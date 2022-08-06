Почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем

12:11 08.08.2022 Срок угодности: почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем

Стороны согласовывают условия деэскалации, но при этом продолжают обстрелы



Эльнар Байназаров



Израиль и палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии с вечера 7 августа, сообщали мировые СМИ. Премьер Израиля Яир Лапид заявил: цели операции выполнены и "нет смысла продолжать". Однако представители "Исламского джихада" опровергли эти сообщения и заявили, что никакого соглашения с Израилем еще нет. Как убедился корреспондент "Известий", находящийся в приграничном с Газой Ашкелоне, ракетные обстрелы продолжились и после 20:00 - в это время, как писали СМИ, перемирие должно было вступить в силу. Под огонь снова попал Тель-Авив. Израиль также продолжил удары по Газе - с палестинской стороны погибло свыше 40 человек, ранено более 300.



Огонь продолжается



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Первым про договоренность о прекращении огня сообщил катарский канал "Аль-Джазира", уточняя: посредником на мирных переговорах Израиля и "Исламского джихада", как и при прошлой эскалации в мае 2021 года, выступил Египет.



Косвенным подтверждением грядущего перемирия стало заявление премьера Израиля Яира Лапида: политик сообщил, что операция "Рассвет" достигла поставленных целей и "продолжать ее смысла нет".



По данным источника Reuters, перемирие могло вступить в силу в 19:00 по времени GMT (22:00 мск). Позднее агентство уточнило со ссылкой на палестинского представителя, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).



Однако в палестинском движении заявили, что соглашения пока нет. Представитель командования "Исламского джихада" Ихсан Атая уточнил: "Перемирия не будет, пока оккупанты не примут все наши требования".



Позже в официальном сообщении движение заявило о прекращении огня с 23:30 вечера 7 августа. "Исламский джихад" при этом оставляет за собой право ответить на любую израильскую агрессию.



Та же "Аль-Джазира" сообщила, что причина задержки с перемирием - в том, что Израиль отказался выпустить палестинских заключенных из тюрем и дать гарантии прекращения атак.



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На фоне этих сообщений командование внутренних войск Израиля продлило особый режим реагирования еще на 24 часа, а министр обороны Бени Ганц заявил о готовности продолжить операцию.



На момент написания статьи сообщения о перемирии пока так и не стали реальностью: после восьми вечера "Исламский джихад" продолжил наносить удары по Ашкелону и другим городам юга и центра Израиля. Ракеты, как и сутками ранее, полетели в сторону Тель-Авива, одну из них перехватили в районе аэропорта Бен-Гурион.



Ранее утром "Исламский джихад" выпустил ракеты по Иерусалиму - впервые с начала эскалации. Атака произошла в ответ на действия еврейских ультрарелигиозных активистов во главе с депутатом Итамаром Бен Гвиром. В 06:00 группа евреев вошла на территорию мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе, и совершила религиозные обряды в честь еврейского праздника Тиша бе’Ав. Хотя по негласным правилам еще с 1967 года немусульманам запрещено подниматься на Храмовую гору и отправлять свои культы.



Общее число выпущенных из Газы ракет к концу третьего дня эскалации достигло 935, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Рам Кохав. Из них 160, по его словам, упали в самом секторе.



"Мы в Газе все за перемирие"



Армия обороны Израиля также продолжила наносить удары по объектам в анклаве.



Минздрав Палестины сообщил о более чем 40 погибших, из них 15 - дети. Как минимум пятеро были убиты в городе Джабалия от удара ракеты - правда, Израиль утверждает, что это была осечка самого "Исламского джихада".



- У нас здесь творится ад. Они стреляют по мирным жителям, посмотрите на фото жертв - это же все женщины и дети, - рассказала "Известиям" жительница Газы Нисрин.



Свой ответ в мессенджере она сопроводила фотографией шести убитых детей, лежащих на столе. Это фото стало вирусным в арабских соцсетях.



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- Я всем сердцем за "худну" (перемирие), хоть бы поскорее все это кончилось, - призналась собеседница.



Еще свыше 300 человек в Газе ранены. С израильской стороны сообщалось о двоих раненых осколками ракет, погибших нет.



Нисрин также уточнила, что в секторе проблемы с электричеством - его дают на два-четыре часа в день. Минздрав Палестины заявил, что из-за блокады сектора в Газе не осталось топлива, текущих запасов хватит лишь на 48 часов - потом дизель кончится даже в больницах.



ХАМАС, руководящий сектором с 2007 года, решил пока не вмешиваться в перестрелки "Исламского джихада" и Израиля. Официальный представитель движения Февзи Берхум призвал международное сообщество "принять немедленные меры, чтобы остановить атаки сионистского врага и положить конец всем нарушениям против палестинского народа и его священных ценностей".



Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе вечером 7 августа, уже после дедлайна по перемирию, выступил с аналогичным призывом: "Образ замученных и раненных детей в Газе должен потрясти совесть человечества и помочь немедленно остановить агрессию".



Политик уточнил: 8 августа Совбез ООН соберется, чтобы обсудить израильско-палестинскую эскалацию.



- От Совбеза требуется принять серьезное и реальное решение о предоставлении защиты палестинскому народу, мы хотим этого от ООН больше, чем просто осуждения, - заявил палестинский премьер.



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Международная реакция, как обычно во время обострений между Израилем и Палестиной, разрозненная. В МИД РФ призвали "все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня".



В Белом доме заявили о праве Израиля "на самозащиту", но призвали обе стороны конфликта к деэскалации. С аналогичным заявлением выступил и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.



Ашкелон под ударом



- Я сейчас как раз в бомбоубежище, - начала беседу с "Известиями" вице-мэр Ашкелона Софа Бейлин.



В момент звонка в городе раздался очередной сигнал тревоги. По словам политика, за двое суток по Ашкелону было выпущено около ста ракет, "интенсивность была и остается серьезной".



- Вот, сами слышали, только что сигнал тревоги был. У нас, к счастью, нет погибших, есть пострадавшие психологически, от панических атак, есть те, кто упал, когда бежал в бомбоубежище. Не так, как в прошлом году, - отметила Софа Бейлин.



В мае 2021 года от ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа в Ашкелоне погибли два человека.



Дети



Израильские дети рисуют на стене бомбоубежища в Ашкелоне



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От центра Ашкелона до сектора Газа всего 21 км. Вечером в местном кафе звучит сигнал тревоги, но люди сидят в ступоре - звук не похож на привычную громкую сирену, тише и слабее. И вроде как уже должно было вступить в силу перемирие.



Переглядываемся, не выпуская бургеры из рук. Я, привыкший ориентироваться в таких случаях на израильтян, сижу, не понимая, бежать или остаться есть.



Спустя несколько секунд выясняется: это лишь сигнализация одного из магазинов. Все выдыхают.



Чуть позже звучит уже настоящая громкая сирена "Цева адом", и теперь уже все без колебаний бегут в "мамад" - укрытие в лестничном холле.



"Во время тревоги лучше остаться в помещении, не выбегайте на улицу", гласят правила безопасности. Израильская система ПРО "Железный купол" действует при помощи анализа траектории ракет - и перехватывает только те из них, которые представляют угрозу зданиям. Если ракета летит в сторону открытого пространства, "Купол" ее не сбивает.



Именно поэтому с 5 августа во всех приграничных городах, включая курортный Ашкелон, запретили купаться в море. Потому здесь и не видно туристов.



Сколько еще будет таких атак и вынужденных визитов в "мамады", напрямую зависит от перемирия. Когда оно наступит и на каких условиях, видимо, станет ясно только к утру 8 августа.



Эльнар Байназаров, Ашкелон Источник - Известия

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