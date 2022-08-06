Разгадан план Путина по расколу Европы

12:16 08.08.2022

Почему весна для президента России наступит зимой



Открытый кран с буковкой "Н" ("Н" – нагретая, "С" – студеная) с утра фыркнул, плюнул водой, замолк и пересох. И вот уже почти неделю я чувствую себя почти европейцем (почти – потому что подогреть воду не проблема, у меня есть дешевый газ и копеечное электричество). Да и хорошо, что почти. Потому что для настоящих европейцев подготовлен, как догадались на неделе западные аналитики, хитрый план Путина. От себя добавлю – не только для европейцев.



Я сначала не поверил, когда одной из небольших сенсаций стало объявление визита канцлера Шольца к турбине для "Северного потока". Даже звучит как бред – поедет посмотреть на турбину. Но Шольц приехал. Обошел кругом, задумчиво посмотрел в какое-то отверстие, поцокал языком, похлопал ладонью по теплому серебристому боку и молвил: "Ух, хороша!" В принципе, знатному турбиноведу Шольцу могли бы показать любой загадочный агрегат: авиадвигатель, компрессорную станцию для отбойных молотков или полуразобранный трактор "Белорус". Это было не важно. Важно было показать, как европейские политики заботятся о населении, еще раз объяснить – это не введенные Европой, США и подпевалами санкции мешают поставкам газа и создают энергетический кризис, а русские злонамеренно вентиль прикручивают. Вот же, какая турбина хорошая – чего же они ее себе не берут, хоть мы и запретили им ее брать?



Между тем вступило в силу решение об общеевропейском сокращении потребления российского газа на 15% и одновременно глава евродипломатии Боррель заявил, что в Евросоюзе не могут однозначно сказать, хватит ли газа в ЕС на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его. Это уже биполярка или еще нет? В Британии заявили о необходимости принимать душ хотя бы на минуту быстрее, иначе не избежать дефицита воды, в Германии создают бригады по поиску органических отходов в мусорных баках, чтобы добывать газ… Можно долго перечислять. И как этому поможет визит Шольца к турбине? Даже на уровне пропаганды, как выясняется, никак не помогает. Половина европейцев винит свои правительства и энергетические компании, а не Россию, в росте цен на энергоносители, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на опрос, проведенный альянсом Euroskopia. Опрос проводили в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.



И вот уже Wall Street Journal пишет "Зима в Европе может стать весной для Путина". Раскрывает план. А смысл такой: высокие цены на энергоресурсы вызывают трудности, которые приведут к волнениям, и люди начнут голосовать пустеющими кошельками. И конечная цель Путина – "привести к власти правительства, которые не намерены поддерживать Украину, и расколоть западную коалицию. Стратегия уже работает. Правая партия вышла из правящей коалиции Италии, сославшись на "ужасный выбор", с которым сталкиваются итальянские семьи: "оплачивать счета за электричество или покупать еду". Это вынудило уйти премьера Драги, поддерживавшего Украину". Чуете, какое коварство?



Если бы только Европой это коварство ограничивалось… Впору поверить, что Петров с Бошировым сделали Нэнси Пелоси что-то такое, что она жестко встала на сторону Кремля. Ну, или сошла с ума от счастья. Потому что последствия ее визита на Тайвань были ожидаемы для всех, находящихся в трезвом уме и твердой памяти. Китай блокировал остров военными учениями (и когда, и чем они закончатся ведает только Будда и, возможно, товарищ Си). Америка тут же начала требовать "не нагнетать", но на звонки из Пентагона в Китае трубку не берут – поздно пить "Боржоми". Тайвань начал учения в ответ, но в результате поджег собственный лес и теперь военные его тушат. Похоже, политика "одного Китая" скоро получит реальное воплощение, а значит, Поднебесная станет мировым гегемоном в производстве "нового хлеба" - процессоров. Ну а для нас главное – еще никто так не толкал Китай в объятия России, как Пелоси. Может, ей и медальку какую дадут, а то и орден "Дружбы народов".



Из-за Тайваня все немного подзабыли об Украине. А вышедшее на неделе напоминание о ней – доклад Amnesty International о недопустимых методах ведения войны ВСУ, использовании собственного населения в качестве живого щита – дико не понравилось как политическим украинцам, так и российской либеральной интеллигенции. Ну а кому понравится, когда казавшиеся такими надежными друзьями, соратники в борьбе за демократию, западные хозяева неожиданно нажимают на кнопку унитаза? Начинают сливать то, что, выполнив свою функцию, становится обузой. Плюс к тому к властям Украины начинают возникать вопросы поставщиков, а куда собственно идет западное вооружение? Почему до фронта доходит в лучшем случае треть? А деньги?



Что же удивляться, что Украина начала обстреливать крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС? В воскресенье ракета 400 метров не долетела до хранилища отработанного ядерного топлива. Даже интересно, вот тот, кто стреляет – он сам-то понимает, что он камикадзе? Но до какой степени отчаяния должен дойти Зеленский и весь западный "проект Украина", чтобы пытаться напомнить о себе ядерной катастрофой в центре Европы?



Удивительно, но и это не поможет сломать хитрый план Путина. Потому что вся его хитрость в том, чтобы не мешать дураку разбивать себе лоб.



Дмитрий Попов