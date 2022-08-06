За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко

12:02 08.08.2022 Владимир Павленко



За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване



Максимум, на что отважился Вашингтон, - вызов для вручения ноты "решительного протеста" из-за "эскалации" по причине учений посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана.



Вразгаре ответные действия Китая на визит на Тайвань спикерши палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В ходе начавшихся 4 августа учений, уже продленных, пока до 8 августа, НОАК впервые осуществила ракетные стрельбы по морской акватории с перелетом через остров, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Дуньфэн-17"; такой тип оружия имеется на вооружении трех армий мира - России, Китая и КНДР. США пытаются создать, но не получается, на днях провалом окончилось очередное испытание. Как свидетельствуют специалисты, тайваньские системы ПВО, поставленные Вашингтоном, на пролеты китайского гиперзвука не отреагировали никак, просто "не увидели". Масштабы учений, начавшихся в шести районах вокруг острова и перекрывающих проходы в крупнейшие порты Тайваня, включая Тайбэй и Гаосюн, вскоре расширились за счет еще одного района.



Восточная зона боевого командования НОАК сегодня продолжила проводить совместные боевые учения и тренировки в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Учения проходили… у северного, юго-западного и восточного побережья острова. Более десяти эсминцев и фрегатов провели совместные операции по блокированию акватории вокруг острова… ВВС Восточной зоны боевого командования задействовали несколько типов боевых самолетов, включая истребители, бомбардировщики, самолеты дальнего обнаружения и радиоэлектронной разведки…



Островное военное ведомство жалуется, что самолеты ВВС НОАК систематически пересекают так называемую "срединную линию" в проливе, за которую раньше не заходили; попытки привести в боеготовность большинство тайваньских элементов военного потенциала привели к дефициту электроэнергии и к веерным отключениям по всему острову, включая "столицу". Существенные барьеры поставлены Пекином на пути тайваньских поставок на материк, что грозит островным бизнесменам разорением, а экономике - упадком.



Одновременно с 6 августа проходят еще одни учения, уже вблизи от берегов Южной Кореи и японского острова Кюсю. Пикантность выбранного региона обусловлена тем, что маневры НОАК осуществляются вблизи сразу двух крупных районов базирования воинских контингентов США, расквартированных на юге Корейского полуострова и на острове Окинава. В принципе недалеко и до главной базы 7-го флота ВМС США в Йокосуке (остров Хонсю). В Бохайском море, по сути внутренних водах КНР к западу от Корейского полуострова, 8 августа стартует очередная серия маневров, которые продолжатся в течение месяца.



Политическое руководство и военное командование КНР предупредило американские власти о недопустимости попыток США помешать действиям китайских военных; в частности, об этом на проходящей в эти дни серии саммитов в Камбодже объявил глава МИД КНР Ван И. Кстати, его третья за последний месяц встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым обозначила курс на дополнительное, максимальное расширение двустороннего сотрудничества.



Синьхуа (из заявления официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин):



…Суть тайваньского вопроса - это не так называемый вопрос демократии, а главный принципиальный вопрос, касающийся суверенитета и территориальной целостности Китая… Поездка Н. Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая. Этот акт грубо попирает основные нормы международных отношений… Китай сделал все возможное с дипломатической точки зрения.



…Китай действовал в рамках законной самообороны только после того, как США совершили эту вопиющую провокацию.



Вслед за тайваньскими сепаратистскими властями Вашингтон также пытается сопротивляться. Выступая на упомянутом саммите АСЕАН+ в Камбодже, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Пекин в "чрезмерности" реакции и "эскалации напряженности"; типа заезд Пелоси на Тайвань того не стоит, ибо это был "мирный визит". Шеф американской дипломатии также оправдывался тем, что США не требуют "независимости Тайваня" и "сохраняют приверженность политике одного Китая". Хотя как соотнести с этим визит Пелоси, Блинкен не разъяснил. И всем вокруг очевидно, что США и их сателлиты в тайваньском вопросе действуют как на Украине. Стараются оторвать небольшую часть единого народа, убедив ее в собственной "исключительности", и противопоставить основному народу. Технология старая, как мир, и впервые в истории была применена против самих США в гражданской войне 1861–1865 годов. Тогда эта была сецессия (отделение) южных штатов, которой дирижировали англичане и французы. Сами вмешаться они побоялись, хотя держали воинские контингенты соответственно в Канаде и Мексике. В том числе потому, что на стороне законных властей Севера выступила Россия, направившая в распоряжение Авраама Линкольна две военные эскадры.



Крайне осторожно и осмотрительно пытается реагировать на китайские учения Пентагон. Маршрут вышедшей из Японии "в сторону Тайваня" авианосной ударной группы (АУГ) 7-го флота во главе с авианосцем "Джордж Вашингтон" пролегает примерно в пяти сотнях километров на восток от острова; проделав его, АУГ вошла в территориальные воды Филиппин. Другая АУГ, во главе с авианосцем "Рональд Рейган", "сопровождавшая" поездку Пелоси, также остается от острова в нескольких сотнях километров к югу.



Максимум, на что отважился Вашингтон, - вызов для вручения ноты "решительного протеста" из-за "эскалации" по причине учений посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана. Маленький штрих: международная практика заключается в том, что иностранные дипломатические представители обычно вызываются в МИД страны пребывания. Однако о вызове китайского посла сообщил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби, подчеркнувший, что посол вызван именно туда. Налицо некое "эксклюзивное" отношение; то есть американцы протестуют с оглядкой, всячески поднимая статус адресата протеста. Или Джо Байден не доверяет Блинкену? Одна из причин - обструкция американской позиции странами АТР. Учения НОАК вслед за США осудила только Япония, в гордом одиночестве. Никто больше, даже Южная Корея, этого не сделал; более того, президент Юн Сок Ель не стал встречаться с Пелоси, когда она прибыла в Сеул с Тайваня. И, сославшись на нежелание прерывать отпуск, ограничился разговором по телефону. А вот назначенный им глава МИД Пак Чжин, как сообщают в ТГ-каналах, в ближайшее время прибудет с рабочим визитом в Пекин. Помимо Токио, "с открытым забралом" в омут кризиса бросилась только Литва, которой в отношениях с Китаем терять нечего, ибо этих отношений уже нет. В Тайбэй с пятидневным визитом из Вильнюса прибыла делегация, правда, представительский уровень скорее символический: возглавляет этот вояж, от "смелости" которого у ее членов, надо полагать, захватывает дух, всего лишь заместитель министра, и то отнюдь не иностранных дел.



Самое главное. Помимо оперативных мероприятий военного реагирования на провокацию Вашингтона, Пекин серьезно снижает уровень межгосударственных отношений с США, замораживая целые сферы диалога, в том числе весьма чувствительные для американской стороны. Закрываются практически все сферы китайско-американского военного сотрудничества. Речь идет о таком ключевом вопросе, как прекращение диалога командующих театрами военных действий, а также переговоров по координации оборонной политики и в военно-морской сфере. Соответствующие двусторонние соглашения - отменены. Этот шаг Вашингтон уже успел прочувствовать на собственном горбу. Попытки главы Пентагона Ллойда Остина и шефа Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Марка Милли дозвониться до китайских коллег, чтобы, надо полагать, обсудить с ними ситуацию в Тайваньском проливе, успеха не возымели: в Пекине просто не берут трубку. И возьмут, думается, еще не скоро, учитывая, что и глава МИД Ван И ранее отказал во встрече сначала Блинкену, а затем и его японскому коллеге - за участие официального Токио в осуждающем Китай совместном заявлении "Большой семерки".



Остальные меры, принятые КНР против США за посещение спикершей Пелоси "тайваньского региона Китая", касаются широкого спектра вопросов межгосударственного сотрудничества. Приостановлено взаимодействие во взаимной репатриации нелегальных иммигрантов, по оказанию правовой помощи по уголовным делам и борьбе с транснациональной преступностью, по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также, что особенно болезненно для Вашингтона, по вопросам климатических изменений. Помните, что в первую очередь сделал Байден, оказавшись в Белом доме? Отменил указ Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения. А если судить по роли, которая отводится вопросам климата и, шире, "устойчивого развития" в международной повестке, формируемой Западом и созданными под нее институтами вроде ватиканского Совета по инклюзивному капитализму, то глобальная система "зеленых" приоритетов, на активную фазу выстраивания которой Запад потратил три десятилетия, начинает рассыпаться. Простой пример: 2022 год, как любой с "двойкой" на конце, - это год очередной конференции ООН по окружающей среде и развитию. В 1992 году была конференция в Рио-де-Жанейро, в 2002 году - в Йоханнесбурге, в 2012 году - опять в Рио. 2022 год? Как говорится, "проехали". Надо ли говорить, что вместе с "зеленой" тематикой начинают умирать и все соответствующие инициативы, включая распиаренные "к 2030 году" Цели устойчивого развития. И ведь в условиях, когда Европа, собиравшаяся брать с окружающих углеродный налог за импортируемую продукцию, произведенную с повышенным уровнем выбросов CO2, сегодня обсуждает расконсервацию ТЭС, никого это не удивляет. Глобализация Pax Americana на глазах обращается вспять.



И последнее в этой длинной цепи последствий, на которые Вашингтон нарвался вследствие своей авантюры, - персональные санкции против "проштрафившейся" Пелоси.



Китайский свяZноj



Пекин ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Нашлась контора в Гонконге, Mingji Global Investment, зарегистрировали ее муж Пелоси - Пол Мэтьюз - и сын - Пол Пелоси. Контора инвестирует во всякое на материке, а также в тайваньский TSMC. Сейчас главный там Уильям Хамбрехт, большой друг Нэнси. Контора заморожена, счета заморожены, операции с активами тоже, ну и до кучи всем перечисленным запрещен въезд в Китай.



Для справки: TSMC - это Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Тот самый мировой монополист по производству полупроводников, от которого зависит жизнеспособность американского ВПК. Именно поэтому единственной конкретной темой при посещении Тайбэя, которую Пелоси поднимала помимо правозащитной и "демократической" демагогии, - скорейший вывод активов этой компании в Аризону, где строится завод. Ну и для облегчения процесса переселения в США уже принят соответствующий закон. Наблюдатели в связи с этим дружно отмечают, что подобная американская активность косвенно подтверждает, что США "сливают" Тайвань, стремясь в преддверии перехода под юрисдикцию КНР все, что можно, с него вывезти, а что нельзя - разрушить и уничтожить. Тактика "выжженной земли", как на Украине, - фирменное оружие англосаксов.



После принятия этих мер отнюдь не гипотетической становится перспектива расследования китайскими властями и другого, даже более существенного, чем Mingji, "американского следа", оставленного тогда еще вице-президентом Байденом и его сыном Хантером, тем самым, что "отметился" на Украине, в 1,5-миллиардном скандале вокруг шанхайского фонда BHR (Bohai-Group). Но это уже другая тема, не новая, но весьма интересная, и ее уже приходилось затрагивать (https://regnum.ru/news/2630949.html). Источник - REGNUM

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