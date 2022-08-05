Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"

01:21 08.08.2022

The Washington Post

США



Россия запустит спутник-шпион для Ирана, но сначала она будет применять его для наблюдения за обстановкой на Украине



Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", который будет запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 9 августа, даст Ирану беспрецедентные возможности ведения наблюдения за объектами на Ближнем Востоке.



Этот аппарат для ведения наблюдения может дать Тегерану беспрецедентные новые возможности, однако Ирану, вероятно, придется немного подождать своей очереди



Джоби Уоррик (Joby Warrick), Эллен Накасима (Ellen Nakashima)



Новый спутник, который Россия готовится запустить по заказу Ирана на следующей неделе, существенно расширит возможности Тегерана по ведению наблюдения за целями по всему Ближнему Востоку. Однако, как сообщают чиновники западных служб безопасности, сначала Москва намеревается использовать этот спутник для ведения наблюдения за обстановкой в зоне ее военной операции на Украине.



Пресс-служба российского агентства "Роскосмос" сообщила о запланированном на 9 августа запуске спутника "Хайям", названного так в честь персидского математика 12 века. Тем самым она выполнит условия сделки, переговоры по которой стороны вели почти четыре года. Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая включает в себя камеру высокого разрешения. Эта система обеспечит Тегеран беспрецедентными возможностями, в том числе возможностью вести практически непрерывное наблюдение за секретными объектами в Израиле и Персидском заливе.



Однако Иран не сразу получит контроль над этим спутником. Россия, которая столкнулась с трудностями в достижении поставленных боевых целей в ходе своей пятимесячной военной кампании на Украине, сообщила Тегерану, что первые несколько месяцев она планирует использовать этот спутник для ведения наблюдения за военными целями в зоне конфликта. Об этом сообщили двое чиновников, попросившие не называть их имена.



Российское посольство в Вашингтоне отказалось прокомментировать ситуацию.



Администрация Байдена пристально следит за усилиями Ирана по созданию спутников, над чем Тегеран работает параллельно с созданием более мощного ракетного флота. Представители администрации отказались комментировать предстоящий запуск спутника Россией, а также сообщения Москвы о ее намерении использовать спутник для ведения наблюдения над обстановкой в зоне боевых действий на Украине.



Все это происходит на фоне возобновления в австрийской столице переговоров, которые некоторые чиновники называют последней отчаянной попыткой спасти иранскую ядерную сделку 2015 года. Администрация Байдена пытается заставить Тегеран вернуться к соблюдению условий соглашения, что Тегеран фактически перестал делать после того, как администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения в 2018 году.



Предстоящий запуск спутника – это очередное свидетельство укрепления военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Объявление о запуске прозвучало за несколько недель до запланированного визита президента России Владимира Путина в Тегеран, где он встретится с иранским верховным лидером Али Хаменеи, который прославляет "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.



В июле официальные лица США сообщили, что Иран предложил России свои передовые беспилотники-разведчики, чтобы помочь ей в войне на Украине. Москва сталкивается с серьезным экономическим давлением из-за международных санкций и бойкотов, которые коснулись в том числе важнейших военных технологий.



Спутник "Хайям" будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении Роскосмоса подтверждается, что запуск 9 августа позволит вывести на орбиту "космический аппарат дистанционного зондирования по заказу Исламской Республики Иран".



В прошлом году газета Washington Post сообщила соглашении, которое втайне заключили официальные лица иранского Корпуса стражей Исламской революции и России, – соглашении о строительстве и запуске космического аппарата дистанционного зондирования, который предоставит Ирану широкие возможности для наблюдения в военных и гражданских целях. По словам чиновников западных служб безопасности, камера этого спутника имеет разрешение 1,2 метра. По своим характеристикам он, разумеется, уступает современным американским спутникам-шпионам, однако он представляет собой существенное улучшение по сравнению с нынешними возможностями Ирана.



По словам источников, потенциально наиболее значительным преимуществом будет то, что Иран сможет "поручить" новому спутнику вести практически непрерывное наблюдение за выбранными им зонами и объектами, включая военные объекты в Израиле, нефтеперерабатывающие заводы и другую важнейшую инфраструктуру в соседних странах Персидского залива.



Собственные попытки Ирана вывести военный разведывательный спутник на орбиту обернулись разочарованием. Хотя в 2020 году он успешно запустил в космос военный спутник Noor-1, у космического корабля возникли технические проблемы, и Пентагон высмеял его, назвав "кувыркающейся веб-камерой". В июне Иран объявил о втором успешном запуске новой ракеты под названием "Зульджанах", которая, как сообщили его представители, предназначена для вывода на орбиту будущих спутников.



Перспектива того, что Иран получит в свое распоряжение улучшенный спутник, усилила беспокойство соседей и противников Ирана, а также представителей вооруженных сил и разведки Соединенных Штатов. По словам экспертов, помимо ведения военного наблюдения в собственных целях, Иран может делиться снимками с проиранскими военизированными группировками по всему региону. К ним относятся повстанцы-хуситы, которые сражаются с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными войсками в Йемене, боевики Хезболла на юге Ливана и шиитские повстанцы в Ираке и Сирии. Именно проиранские группировки стоят за неоднократными ракетными атаками и ударами беспилотников по иракским военным базам, где размещены американские войска и военные инструкторы.



Иран долгое время находился под наблюдением американских и израильских спутников, оснащенных камерами высокого разрешения.



"Это представляет явную опасность для Соединенных Штатов и наших союзников на Ближнем Востоке и в других регионах, –сказал Ричард Голдберг (Richard Goldberg), который был ведущим аналитиком по Ирану в Совете национальной безопасности администрации Трампа, а ныне занимает должность старшего советника Фонда защиты демократии. – Поскольку Иран совершенствует свой ракетный арсенал – ракеты малой, средней и большой дальности, а также наращивает свой флот беспилотников по всему региону, – возможность синхронизировать эти средства со спутниками-шпионами лишь увеличит летальность иранской угрозы".