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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:53 08.08.2022

Воскресенье, 07 Авг 2022, 15:30

Кадровые назначения в Казахстане за неделю
На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них пишет "Казинформ".

***

Олжас ОРДАБАЕВ назначен вице-министром труда и соцзащиты населения.

В 2007-2014 годы возглавлял ряд общественных организаций. В 2014-2015 годы занимал должность главного менеджера департамента социального партнерства НАО "Холдинг "Кәсіпқор". В 2015-2018 годы работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК "Атамекен". В 2018-2022 годы - заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен". С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества "Talap".

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Елдос САГИЕВ назначен руководителем службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей. Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям. До настоящего назначения – заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

***

Толеген ОСПАНКУЛОВ назначен председателем Комитета труда и соцзащиты.

Трудовой путь начал в должности ветеринарного врача ОПХ "КИЗа", бригадиром МТФ 1. С 1988 по 1994 годы работал главным ветеринарным врачом с/з им. 23 Партсъезда, начальником, бригадиром молочного комплекса. С 2009 по 2014 годы – заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор. С 2014 по 2017 годы – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК – главный государственный инспектор труда. С 2017 по настоящее время – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения – главный государственный инспектор труда.

***

Берик АДАМОВ назначен прокурором Алматинской области.

Берик Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара. В разное время занимал различные должности в прокуратуре города Астаны, Карагандинской области и центральном аппарате. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуза Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора города Алматы.

***

Бауржан АЛЕНОВ возглавил департамент полиции Алматинской области.

Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД города Кокшетау. Трудовую деятельность проходил на различных должностях. С 2013 по 2015 год - начальник УВД города Кокшетау ДВД Акмолинской области. С 2015 по 2018 год - заместитель начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника ДП Акмолинской области. С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД РК.

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Мухтар КОЖАБАЕВ назначен начальником департамента полиции Кызылординской области.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил. В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД. С 2009 по 2015 год - заместитель начальника управления внутренних дел города Шымкента. С 2009 по 2015 год работал начальником управления тылового обеспечения департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. В ноябре 2018 года стал заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области.

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На должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира назначен Андрей КИМ.

Трудовой путь начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Карагандинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, г. Караганда. С 2003 по 2022 годы занимал должности от главного специалиста до руководителя РГУ "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК".

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Руслан АНБАЕВ стал акимом Петропавловска.

Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району. В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам. Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области, акимом Мамлютского района.

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Елдос АХМЕТОВ назначен акимом Ескельдинского района Жетысуской области.

В разные годы работал налоговым инспектором, старшим, главным налоговым инспектором по Талдыкорганской области, начальником налоговой инспекции, налогового отдела налогового управления, налогового комитета по Талдыкорганскому району, начальником, председателем налогового комитета по Ескельдинскому району, председателем налогового комитета, начальником отдела налогового управления по Коксускому району, руководителем отдела финансов города Текели. С февраля 2018 года – заместитель акима Ескельдинского района.

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На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Улытауской области, председателя совета по этике назначен Берик АХМЕТОВ.

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Трудовую деятельность начал инспектором Жезказганского областного управления социального обеспечения. Занимал различные должности в органах прокуратуры Жезказганской и Карагандинской областей. С 2012 года трудится в территориальном департаменте уполномоченного органа в сфере государственной службы. До назначения на должность работал заместителем руководителя, заведующим секретариата Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области.

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Манап КОБЫЛАН назначен на должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жетысуской области.

Работал на должностях руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя указанного управления. С 2011 по 2020 годы занимал должности акима Ескельдинского района Алматинской области, заместителя руководителя управления предпринимательства, заместителя руководителя Аппарата акима, а также управления архитектуры и градостроительства Алматинской области. До назначения на должность работал заместителем руководителя, заведующим секретариата Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.

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Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области назначен полковник Манарбек ШАПАГАТОВ.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года. Служебную деятельность начал инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Заместителем начальника департамента назначен полковник гражданской защиты Алексей ШТЫКЕЛЬ.

Ранее занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области. Заместителем начальника департамента назначен подполковник Султан Ахметов. ранее занимал должность заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям г. Жезказгана ДЧС Карагандинской области.

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И.о. главы департамента полиции Улытауской области назначили Кайрыкена АЛИЕВА.

Кайыркен Алиев прошел путь полицейского с низов - начинал карьеру оперативником 9-го отдела управления внутренних дел Караганды и дослужил до заместителя начальника департамента полиции области. Пока что Кайыркен Алиев будет временно исполняющим обязанности начальника департамента полиции Улытауской области. Через месяц станет известно об окончательном утверждении его должности.

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Новым прокурором города Темиртау назначен Арман ОРМАНОВ.

В разное время работал заместителем начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Алматинской области, помощником прокурора области по исполнительному производству, помощником прокурора города Талдыкорган, начальником отдела по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах прокуратуры города Талдыкорган, заместителем начальника управления по представительству интересов государства в суде, прокурором Райымбекского района Алматинской области. С октября 2016 года руководил прокуратурой Уйгурского района Алматинской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659927180


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