационные расходы настолько низкие, что даже самые бедные страны Африки сделают однозначный выбор в пользу китайских беспилотников.

Кроме того, с 2020 года американцы приняли новую военно-экспортную стратегию, ограничив поставки своих дронов только ближайшим союзникам. Этой возможностью быстро воспользовался Китай, который только недавно завершил сделку по поставкам Алжиру беспилотников Cai Hong-5 (это крупнейший ударный БЛА).

Еще одна сделка - с Египтом на поставки разведывательно-ударных беспилотников Wing Loong - пока не завершена.

Сейчас в Китае почти 70 тысяч мелких игроков, производящих дроны, компоненты для них и программное обеспечение. Причем не только военные: более 80% коммерческих дронов в мире также производятся китайскими компаниями. Только на долю базирующейся в Шэньчжэне компании DJI приходится 70% мирового рынка потребительских беспилотных летательных аппаратов.

Китайская индустрия беспилотных летательных аппаратов в 2020 году оценивалась в $67 миллиардов, что делает ее крупнейшей на планете. Ежегодный рост измеряется двузначными числами. В том числе и за счет военных поставок.

Источник - СвободнаяПресса
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