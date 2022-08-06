American Conservative: Стоит ли независимость Тайваня войны?

12:12 08.08.2022

The American Conservative

США



Стоит ли независимость Тайваня войны?



Война США с Китаем из-за Тайваня только подвергнет серьезному риску их безопасность. Даже в случае гипотетической победы Америке будет не удержать Тайвань в своей орбите. США нужно не забывать, что против них три враждебные ядерные державы: КНР, Россия и КНДР.



Патрик Бьюкенен



В отличие от периода холодной войны, время сейчас не обязательно на стороне США и их союзников.



"Когда человек знает, что через две недели его собираются повесить, это чудесным образом концентрирует его ум", - сказал когда-то доктор Сэмюэл Джонсон (Сэмюэл Джонсон - английский литературный критик и поэт эпохи Просвещения, чье имя, по оценке энциклопедии "Британника", стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века - Прим. ИноСМИ).



Если и есть какая-то польза от коллизии между Китаем и США, серьезно углубившейся из-за поездки спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, то она заключается в следующем: Америке нужно долго и упорно размышлять над тем, за что мы будем бороться с Китаем, защищая Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. В конце концов, Китай - это страна, обладающая ядерным оружием, огромной производственной базой, превышающей нашу, и экономикой, равной нашей. Страна с населением, в четыре раза больше населения Америки, и флотом военных кораблей, превышающим численность ВМС США.



Воздушно-морская и ракетная война в западной части Тихого океана и Восточной Азии не будет легкой прогулкой. Массированный удар противокорабельных и гиперзвуковых ракет, запущенных Китаем, может вывести из строя и, вполне вероятно, потопить американский авианосец "Рональд Рейган", который сейчас находится в Южно-Китайском море. Экипаж "Рейгана" состоит из тысяч моряков, число которых почти равно количеству погибших в США как в Перл-Харборе, так и во время терактов 11 сентября 2001 года - самых страшных терактов на территории США, не считая таких крупных сражений Гражданской войны, как Геттисберг и Антиетам.



Что в Восточной Азии или западной части Тихого океана может оправдать такие потери? Что может оправдать такие риски?



После поездки президента Ричарда Никсона в Китай и расторжения президентом Джимми Картером договора о взаимной обороне с Китайской Республикой на Тайване в 1979 году США не обязаны вставать на защиту Тайваня от Китая, который заявляет, что этот остров размером со штат Мэриленд является "неотъемлемой частью Китая".



Наша позиция по Тайваню до сих пор характеризовалась как "стратегическая двусмысленность". Мы не обязываемся участвовать в войне, чтобы защитить Тайвань, но мы и не откажемся от военного выбора, если Тайвань подвергнется нападению. Но если бы США приняли участие в войне, чтобы защитить Тайвань, что бы это значило? Это означало бы, что мы будем рисковать собственной безопасностью и даже возможным выживанием нации, только чтобы не допустить установления на острове Тайвань того же режима, который недавно был установлен в Гонконге без какого-либо военного сопротивления со стороны США.



Если Гонконг, город с населением 7 миллионов человек, может быть передан под управление и контроль Пекина без сопротивления США, то почему недопущение той же судьбы и будущего для 23 миллионов тайваньцев должно стоить крупной войны США с Китаем?



Контраргументы появляются мгновенно. Позвольте Китаю захватить Тайвань без противодействия США, и наши договоры о защите суверенитета, независимости и территориальную целостности Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии будут поставлены под сомнение. Вера в приверженность США делу обеспечения безопасности народов Восточной Азии и западной части Тихого океана исчезнет. Вся архитектура азиатской обороны против коммунистического Китая может распасться и рухнуть.



Многие утверждают, что если мы позволим Китаю захватить Тайвань без нашего вмешательства, то стоимость обязательств США сражаться в защиту десятков союзников в Европе и Азии заметно снизится. Доверию по отношению к США будет нанесен столь же существенный удар, какой нанесла ему потеря Южного Вьетнама в 1975 году.



За падением Сайгона последовала потеря Лаоса и Камбоджи, ставших коммунистическими, свержение шаха Ирана, иранский кризис с заложниками, советское вторжение в Афганистан, стратегическая уступка Эфиопии, Анголы, Мозамбика, Никарагуа и Гренады советскому блоку и подъем еврокоммунизма на Старом континенте.



Визит Пелоси на Тайвань и воинственная реакция Пекина должны вызвать другие важные вопросы. Если это приведет к американо-китайской войне, за что мы будем в ней сражаться? И как может выглядеть наша победа? Как восстановление прежнего статус-кво? То есть вечной независимости Тайваня, которая потребует новых и постоянных военных гарантий со стороны США и заключения нового американо-тайваньского оборонного пакта? Будет ли постоянная приверженность борьбе за независимость Тайваня от Китая приемлемой для американского народа, уставшего от военных обязательств и войн?



Опять же, зачем нам рисковать своим собственным мирным существованием и безопасностью ради свободы и независимости Тайваня, если мы не стали рисковать тем же самым ради свободы и независимости Гонконга? И даже в случае нашей победы в Тайваньском проливе, как мы сможем обеспечить на неопределенный срок независимость этой нации с населением 23 миллиона человек от побежденной державы - Китая с населением 1,4 миллиарда человек, ожесточенной и ощетинившейся из-за своей потенциальной утраты?



Задумайтесь: в нынешнем XXI веке Китай значительно вырос относительно Соединенных Штатов как в военном, так и в экономическом планах, как в реальных, так по прямым, так и по относительным показателям. Тенденции роста Китая, где проживает в четыре раза больше людей, чем в США американцев, весьма неблагоприятны для Америки. Какие есть гарантии того, что 2025 или 2030 год не станут рубежами более благоприятного для Китай баланса сил в азиатском регионе, который, в конце концов, является их континентом, а не нашим? В отличие от холодной войны время сейчас совсем не обязательно на стороне США и их союзников, тем более, если учесть, что все три ядерные державы в Восточной Азии - Китай, Россия и Северная Корея - настроены враждебно по отношению к Америке.



Автор: Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan) - редактор-основатель журнала The American Conservative и автор книги "Войны Никсона в Белом дома: битвы, которые создали и сломали президента и навсегда разделили Америку".