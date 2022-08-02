Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов

05:51 08.08.2022

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МАРАТ АСИПОВ

Вторник, 02 Авг 2022,



Все, что нужно стране – это справедливость

Ровно два года назад я сформулировал для себя, какой должна быть точка отсчета для президента ТОКАЕВА и почему глава государства не может быть единственным в стране гарантом всего.



Каждый, кто ездил по стране, видел в степи особую конструкцию – ажурную металлическую пирамидку. Это узел особой сети, которой покрыта вся планета. Под пирамидой находится особенно устроенная отметка – реперная точка с точно известной высотой над уровнем моря.



Если вы начинаете что-то строить – здание, дорогу, нефтепровод, любое другое сооружение, вам непременно нужно привязаться к ближайшему реперу и только после этого можно начинать строительные работы.



Репер – это что-то неизменное, точное, что всегда может показать истину, ибо все расчеты должны сходиться к этой константе. Если есть несовпадения, то либо где-то ошиблись, либо украли, других вариантов не бывает.



Так получилось, что много месяцев практически вся редакция погрузилась в изучение судебной системы Казахстана.



Мы критиковали судебную систему в целом, по конкретным кейсам, от нас жестко доставалось не только отдельным судьям, но и председателю Верховного суда Жакипу АСАНОВУ.



В сущности, можно, зажмурив глаза, кидать камни в нашу систему правосудия – точно не промахнешься и попадешь в цель.



Четыре года назад, при правлении НАЗАРБАЕВА, мы написали о бизнесе дочерей тогдашнего председателя Верховного суда Кайрата МАМИ и бывшего генерального прокурора Жармхана ТУЯКБАЯ. Мы полгода выясняли, было ли у дочери Мами восемь миллионов долларов собственных средств, чтобы получить льготное финансирование от государственного института развития в размере 18 миллионов долларов.



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Мы разыскали все ее бизнесы и выяснили следующее: чтобы собрать такую сумму, ей бы потребовалось лет 50.



Мы обратились в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции с вопросом, были ли отражены в декларациях Кайрата Мами, его дочери, ее мужа – вице-премьера Аскара ЖУМАГАЛИЕВА такие значительные суммы, чтобы Айнур МАМИ могла начать супер-успешный тепличный бизнес.



Вместо ответа нас сначала заблокировали по требованию прокурора Медеуского района, а затем в редакцию пришли с обысками по заявлению бывшего министра госдоходов Зейнуллы КАКИМЖАНОВА, который 1 апреля 2018 года получил в полиции статус потерпевшего от рук журналистов.



С приходом к власти Касым-Жомарта ТОКАЕВА наше уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а решение суда, запрещающее нам заниматься журналистикой, было отменено.



Более того, после январских событий риски журналистов и блогеров попасть под каток репрессий значительно снизились. Понятно, что сейчас разоблачать Назарбаева и его окружение стало легко и приятно, флажки упали. Но и те, кто сегодня критикует Токаева за январские события, кто все эти годы называл его мебелью и другими словами, находятся на свободе и каких-либо ущемлений не испытывают.



Действительно, Токаев открыл шлюзы для СМИ, уже только за одно это ему можно ставить памятник.



Но самое главное, на мой взгляд, случилось на этой неделе.



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Суд в Темиртау вынес суровый приговор сыну местного олигарха. За жизни двух человек – дедушки и внучки, погибших в ДТП с участием мажора, за травмы, полученные другими членами семьи, суд первой инстанции приговорил виновника аварии к девяти годам лишения свободы (приговор в законную силу не вступил).



В Старом Казахстане мажор УСЕНОВ отсидел всего 45 суток за то, что на джипе ушатал шесть человек и одного из них убил.



Когда начался процесс в Темиртау, все были уверены, что мажор выйдет сухим из воды.



Даже полицейские, прибывшие на место аварии, переговаривались между собой о том, что сына владельца супермаркета непременно отмажут.



На судью ШАЯХМЕТОВУ, рассматривавшую это дело, было оказано давление, в том числе и в виде провокаций. В старом Казахстане Шаяхметова не рискнула бы предать историю с давлением огласке.



Сменилось несколько судей. Председатель суда по собственному желанию оставил должность.



Столичная адвокатка едва ли не на каждом заседании требовала отвода судей и обвиняла семью погибших в оплате публикаций на сайте Ratel.kz. Но на самом деле сопровождавшее адвокатку издание размещало свои публикации в социальных сетях на правах рекламы, то есть за деньги. Кстати, суд вынес в отношении нее частное определение, которое мы непременно опубликуем.



Напомню, что мы посвятили этому процессу свыше 40 публикаций, подробно освещая все нарушения и провокации, сопровождавшие этот процесс.



По своему опыту знаю, что ни одно СМИ не отслеживало так тщательно даже громкие политические процессы. Но для нас было очень важно, как поступит суд в одной из многих историй, когда мажоры в ДТП убивают простых людей и выходят сухими из воды.



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Вчера, после приговора, мы вдруг почувствовали, что судебная система как-то неуловимо изменилась. Уже сложнее стало толстосумам диктовать в судах свои условия.



Незадолго до решения темиртауского суда был оставлен в силе приговор мошенникам-нотариусам, кидавшим людей при помощи своих возможностей подделывать документы в государственных базах данных.



Судебная машина стала более лояльной к заемщикам микрофинансовых организаций, с которых МФО натурально дерут три шкуры - в иных случаях ставка превышала 11 тысяч процентов годовых.



И еще одна деталька. После вопросов к Кайрату Мами нас почти на два года загнали под плинтус. Год с лишним критики Жакипа Асанова не помешал ему вручить мне памятную медаль в честь тридцатилетия судебной системы Казахстана, что я считаю признанием работы нашей редакции, в том числе и в части критики людей в мантиях.



И это еще один маленький сдвиг к главной цели – сделать судебную систему главной точкой отсчета, в которой есть только закон и ничего личного.



Главное – это даже не деньги и всеобщее благоденствие за счет природных ресурсов.



Главное – это справедливость для всех.



Выражу осторожный оптимизм, как когда-то премьер-министр Токаев, что мы ступили на правильный путь.



Лишь бы не сглазить.