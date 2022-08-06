Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

15:13 08.08.2022

Ольга Мелькова

Регион намерен воссоединиться с Россией

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума. Регион намерен воссоединиться с Россией, пишет РИА Новости.



В Запорожской области прошел форум общественного движения "Мы вместе с Россией", в его рамках и был подписан документ. Событие посетили более 700 человек, названных "делегатами со всей области". Их решение по проведении референдума было единогласным.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в своем официальном Telegram-канале, что в случае, если на территориях освобожденных Россией состоятся референдумы, то переговоры между странами будут окончательно прекращены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал это высказывание, отметив, что переговоры и так не ведутся, а желание организовать референдумы – инициатива жителей регионов.



Ранее Readovka писала

о том, что референдумы о статусе Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.