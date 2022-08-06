 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.08.2022
12:18  Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей
12:16  Разгадан план Путина по расколу Европы
12:12  American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?
12:11  Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:08  Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага? - Александр Савельев
12:05  Запад ищет болевой порог Путина, - Амир Тахери
12:02  За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване, - Владимир Павленко

05:53  Новые прокуроры и шефы полиции приступили к работе в Казахстане
05:51  Что изменилось в Казахстане после ухода Назарбаева, - Марат Асипов
01:21  Россия запускает иранский военный спутник "Хайям"
01:03  Китайский Feihong 95 ("Летящий лебедь") сведет с ума технику НАТО, - "СП"
01:00  Сколько стоит родить ребенка в странах Центральной Азии?
00:58  Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР, - Назира Нуртазина
00:16  Названы настоящие владельцы Украины: оглашен весь список, - Валентин Катасонов
00:09  Западом проиграна вторая битва под Эль-Аламейном. Россия построит Египту супер-АЭС
00:06  В Киргизии началось самовыдвижение кандидатов в... послы в Малайзии
00:04  В Туркмении дало газ месторождение Шерепли
00:01  Европа спровоцировала энергетический кризис в развивающихся странах, - Handelsblatt
Воскресенье, 07.08.2022
21:08  Al Jazeera: перемирие между Палестиной и Израилем срывается из-за требований "Исламского джихада"
13:02  Полностью сгорела одна из национальных китайских реликвий - деревянный мост Пиннань Ваньань в провинции Фуцзянь
12:57  Голландская армия продолжает воевать с... своими же фермерами
12:50  6 колонна. ЛГБТ-лобби пытается активизироваться в России
12:06  Казахстану неизбежно придется искать альтернативные "КТК" маршруты для экспорта нефти, - Минэнерго РК
11:11  Огненный "Рассвет" над Газой. Очередная арабо-израильская войнушка, - М.Беленькая
11:05  ЕАЭС не для продажи. Доля внутрисоюзной торговли за десятилетие почти не выросла, - Къ
11:02  Посольство КР в Пакистане опровергло, что глава "Аль-Каиды" был убит ударами с американского беспилотника, запущенного из Кыргызстана
10:07  Доллар, прощай! Путин и Эрдоган переиграли Америку
09:35  Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы
08:07  Израиль начинает войну: Макаревич в окровавленных трусах, - МК
00:45  Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году
00:20  Израиль в споре за газ готов уничтожить половину Бейрута, - Игорь Субботин
00:09  Заслуженный пилот Александр Настаев возглавил Гражданскую авиацию Киргизии
00:06  В ФОМС Кыргызстана новый руководитель - Азамат Муканов
Суббота, 06.08.2022
16:58  Как потрошили КазНацФонд, - Ирина Галкина
16:54  Розенблюм перебрался из посла США в Ташкенте на аналогичную позицию в Нур-Султан
15:47  Прекрасная Россия. Вначале будет трудно и непривычно, потом всем даже понравится, - Александр Дугин
11:50  Бишкек утопает в мусоре. Чиновники в поиске решения проблемы
11:30  Американская мечта закончилась, - Батя Унгар-Саргон
11:28  Зеленский одобрил петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
10:14  У блатного сына экс-казспикера отняли вкусный пост главы ТОО "Казфосфат"
08:34  Из РФ депортирован на родину Тайчабаров - действующий глава СЭЗ "Бишкек"!
08:25  Обвиненный в коррупции генерал КазМВД Халыкулы найден мертвым в камере СИЗО . Самоубийство?
08:00  Студенты из Индии, покинувшие Украину, хотят учиться в вузах Центральной Азии
07:55  Прибалтийский вариант американского маккартизма и его жертвы, - А.Паулаускас
07:51  Казахская государственность "Алаш". Об исторической преемственности, - Данияр Ашимбаев
07:36  Когда Китай вернет Тайвань? - Александр Халдей
07:25  Величественное превосходство. Чем (ничем) увенчались переговоры Путина-Эрдогана в Сочи, - репортаж А.Колесникова
07:13  Газовая ловушка для Европы захлопнулась. Газпром ответил Шольцу за турбину, - Ольга Самофалова
07:10  Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева, - Андрей Полонский
07:07  Ереван и Баку одинаково недовольны российскими миротворцами в Карабахе, - Ю.Рокс
06:57  Третий сель за неделю опять закупорил Боомское ущелье (дорогу на Иссык-Куль) в Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
12:11 08.08.2022

Срок угодности: почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
Стороны согласовывают условия деэскалации, но при этом продолжают обстрелы

Эльнар Байназаров

Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии с вечера 7 августа, сообщали мировые СМИ. Премьер Израиля Яир Лапид заявил: цели операции выполнены и "нет смысла продолжать". Однако представители "Исламского джихада" опровергли эти сообщения и заявили, что никакого соглашения с Израилем еще нет. Как убедился корреспондент "Известий", находящийся в приграничном с Газой Ашкелоне, ракетные обстрелы продолжились и после 20:00 - в это время, как писали СМИ, перемирие должно было вступить в силу. Под огонь снова попал Тель-Авив. Израиль также продолжил удары по Газе - с палестинской стороны погибло свыше 40 человек, ранено более 300.

Огонь продолжается

Ракету им, ракету: в Тель-Авиве ожидают очередной ночной удар
"Исламский джихад" и Израиль продолжают взаимные обстрелы, пострадало свыше 120 человек

Первым про договоренность о прекращении огня сообщил катарский канал "Аль-Джазира", уточняя: посредником на мирных переговорах Израиля и "Исламского джихада", как и при прошлой эскалации в мае 2021 года, выступил Египет.

Косвенным подтверждением грядущего перемирия стало заявление премьера Израиля Яира Лапида: политик сообщил, что операция "Рассвет" достигла поставленных целей и "продолжать ее смысла нет".

По данным источника Reuters, перемирие могло вступить в силу в 19:00 по времени GMT (22:00 мск). Позднее агентство уточнило со ссылкой на палестинского представителя, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Однако в палестинском движении заявили, что соглашения пока нет. Представитель командования "Исламского джихада" Ихсан Атая уточнил: "Перемирия не будет, пока оккупанты не примут все наши требования".

Позже в официальном сообщении движение заявило о прекращении огня с 23:30 вечера 7 августа. "Исламский джихад" при этом оставляет за собой право ответить на любую израильскую агрессию.

Та же "Аль-Джазира" сообщила, что причина задержки с перемирием - в том, что Израиль отказался выпустить палестинских заключенных из тюрем и дать гарантии прекращения атак.

Все дороги ведут к ним: ситуация в Иерусалиме обостряется
Ожидать ли полномасштабной войны Израиля и Палестины к окончанию Рамадана

На фоне этих сообщений командование внутренних войск Израиля продлило особый режим реагирования еще на 24 часа, а министр обороны Бени Ганц заявил о готовности продолжить операцию.

На момент написания статьи сообщения о перемирии пока так и не стали реальностью: после восьми вечера "Исламский джихад" продолжил наносить удары по Ашкелону и другим городам юга и центра Израиля. Ракеты, как и сутками ранее, полетели в сторону Тель-Авива, одну из них перехватили в районе аэропорта Бен-Гурион.

Ранее утром "Исламский джихад" выпустил ракеты по Иерусалиму - впервые с начала эскалации. Атака произошла в ответ на действия еврейских ультрарелигиозных активистов во главе с депутатом Итамаром Бен Гвиром. В 06:00 группа евреев вошла на территорию мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе, и совершила религиозные обряды в честь еврейского праздника Тиша бе’Ав. Хотя по негласным правилам еще с 1967 года немусульманам запрещено подниматься на Храмовую гору и отправлять свои культы.

Общее число выпущенных из Газы ракет к концу третьего дня эскалации достигло 935, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Рам Кохав. Из них 160, по его словам, упали в самом секторе.

"Мы в Газе все за перемирие"

Армия обороны Израиля также продолжила наносить удары по объектам в анклаве.

Минздрав Палестины сообщил о более чем 40 погибших, из них 15 - дети. Как минимум пятеро были убиты в городе Джабалия от удара ракеты - правда, Израиль утверждает, что это была осечка самого "Исламского джихада".

- У нас здесь творится ад. Они стреляют по мирным жителям, посмотрите на фото жертв - это же все женщины и дети, - рассказала "Известиям" жительница Газы Нисрин.

Свой ответ в мессенджере она сопроводила фотографией шести убитых детей, лежащих на столе. Это фото стало вирусным в арабских соцсетях.

Натянутый канал: как Палестина отреагировала на теракт в Израиле
Арабская республика готова к политическому диалогу с еврейским государством

- Я всем сердцем за "худну" (перемирие), хоть бы поскорее все это кончилось, - призналась собеседница.

Еще свыше 300 человек в Газе ранены. С израильской стороны сообщалось о двоих раненых осколками ракет, погибших нет.

Нисрин также уточнила, что в секторе проблемы с электричеством - его дают на два-четыре часа в день. Минздрав Палестины заявил, что из-за блокады сектора в Газе не осталось топлива, текущих запасов хватит лишь на 48 часов - потом дизель кончится даже в больницах.

ХАМАС, руководящий сектором с 2007 года, решил пока не вмешиваться в перестрелки "Исламского джихада" и Израиля. Официальный представитель движения Февзи Берхум призвал международное сообщество "принять немедленные меры, чтобы остановить атаки сионистского врага и положить конец всем нарушениям против палестинского народа и его священных ценностей".

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе вечером 7 августа, уже после дедлайна по перемирию, выступил с аналогичным призывом: "Образ замученных и раненных детей в Газе должен потрясти совесть человечества и помочь немедленно остановить агрессию".

Политик уточнил: 8 августа Совбез ООН соберется, чтобы обсудить израильско-палестинскую эскалацию.

- От Совбеза требуется принять серьезное и реальное решение о предоставлении защиты палестинскому народу, мы хотим этого от ООН больше, чем просто осуждения, - заявил палестинский премьер.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
"Известия" побывали на границе с Газой и попали под перекрестный ракетный обстрел

Международная реакция, как обычно во время обострений между Израилем и Палестиной, разрозненная. В МИД РФ призвали "все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня".

В Белом доме заявили о праве Израиля "на самозащиту", но призвали обе стороны конфликта к деэскалации. С аналогичным заявлением выступил и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Ашкелон под ударом

- Я сейчас как раз в бомбоубежище, - начала беседу с "Известиями" вице-мэр Ашкелона Софа Бейлин.

В момент звонка в городе раздался очередной сигнал тревоги. По словам политика, за двое суток по Ашкелону было выпущено около ста ракет, "интенсивность была и остается серьезной".

- Вот, сами слышали, только что сигнал тревоги был. У нас, к счастью, нет погибших, есть пострадавшие психологически, от панических атак, есть те, кто упал, когда бежал в бомбоубежище. Не так, как в прошлом году, - отметила Софа Бейлин.

В мае 2021 года от ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа в Ашкелоне погибли два человека.

Дети

Израильские дети рисуют на стене бомбоубежища в Ашкелоне

Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину
Россия готова стать площадкой для переговоров сторон ближневосточного конфликта, а члены ЕС не могут прийти к общей позиции

От центра Ашкелона до сектора Газа всего 21 км. Вечером в местном кафе звучит сигнал тревоги, но люди сидят в ступоре - звук не похож на привычную громкую сирену, тише и слабее. И вроде как уже должно было вступить в силу перемирие.

Переглядываемся, не выпуская бургеры из рук. Я, привыкший ориентироваться в таких случаях на израильтян, сижу, не понимая, бежать или остаться есть.

Спустя несколько секунд выясняется: это лишь сигнализация одного из магазинов. Все выдыхают.

Чуть позже звучит уже настоящая громкая сирена "Цева адом", и теперь уже все без колебаний бегут в "мамад" - укрытие в лестничном холле.

"Во время тревоги лучше остаться в помещении, не выбегайте на улицу", гласят правила безопасности. Израильская система ПРО "Железный купол" действует при помощи анализа траектории ракет - и перехватывает только те из них, которые представляют угрозу зданиям. Если ракета летит в сторону открытого пространства, "Купол" ее не сбивает.

Именно поэтому с 5 августа во всех приграничных городах, включая курортный Ашкелон, запретили купаться в море. Потому здесь и не видно туристов.

Сколько еще будет таких атак и вынужденных визитов в "мамады", напрямую зависит от перемирия. Когда оно наступит и на каких условиях, видимо, станет ясно только к утру 8 августа.

Эльнар Байназаров, Ашкелон

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659949860


Новости Казахстана
- При формировании новой экономической политики Правительство учтет все предложения бизнеса - Алихан Смаилов
- Партия "AMANAT" усилит работу по защите интересов граждан
- Алихан Смаилов призвал деловые круги стран Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
- Об исторической преемственности
- Меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания обсудили в Правительстве
- Агашки были, есть и будут
- Казахстан расширяет сотрудничество со странами ССАГПЗ
- Парадипломатия
- Российские, белорусские и казахстанские железные дороги намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая
- Доходный Казахстан. Новая программа и старые проблемы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  