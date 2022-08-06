Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия, - А.Халдей

12:18 08.08.2022 Александр Халдей



Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия



Китаю предстоит принять ряд серьезных решений, особенно в отношении проамериканских друзей в своей элите и сроков будущей тайваньской СВО. Предстоит своя мобилизация и национализация элиты, и тайваньский флешмоб Пелоси лишь ускорил принятие основных решений. Договориться Китаю с США уже не получится.



Грандиозное шоу в прямом эфире на тему прорыва "третьего лица в государстве США" Н. Пелоси на Тайвань закончилось сразу после приземления ее борта в аэропорту "Суньшан". Программа пребывания Пелоси на Тайване и то, что она там говорила, уже не имеют никакого значения. Это скучные символические мероприятия и декларации, к тому же не имеющие никакого официального статуса: частный визит по пути турне, где не подписано никаких документов. К тому же не имеющий отношения к официальной позиции Вашингтона.



Гора родила мышь? Ради деклараций в частном визите третьестепенного чиновника стоило все это затевать? "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел?"



Нет, все не так просто. Сам факт прорыва на Тайвань официального американского чиновника имеет больше важности, чем то, что он потом там делал и говорил. Драматургия спектакля после приземления кончилась. Пелоси говорила всякие банальности, и это уже никому не было интересно. Люди стали расходиться от экранов сразу, едва стало ясно, что "не сбили".



Политика спектакля превращается в политику спортивного футбольного матча. Следом за Пелоси на Тайвань прилетят британцы и представители других стран. Китай будут качать дальше.



И каждый раз зрителей интересует лишь прорыв к воротам и финальный гол. Собьют, наконец, или не собьют? Когда же начнут сбивать? "Джузеппе, когда же ты, наконец, пойдешь грабить банк?"



Причем никому не важно, что Пекин играл в европейский футбол, а Пелоси - в американский. А англичане в регби. Предсказать финал такого матча было несложно. Англосаксы приучают мир к тому, что "Тайвань це не Китай". Каждый раз Китаю будет все труднее проигрывать информационные войны, уклоняясь от войны реальной.



Кто же в кейсе Пелоси победил и кто проиграл?



Сейчас разогретые зрительским азартом многие комментаторы и эксперты говорят о том, что Китай слишком вовлекся в риторику угроз, которые не смог выполнить, и потому психологически проиграл. Потерял лицо. Блеф не удался, когда дошло до реальности. Тайваньский покер США оказался крепче. И у Си Цзиньпина есть два месяца, чтобы наверстать упущенное и предстать к ноябрьскому Съезду КПК не проигравшим, а победителем.



Это логика футбольного болельщика. Политика - не футбол, и даже не шахматы. Политика - это несовпадение видимой и скрытой реальности. А скрытая реальность не та, что мы видим сейчас.



Победа Пелоси - это поражение США. Налицо их конфликт интересов. Это тот случай, когда выигрывает лидер переговорной команды, но проигрывает его корпорация. Когда выигрывают сражение и проигрывают войну. Можно захватить деревню и проиграть кампанию. Пелоси сделала именно это, и все это принесла в дар США. Она, по сути, оказала большую услугу Си Цзиньпину. По справедливости, в Китае ей потом надо будет поставить памятник.



Первое: Пелоси вытащила из-под ковра наружу скрытый процесс растущего в США двоевластия - и углубила его. Это признак глубокого кризиса американской государственности. Только ленивый не говорит сейчас о двух центрах принятия решений в американской власти, что Пелоси отменила фактически статус Байдена как верховного правителя, и теперь она либо сама станет и. о. президента, либо получит право указать на того, кто им станет.



Теперь в США два суверена: Байден и Пелоси.



Второе: чем теплее Пелоси в лучах славы, тем трагичнее будущее США. Наутро, когда хмель победы выветрился из голов группы авантюристов, стоит задуматься: а что дальше? В чем конкретно состоит победа США над Китаем? Только ли в том, что Пелоси протолкнули в Тайвань через линии китайской ПВО, которую Китай не задействовал? Только ли в том, что она там что-то продекларировала? Неужели вся их война сводится исключительно к театральной постановке?



Третье: китайская стратегия мыслит длинными сроками. Си Цзиньпин проявил выдержку и выиграл. Сейчас видно: начни он вестись на провокации и затей воздушный бой в небе Тайваня с США, Китай оказался бы в проигрыше. Просто потому, что начал бы вести себя в русле навязанной США короткой стратегии. Уже наутро стало бы ясно: ответ абсолютно неадекватен угрозе. В глупом положении был бы Си Цзиньпин. А сейчас в глупом положении Пелоси.



Ни одного ресурса от прорыва Пелоси на Тайвань Китай не лишился. А приобрести смог. Сейчас Китай начнет ползучее удушение Тайваня и сам определит его размеры и сроки. Станет сильнее контролировать Тайваньский пролив, чего пока не имел повода делать. Свернет торговлю с Тайванем, а там очень важные для острова позиции. Уровень жизни его обитателей сейчас снизится. Хорошие времена там кончились под аплодисменты встречающих Пелоси в аэропорту.



Четвертое: Китай получил оправдание развитию военного решения тайваньского вопроса. И он это сделает.



Пятое: США превратили Китай из пассивного врага в активного. Ясно, что Китай ответит в экономической плоскости. И это та сфера, где США будет больнее всего.



В итоге: Си Цзиньпин как минимум не ослабил внутриполитические позиции, а как максимум усилил их. Войны как самого проигрышного сценария США Китаю навязать не смогли. Теперь для этого у США нет никаких других вариантов, кроме прямого признания Тайваня, но это объявление войны, и тогда агрессором становятся они, а не Китай.



Провокация Пелоси не убила Китай, а сделала сильнее. Он консолидирован, а США на весь мир выглядят страной с разделившейся внутри властью: там уже не только раскол между демократами и республиканцами, но и расколы внутри республиканцев (по поводу Трампа) и внутри демократов (Байден или Пелоси). По сути, весь героизм Пелоси оказался выстрелом в ногу.



Пелоси обладает несколько примитивным пониманием происходящего, как и подавляющее большинство нынешнего топа американского истеблишмента. Она думала, что, нанеся Си Цзиньпину символическую пощечину, она выиграла бой. Это глубокое заблуждение. В китайских боевых искусствах в реальном бою реагируют не на пощечины, а на удары, в которые вкладывается энергия. А так бить Пелоси не может. И вот почему.



Пощечина Си Цзиньпину - это лишь мелкий бонус к самолюбию Пелоси в ее тайваньской авантюре. Ее сверхзадачей было не попиариться за счет унижения Си и даже не показать безнаказанность США, как сказал С. Лавров. Это вторично. Первичным было втянуть сейчас Китай в военные действия за Тайвань, после чего обрушить его экономику санкциями. Именно это подрывало власть Си Цзиньпина, ибо Китай еще не готов. И это не получилось, а значит, после иллюзии триумфа впереди тяжкое похмелье.



То, что сделала Пелоси, ударяет скорее не по Си Цзиньпину, а по его оппонентам из проамериканских "комсомольцев": именно они втянули Китай в свое время в такую зависимость от США, в которой тот теперь ограничен в возможностях защиты суверенитета. Именно они, а не Си Цзиньпин, истинные виновники публичного унижения Китая. А Си Цзиньпин как раз избавил Китай от катастрофы и избавит еще сильнее, когда получит дополнительные возможности.



Если не получается втягивание Китая в войну через Тайвань, то США проигрывают, а Китай выигрывает. Ибо сохраняются все те тенденции, которые привели к усилению Китая и ослаблению США. "Винтовка рождает власть", - говорил Мао. Винтовка, а не пиар-фокусы. Винтовку из рук Китая Пелоси не выбила, а наоборот еще прочнее там укрепила.



Еще важнее то, что триумф Пелоси дает шанс демократам выглядеть круче республиканцев. Ведь Пелоси победила Китай. Лавровый венок и статус вице-цезаря или как минимум вице-консула! И плевать, что Империю толкнули к закату. Демократы у власти в США - это гарантия их неотвратимой деградации и загнивания.



Теперь мяч на стороне Китая, а он держит паузу по Станиславскому. Это выматывающая неопределенность. Китай не будет спешить, но и медлить не станет. В его руках масса козырей, и разыграет их он не торопясь. Выбирая место и время. Китай не спешит выиграть. Ветер дует в его паруса.



А Тайвань и впрямь усилиями США полностью подобен Украине. Все помнят, как совсем недавно некая группа солдат ВСУ таскала по Харьковской границе с Белгородом полосатый пограничный столб, демонстрируя в разных местах его установку доверчивым украинцам, которые должны были поверить в перемогу.



Группа ставила столб, фотографировалась и быстро убегала, потому что попадала под обстрелы. Столб забирала с собой для следующей фотосессии, так как реквизитом не разбрасываются. Такие вот символы украинского суверенитета.



Пелоси - это тот самый кочующий полосатый пограничный столб, который является реквизитом и участвует в фотосессиях, демонстрируя перемогу там, где ее нет. Аплодирующие Пелоси доверчивые тайванцы - это те же украинцы, счастливые от картинки выхода ВСУ со столбом на российскую границу.



На вопрос: "И что теперь?", - они скандируют: "Теперь ждем англичан! Весь мир с нами! Кто не скачет, тот китаец! Слава Тайваню!"



Китаю предстоит принять ряд серьезных решений, особенно в отношении проамериканских друзей в своей элите и сроков будущей тайваньской СВО. Предстоит своя мобилизация и национализация элиты, и тайваньский флешмоб Пелоси лишь ускорил принятие основных решений. Договориться Китаю с США уже не получится. Источник - REGNUM

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